У «Милана» будет 100 млн евро на трансферы летом. Клуб хочет взять минимум 4 игроков, интересуются Зиркзее, Игором, Эмерсоном
«Милан» сможет приобрести летом четырех игроков на общую сумму в 100 млн евро.
По информации La Gazzetta dello Sport, под приход тренера Паулу Фонсеки «россонери» выделят 100 млн евро на трансферы. Планируется, что эти деньги будут использованы для подписания как минимум четырех новых игроков.
Согласно финансовому отчету, такая сумма стала доступна в результате доходов, полученных от Лиги чемпионов, и продажи Шарля Де Кетеларе в «Аталанту» за более чем 20 млн евро. Она может увеличиться, если «Милан» продаст хотя бы одного игрока этим летом.
Клуб хочет подписать нового центрального нападающего, который заменит Оливье Жиру, центрального и правого защитников, а также опорника.
Основной целью на позицию нападающего является Джошуа Зиркзее из «Болоньи», его контракт предусматривает отступные в размере 40 млн евро.
Приоритетным кандидатом на роль опорного полузащитника считается Юссуф Фофана из «Монако», который обойдется примерно в 25 млн евро.
В качестве центрального защитника «Милан» рассматривает Игора Жулио, который прошлым летом перешел из «Фиорентины» в «Брайтон» за сумму около 17 млн евро.
Эмерсон Роял считается основным кандидатом миланцев на роль правого защитника, однако они не хотели бы платить за него «Тоттенхэму» 30 млн евро и надеются, что летом цена будет снижена.
Понятно
"Самый слабый из лидеров" ))))))) а не Леао это ли, с его "профессионализмом"
Обтекай, эксперт 😉
Эти все такие себе + Фонсека = эффект будто дрожжи бросить в сельский туалет))
Да и денег будет больше.
### крашеного и Маньку продадут. Они хотят зарик побольше. Но монейбольный хозяин америкос лучше удушится, чем даст им денег.