«Интеру» интересен экс-защитник ЦСКА Бийол. «Удинезе» запросит 15-20 млн евро
Яка Бийол может перейти в «Интер».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» ищут центрального защитника, который мог бы стать заменой 36-летнему Франческо Ачерби, у которого есть проблемы со здоровьем. или 32-летнему Стефану де Врею, в подписании которого заинтересован ПСВ.
25-летний Бийол расценивается миланцами как надежный защитник. «Удинезе» попросит за бывшего футболиста ЦСКА около 15 или 20 млн евро, и «Интер» может включить в сделку своего игрока, чтобы снизить объем выплат.
Также чемпионов Италии привлекает Умар Соле из «Зальцбурга». 24-летний защитник пока не хочет продлевать контракт, истекающий в 2025-м, и потому может обойтись дешевле Бийола – максимум в 10 млн евро.
Так еще и 10% будет должен за эту продажу: https://www.sports.ru/football/1110422578-czska-prodal-bijola-udineze-za-40-5-mln-evro-i-10-ot-summy-sleduyushhe.html