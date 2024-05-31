«Бавария» может вернуть Зиркзее за 20-25 млн евро. Форвард выходил бы вместе с Кейном (Fussball.news)

Джошуа Зиркзее может вновь оказаться в «Баварии».

По сведениям Fussball.news, мюнхенцы думают о том, чтобы вернуть нападающего. Для этого придется выплатить «Болонье» от 20 до 25 млн евро.

, новый главный тренер «Баварии», знает 23-летнего нидерландца.

Поскольку Компани часто использовал схему с двумя нападающими в «Бернли» и «Андерлехте», стал бы не тем, кто подменяет Харри Кейна, а вторым форвардом.

В этом сезоне игрок забил 11 голов в Серии А – больше всех в «Болонье». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.