«Бавария» может вернуть Зиркзее за 20-25 млн евро. Форвард выходил бы вместе с Кейном (Fussball.news)

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Болонья Джошуа Зиркзее деньги Футбол

Джошуа Зиркзее может вновь оказаться в «Баварии».

По сведениям Fussball.news, мюнхенцы думают о том, чтобы вернуть нападающего. Для этого придется выплатить «Болонье» от 20 до 25 млн евро.

Венсан Компани, новый главный тренер «Баварии», знает 23-летнего нидерландца.

Поскольку Компани часто использовал схему с двумя нападающими в «Бернли» и «Андерлехте», Зиркзее стал бы не тем, кто подменяет Харри Кейна, а вторым форвардом.

В этом сезоне игрок забил 11 голов в Серии А – больше всех в «Болонье». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев
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Тель: ну да, ну да, пошёл я..
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Кейн «очень рад» этому.
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Тель посильнее будет, а Зиркзее на мой взгляд переоценён во многом
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Ответ Cristiano Ronaldo
Тель посильнее будет, а Зиркзее на мой взгляд переоценён во многом
Они совсем разного плана игроки нападения, Зиркзии как раз типаж Кейна, так что вместе их использовать было бы странно
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явно не под основу, но смысл в покупке есть. Можно перепродать миллионов за 40
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Возможно, В виде Кейна Баварии выпал флеш рояль из проигрыша титула и ухода в перестройку
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