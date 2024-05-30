У «Милана» будет 100 млн евро на трансферы летом. Клуб хочет взять минимум 4 игроков, интересуются Зиркзее, Игором, Эмерсоном

«Милан» сможет приобрести летом четырех игроков на общую сумму в 100 млн евро.

По информации La Gazzetta dello Sport, под приход тренера Паулу Фонсеки «россонери» выделят 100 млн евро на трансферы. Планируется, что эти деньги будут использованы для подписания как минимум четырех новых игроков.

Согласно финансовому отчету, такая сумма стала доступна в результате доходов, полученных от Лиги чемпионов, и продажи в «Аталанту» за более чем 20 млн евро. Она может увеличиться, если «Милан» продаст хотя бы одного игрока этим летом.

Клуб хочет подписать нового центрального нападающего, который заменит , центрального и правого защитников, а также опорника.

Основной целью на позицию нападающего является из «Болоньи», его контракт предусматривает отступные в размере 40 млн евро.

Приоритетным кандидатом на роль опорного полузащитника считается из « », который обойдется примерно в 25 млн евро.

В качестве центрального защитника « » рассматривает , который прошлым летом перешел из «Фиорентины» в « » за сумму около 17 млн евро.

считается основным кандидатом миланцев на роль правого защитника, однако они не хотели бы платить за него « » 30 млн евро и надеются, что летом цена будет снижена.