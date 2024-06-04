Медведев про Кругового: «Сказал ему, что на двух стульях в «Зените» не играют»

В «Зените» прокомментировали слова Данила Кругового об уходе из клуба.

– Как отнеслись к интервью Кругового?

– У него есть свой взгляд. Не знаю, сейчас Федотов ушел. Найдут ему место в команде? Надеюсь, найдут.

– Он сказал, что вы могли его отпустить, но пошли на принцип...

– Я сказал, что у нас на двух стульях в «Зените» не играют, – со смехом ответил председатель правления петербуржского клуба Александр Медведев.

Данил Круговой: «Понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня не было другого выбора. Меня не устраивало мое положение в клубе»

Круговой о привилегиях легионеров в «Зените»: «Вендел регулярно опаздывал на сборы, но все равно играл, а добросовестно пахавший конкурент не играл. Со мной и Дугласом было что-то похожее»

Данил Круговой: «Семаку и Медведеву было неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома. Богданыч вообще был в шоке, кажется. Я хотел спустить все на тормозах, сделать красиво и не обидно»