У «Милана» будет 100 млн евро на трансферы летом. Клуб хочет взять минимум 4 игроков, интересуются Зиркзее, Игором, Эмерсоном

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«Милан» сможет приобрести летом четырех игроков на общую сумму в 100 млн евро.

По информации La Gazzetta dello Sport, под приход тренера Паулу Фонсеки «россонери» выделят 100 млн евро на трансферы. Планируется, что эти деньги будут использованы для подписания как минимум четырех новых игроков.

Согласно финансовому отчету, такая сумма стала доступна в результате доходов, полученных от Лиги чемпионов, и продажи Шарля Де Кетеларе в «Аталанту» за более чем 20 млн евро. Она может увеличиться, если «Милан» продаст хотя бы одного игрока этим летом.

Клуб хочет подписать нового центрального нападающего, который заменит Оливье Жиру, центрального и правого защитников, а также опорника.

Основной целью на позицию нападающего является Джошуа Зиркзее из «Болоньи», его контракт предусматривает отступные в размере 40 млн евро.

Приоритетным кандидатом на роль опорного полузащитника считается Юссуф Фофана из «Монако», который обойдется примерно в 25 млн евро.

В качестве центрального защитника «Милан» рассматривает Игора Жулио, который прошлым летом перешел из «Фиорентины» в «Брайтон» за сумму около 17 млн евро.

Эмерсон Роял считается основным кандидатом миланцев на роль правого защитника, однако они не хотели бы платить за него «Тоттенхэму» 30 млн евро и надеются, что летом цена будет снижена.

