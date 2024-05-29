«Интеру» интересен экс-защитник ЦСКА Бийол. «Удинезе» запросит 15-20 млн евро

Теги Интер Удинезе высшая лига Нидерланды ПСВ серия А Италия высшая лига Австрия возможные трансферы Ред Булл Зальцбург Стефан де Врей Франческо Ачерби Умар Соле Яка Бийол деньги Футбол

Яка Бийол может перейти в «Интер».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» ищут центрального защитника, который мог бы стать заменой 36-летнему Франческо Ачерби, у которого есть проблемы со здоровьем. или 32-летнему Стефану де Врею, в подписании которого заинтересован ПСВ.

25-летний Бийол расценивается миланцами как надежный защитник. «Удинезе» попросит за бывшего футболиста ЦСКА около 15 или 20 млн евро, и «Интер» может включить в сделку своего игрока, чтобы снизить объем выплат.

Также чемпионов Италии привлекает Умар Соле из «Зальцбурга». 24-летний защитник пока не хочет продлевать контракт, истекающий в 2025-м, и потому может обойтись дешевле Бийола – максимум в 10 млн евро.

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16 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
За 5 лямов он ушёл
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Удинезе заплатил ЦСКА за переход Яки.
Так еще и 10% будет должен за эту продажу: https://www.sports.ru/football/1110422578-czska-prodal-bijola-udineze-za-40-5-mln-evro-i-10-ot-summy-sleduyushhe.html
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Ответ игорь Ермаков
Зачем нужен конь ещё невсегда в основе Удинезе! Если ДеВрей переходит в ПСВ, то Буанджорно хороший вариант, Ачерби в последнее время имеет уже проблемы со здоровьем...
Он железно основной. Пропустил 15 матчей из-за травмы.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Какое бесплатно. Путаешь с кем-то другим. Его за 4 продали.
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Ответ ЕгориЙ
Обидно, что из России они не покупают этих же игроков за большие деньги.
Покупали из России (Думбия, Промес, Влашич, Жо, Муса) особо себя не зарекомендовали.. поэтому не рискуют
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Бивола берите. Говорят, хорошо защищается и атакует тоже неплохо) Уж всяко лучше какого-то Бийола)
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Ответ Клименко
Комментарий удален модератором
А ваша кем??Гааге привет.Удачи.
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Комментарий удален пользователем
Посмотрим на Бийола на Евро. Стоит ли он таких хотелок Удинезе.
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Помню писали что ЦСКА купил шлак про Бийола и про Файзуллаева тож самое писали и тд.Да и вообще про всех игроков так пишут.Даже про Палмера в Челси.Мне вот интересно как люди не видя игрока в деле,не следив за ним,такие оскорбительные оставляют комменты.
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Ответ Zubi
Хорошо хоть не к украинцам
Комментарий удален модератором
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