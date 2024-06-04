Медведев про Кругового: «Сказал ему, что на двух стульях в «Зените» не играют»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Данил Круговой Футбол

В «Зените» прокомментировали слова Данила Кругового об уходе из клуба.

– Как отнеслись к интервью Кругового?

– У него есть свой взгляд. Не знаю, сейчас Федотов ушел. Найдут ему место в команде? Надеюсь, найдут.

– Он сказал, что вы могли его отпустить, но пошли на принцип...

– Я сказал, что у нас на двух стульях в «Зените» не играют, – со смехом ответил председатель правления петербуржского клуба Александр Медведев.

Данил Круговой: «Понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня не было другого выбора. Меня не устраивало мое положение в клубе»

Круговой о привилегиях легионеров в «Зените»: «Вендел регулярно опаздывал на сборы, но все равно играл, а добросовестно пахавший конкурент не играл. Со мной и Дугласом было что-то похожее»

Данил Круговой: «Семаку и Медведеву было неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома. Богданыч вообще был в шоке, кажется. Я хотел спустить все на тормозах, сделать красиво и не обидно»

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39 комментариев
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А в Зените и в СКА на двух стульях нормально сидеть?! 😂😂😂
+30
-11
+19
Ответ Ultimate7
Комментарий скрыт
Ты болеешь за Зенит но не знаешь о команде ничего. Хотя бы читал что ли про команду. Открой Википедию и почитай про него, могу сноску скинуть

«С 2019 года — президент футбольного клуба «Зенит». С 14 июля 2023 года — председатель совета директоров хоккейного СКА»
Это не на двух стульях сидеть?! Или это другое?!
+18
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+14
Ответ Красная стрела
Еще одна глубокая мысль. Золотой фонд цитат можно выпускать. Пс, а болелы Зенита удивляются с чего такое к их команде отношение. Наверное завидуем 😂
Нам на самом деле пофигу, что про нас думают неудачники. Нас интересует только одно - будете вы всей командой обороняться играя с Зенитом, или наполовину?!
+10
-5
+5
По сути будучи уже игроком другого клуба он мог сливать инфу о внутренней обстановке. И быть по факту тем кротом про которого недавно говорил Кержаков.
+8
-5
+3
вот два стула. на каком контракт подпишешь а на каком в дубле посидишь?
+4
-2
+2
Ответ MachineGunKelly
Гадость
Круговой-то? Да, и не говори... Редкостная!
+5
-4
+1
Ответ MachineGunKelly
Комментарий удален модератором
Вряд ли стоит оскорблять пользователей сайта.
+2
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+1
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Ты болеешь за Зенит но не знаешь о команде ничего. Хотя бы читал что ли про команду. Открой Википедию и почитай про него, могу сноску скинуть «С 2019 года — президент футбольного клуба «Зенит». С 14 июля 2023 года — председатель совета директоров хоккейного СКА» Это не на двух стульях сидеть?! Или это другое?!
Как и где пересекаются хоккей и футбол?
+2
-1
+1
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Ты болеешь за Зенит но не знаешь о команде ничего. Хотя бы читал что ли про команду. Открой Википедию и почитай про него, могу сноску скинуть «С 2019 года — президент футбольного клуба «Зенит». С 14 июля 2023 года — председатель совета директоров хоккейного СКА» Это не на двух стульях сидеть?! Или это другое?!
Как-то положить на хоккей, СКА, Ротенбергов, Медведева. Мы болеем за Зенит, а не за всё, что к нему примазывается 😎
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Ответ ДудьСдулся
А сам этот болельщик Динамо на сколько стульев свой зад опустил?
На один перевёрнутый ))
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Ответ Ultimate7
Комментарий удален пользователем
Друг , а ты с кем разговариваешь?
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Ответ Далгат Мамаев
Типичный чинуша Пупкинской эпохи
Ты то чинуш откудашний?!
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Ответ Красная стрела
Еще одна глубокая мысль. Золотой фонд цитат можно выпускать. Пс, а болелы Зенита удивляются с чего такое к их команде отношение. Наверное завидуем 😂
Дядь, нам настолько параллельно на вас и ваше отношение, что ты даже не представляешь. Собаки гавкают.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
А в Зените и в СКА на двух стульях нормально сидеть?! 😂😂😂
И за Динамо болеть при этом 😂😂😂
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Ответ CoMoBo3
Как-то положить на хоккей, СКА, Ротенбергов, Медведева. Мы болеем за Зенит, а не за всё, что к нему примазывается 😎
Да я понимаю)) но отсылки надо знать))
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
А в Зените и в СКА на двух стульях нормально сидеть?! 😂😂😂
Одна большая бутылка французского шампанского.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
А в Зените и в СКА на двух стульях нормально сидеть?! 😂😂😂
Так он сказал не играют) он и не играет))
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Мостовой пока не дёргается, наоборот, обещает штамповать победы, в духе Олега Шатова...
Ошибочка, я имел ввиду Кругового, конечно :)
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Он во второй команде Зенита играл остаток сезона.
Возможно, Вы не поверите, но я почему-то об этом знал и без Вас ;)
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Ответ Циник Петербургский
Зенит выиграл все титулы, которые только могла выиграть основа в этом сезоне. Мостовой получил то, что хотел: игровую практику в ЦСКА (искренне на это надеюсь, по крайней мере). Да еще и золотую медаль на память. Занавес.
Он во второй команде Зенита играл остаток сезона.
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Ответ Циник Петербургский
Зенит выиграл все титулы, которые только могла выиграть основа в этом сезоне. Мостовой получил то, что хотел: игровую практику в ЦСКА (искренне на это надеюсь, по крайней мере). Да еще и золотую медаль на память. Занавес.
Мостовой пока не дёргается, наоборот, обещает штамповать победы, в духе Олега Шатова...
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0
Ответ Архитектор Мендисабаль
Вряд ли стоит оскорблять пользователей сайта.
Кругового можно?)
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Круговой-то? Да, и не говори... Редкостная!
Комментарий удален модератором
На двух стульях не играют, но сидеть могут
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А сам этот болельщик Динамо на сколько стульев свой зад опустил?
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Комментарий удален пользователем
Быстрову привет)
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