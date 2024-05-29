«Интеру» интересен экс-защитник ЦСКА Бийол. «Удинезе» запросит 15-20 млн евро

Яка Бийол может перейти в «Интер».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» ищут центрального защитника, который мог бы стать заменой 36-летнему у которого есть проблемы со здоровьем. или 32-летнему де Врею, в подписании которого заинтересован .

25-летний Бийол расценивается миланцами как надежный защитник. « » попросит за бывшего футболиста ЦСКА около 15 или 20 млн евро, и « » может включить в сделку своего игрока, чтобы снизить объем выплат.

Также чемпионов Италии привлекает Умар Соле из «Зальцбурга». 24-летний защитник пока не хочет продлевать контракт, истекающий в 2025-м, и потому может обойтись дешевле Бийола – максимум в 10 млн евро.