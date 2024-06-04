Круговой о «Зените»: «Клаудиньо получил гражданство, еще есть Марио. Из 11 игроков вакантная позиция для русского – только вратарь, получается. Мне тяжело с этим смириться»
Данил Круговой высказался о большом количестве легионеров в «Зените».
– Почему в «Зените» практически не играют свои воспитанники?
– Наверное, такова политика клуба. Я не могу никого осуждать, потому что результат налицо: шесть лет – шесть чемпионств. Какие тут могут быть вопросы?
Но мне, как воспитаннику, интересно, что будет дальше. Клаудиньо в прошлом году получил российское гражданство. С будущего сезона он перестанет считаться легионером.
Если взять еще и Марио Фернандеса, получается, из 11 игроков вакантная позиция для русского футболиста – только вратарь. Мне тяжело с этим смириться, – сказал экс-защитник «Зенита», перешедший в ЦСКА.
Понесло крысового, понесло
Чтобы клуб мог ДО сборов и ДО отправки "лишних" игроков в аренду планировать весенний отрезок и искать замену на позицию из игроков состава или на рынке.
Это было бы цивилизованно, с учетом, что Круг позиционирует себя как "воспитанника". Да и при любом раскладе информация бы всплыла, смысла утаивать не было.
Но у него было два плана:
План А. Круг рассчитывал, что ситуация порешается на уровне клубов - ЦСКА с Зенитом договорится о досрочном переходе за небольшую выплату.
План Б. В качестве подстраховки от штрафных санкций, он рассчитывал на дефицит в Клубе игроков с паспортом и на позицию, после ухода большой группы футболистов по арендам. Рассчитывал, что от безысходности в дубль ссылать не будут, как-нибудь доиграет до лета в основе.
Круговой специально дождался, когда игроки способные его подменить напрямую или путём перераспределения обязанностей в защитной линии уйдут. Это поставило клуб в сложное положение, но Медведев проявил принципиальность и выпинал его из состава. Хотя может быть Семак и дал доиграть в условиях дефицита игроков.
Но в итоге он получил "ПЛАН Ж" - отправился в дубль чилить до лета и пока он там отдыхал, из ЦСКА ушел главный тренер, с которым возможно были какие-то персональные договорённости по игровому времени.
Ну присядет теперь и там на лавку, только без титулов.