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41 комментарий
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Ответ igorkruglov
Жулио прям топчик, в двух сезонах в разных командах за 50 матчей 0+0 по гол+пас, надо спешить, как бы не перехватил кто
Самая важная стата для центрального защитника
+6
0
+6
На Зиркзее интересно было бы в Милане посмотреть
+3
-1
+2
Ответ Данил Попов
На Зиркзее интересно было бы в Милане посмотреть
Лучше Дэвид или Хименес.
+3
-1
+2
Ответ igorkruglov
Жулио прям топчик, в двух сезонах в разных командах за 50 матчей 0+0 по гол+пас, надо спешить, как бы не перехватил кто
Портфель на 1 сентября собрал??
+2
0
+2
Эм, там вообще-то Дзюба свободен
+2
-1
+1
Много говорят,что в Милане мало денег, но они частенько закупаются на большие суммы. Бери они просто топ игроков, а не несколько просто хороших уже был бы готовый состав. Вместо 4 хороших,взять 2 на более проблемные позиции, поискать свободных. Уже собрался бы состав готовый на большее. Оставив при этом Пиоли. У человека чемпионство, постоянно в топ 3 и полуфинал ЛЧ.
+1
0
+1
Ответ Игорь Новиков
Как-то так себе цели.
Когда иначе было? Тео, Бен, Леау, Майк, Пуля, Рейн тоже не впечатляли на момент прихода, но потом
+1
0
+1
Зиркзее не лучшая кандидатура на позицию центрального нападающего
+1
0
+1
Ответ <Inter>
у Милана есть ещё потолок зарплат, что мешает подписывать дорогостоящих игроков
потолок зарплат это внутренняя вещь,при необходимости сами подвинутся с ним.
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Ответ Антонио Мартынов
Зиркзее не лучшая кандидатура на позицию центрального нападающего
почему?
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Ответ Иван Иванов
Как там аквафоры-чукви ?? Рейндельс круто выступил из новичков, и Пулишич. Всё
собственно мой комментарий был,что надо более точечно подписывать, но Лофтус-Чик тоже был неплох.А Окафор стоил 14,играл на них же. Чуквуезе не понятно,что с ним. 20 миллионов полсезона вообще не показывали,что он существует. Он может и раскроется, но брать таких игроков толпами,в надежде,что кто-то раскроется и возможно заработать. такое себе. Есть ощущение,что на ЛЧ сейчас можно больше заработать.
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Ответ Святослав Степанов
собственно мой комментарий был,что надо более точечно подписывать, но Лофтус-Чик тоже был неплох.А Окафор стоил 14,играл на них же. Чуквуезе не понятно,что с ним. 20 миллионов полсезона вообще не показывали,что он существует. Он может и раскроется, но брать таких игроков толпами,в надежде,что кто-то раскроется и возможно заработать. такое себе. Есть ощущение,что на ЛЧ сейчас можно больше заработать.
Да. Лофтус 100% крут. Нежданчик. Забыл про него
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Ответ Клименко
Когда иначе было? Тео, Бен, Леау, Майк, Пуля, Рейн тоже не впечатляли на момент прихода, но потом
Ну, дай Бог.
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Ответ Клименко
Забавно, что Мальдини столько препирался по поводу недостаточных инвестиций, а как его убрали, так Милан может потратить 200+ за 2 сезона. А то и больше, если кого-то продадут. Вот такая объективность
Да?? А может дело в продаже лидеров?? Тонали. Этим летом кому ручкой сделают догадываешься?? И это помимо Тео 😉
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Ответ Иван Иванов
Да?? А может дело в продаже лидеров?? Тонали. Этим летом кому ручкой сделают догадываешься?? И это помимо Тео 😉
Ты хотел сказать продаже лудоманов. Кстати Мальдини, который бравировал близостью с игроками и необходимостью их поддерживать постоянно, сказал, что ничего не знал
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Ответ Клименко
Ты хотел сказать продаже лудоманов. Кстати Мальдини, который бравировал близостью с игроками и необходимостью их поддерживать постоянно, сказал, что ничего не знал
Ооо.. так его продали именно из за лудомании, а не $. А ка же тогда никто ничего не знал... 😉
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Ответ Иван Иванов
Ооо.. так его продали именно из за лудомании, а не $. А ка же тогда никто ничего не знал... 😉
Продали самого слабого из лидеров, с проблемами психики, за огромный кеш как для его уровня. Все деньги от продажи инвестировали в рынок. Прекрасный бизнес и команда стала сильнее
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Ответ Клименко
Продали самого слабого из лидеров, с проблемами психики, за огромный кеш как для его уровня. Все деньги от продажи инвестировали в рынок. Прекрасный бизнес и команда стала сильнее
Ооо... так ты аналитик. От слова ****.
Понятно
"Самый слабый из лидеров" ))))))) а не Леао это ли, с его "профессионализмом"
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Ответ Иван Иванов
Ооо... так ты аналитик. От слова ****. Понятно "Самый слабый из лидеров" ))))))) а не Леао это ли, с его "профессионализмом"
Комментарий удален модератором
Ответ Клименко
Комментарий удален модератором
Да? А когда ты ответишь на вопрос: "почему продали Тонали за лудоманию, если о ней никто не знал?"
Обтекай, эксперт 😉
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Ответ Slavanya
Только Фофана и Зиркзее выглядят как усиление, игроки Брайтона это всегда «коты в мешке», а Эмерсон вряд ли обретет вторую футбольную «жизнь» еще пару лет назад это было бы отличным вариантом
Игорёк мне нравил в Фиалке.. были косяки, да. На мой взгляд потенциал есть.. + он атлетичный шкаф
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Ответ <Inter>
у Милана есть ещё потолок зарплат, что мешает подписывать дорогостоящих игроков
У Интера теперь тоже)
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Ответ Святослав Степанов
Много говорят,что в Милане мало денег, но они частенько закупаются на большие суммы. Бери они просто топ игроков, а не несколько просто хороших уже был бы готовый состав. Вместо 4 хороших,взять 2 на более проблемные позиции, поискать свободных. Уже собрался бы состав готовый на большее. Оставив при этом Пиоли. У человека чемпионство, постоянно в топ 3 и полуфинал ЛЧ.
Как там аквафоры-чукви ?? Рейндельс круто выступил из новичков, и Пулишич. Всё
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Ответ Святослав Степанов
Много говорят,что в Милане мало денег, но они частенько закупаются на большие суммы. Бери они просто топ игроков, а не несколько просто хороших уже был бы готовый состав. Вместо 4 хороших,взять 2 на более проблемные позиции, поискать свободных. Уже собрался бы состав готовый на большее. Оставив при этом Пиоли. У человека чемпионство, постоянно в топ 3 и полуфинал ЛЧ.
у Милана есть ещё потолок зарплат, что мешает подписывать дорогостоящих игроков
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Ответ Leon Petov
Лучше бы Довбика взяли вместо Зиркзе. Мог бы стать наследником Шевченко
Вы только по национальности такое умозаключение делаете? Просто по таланту сильно не равные игроки.
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Ответ Leon Petov
Лучше бы Довбика взяли вместо Зиркзе. Мог бы стать наследником Шевченко
Логик 👌
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Ответ hiper26
Лучше Дэвид или Хименес.
Зиркзее адаптирован уже в сериале
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Пхах)))
Эти все такие себе + Фонсека = эффект будто дрожжи бросить в сельский туалет))
Да и денег будет больше.
### крашеного и Маньку продадут. Они хотят зарик побольше. Но монейбольный хозяин америкос лучше удушится, чем даст им денег.
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Игором Акинфеевым до сих пор интересуются европейские клубы! Это отличный показатель для возрастного кипера
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Откуда столько, они же нищеброды, да ещё свободными игроков отпускают, только так и могут брать! Зиркзей пусть в Арсенал идёт, да если бы Мотта остался в Болонье то нужно было оставаться и играть в ЛЧ!
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