Круговой о «Зените»: «Клаудиньо получил гражданство, еще есть Марио. Из 11 игроков вакантная позиция для русского – только вратарь, получается. Мне тяжело с этим смириться»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Клаудиньо Данил Круговой Футбол

Данил Круговой высказался о большом количестве легионеров в «Зените».

– Почему в «Зените» практически не играют свои воспитанники?

– Наверное, такова политика клуба. Я не могу никого осуждать, потому что результат налицо: шесть лет – шесть чемпионств. Какие тут могут быть вопросы?

Но мне, как воспитаннику, интересно, что будет дальше. Клаудиньо в прошлом году получил российское гражданство. С будущего сезона он перестанет считаться легионером.

Если взять еще и Марио Фернандеса, получается, из 11 игроков вакантная позиция для русского футболиста – только вратарь. Мне тяжело с этим смириться, – сказал экс-защитник «Зенита», перешедший в ЦСКА.

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24 комментария
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То есть, это лимитное тело даже не допускает конкуренции с бразильцами на спортивной основе, только через лимит?
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Так вакантных позиций ни для кого не должно быть, спорт - это про конкуренцию
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При чем тут гражданство и количество игроков на поле, клауд даже с гражданством считается легионером
Понесло крысового, понесло
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Да уж, был лучшего мнения о нём. Не так много претензий к переводу во вторую команду теперь, когда ясно, что за фрукт
+5
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Ведущие клубы ТОП лиг, будь то Сити, Интер или Реал в основном состоят из легов. Задавайте вопросы условным Уралам и Факелам зачем они тащат в РПЛ третьесортных легионеров, хотя именно такие клубы обычно предпочитают своих воспитанников и местных игроков, которые если выстреливают переходят в топовые клубы страны.
+6
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+5
Ответ Carver
То есть, это лимитное тело даже не допускает конкуренции с бразильцами на спортивной основе, только через лимит?
Да ладно, ну какая конкуренция? Типа Семак поставит в основу вместо Клаудиньо какого-нибудь воспитанника Зенита? Даже на уровне условного Захаряна... Сильно сомневаюсь. Точнее уверен, что нет)
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Круговой включил Дзюбу
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Кайфово, что с каждым новым куском интервью, он себя закапывает глубже и глубже. А молчал бы, дольше бы за жертву сошел.
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играй лучше , кто мешает , состав ставят по уровню игры а не за бразильский паспорт
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Таким темпом Круговой договорится до дисквалификации за что нибудь.
+1
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В общем, Круговому надо было просто предупредить действующего на тот момент работодателя (ФК Зенит), о том что он не намерен продлевать контракт летом, о том что подписал контракт с ЦСКА.

Чтобы клуб мог ДО сборов и ДО отправки "лишних" игроков в аренду планировать весенний отрезок и искать замену на позицию из игроков состава или на рынке.

Это было бы цивилизованно, с учетом, что Круг позиционирует себя как "воспитанника". Да и при любом раскладе информация бы всплыла, смысла утаивать не было.

Но у него было два плана:
План А. Круг рассчитывал, что ситуация порешается на уровне клубов - ЦСКА с Зенитом договорится о досрочном переходе за небольшую выплату.

План Б. В качестве подстраховки от штрафных санкций, он рассчитывал на дефицит в Клубе игроков с паспортом и на позицию, после ухода большой группы футболистов по арендам. Рассчитывал, что от безысходности в дубль ссылать не будут, как-нибудь доиграет до лета в основе.

Круговой специально дождался, когда игроки способные его подменить напрямую или путём перераспределения обязанностей в защитной линии уйдут. Это поставило клуб в сложное положение, но Медведев проявил принципиальность и выпинал его из состава. Хотя может быть Семак и дал доиграть в условиях дефицита игроков.

Но в итоге он получил "ПЛАН Ж" - отправился в дубль чилить до лета и пока он там отдыхал, из ЦСКА ушел главный тренер, с которым возможно были какие-то персональные договорённости по игровому времени.

Ну присядет теперь и там на лавку, только без титулов.
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Стань вратарем и сделай карьеру в ПСЖ !
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Не обижайтесь на парня, зенитчики. Наш Марио оказывается тоже умел разговаривать 😆. Но заговорил только у вас. В порыве чувствсс
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Клаудиньо ещё 2,5 года будет считаться легионером в РПЛ.
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Это называется дибилизм . Мы в девяностых заменили свою промышленность, на привозную из за бугра . Сейчас имеем то что вообще ничего не имеем . Потеряны многие компетенции , ценные кадры , наука за нененабностью на боку лежит . Превратились в сырьевую колонию
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Круговой простоват оказался: за мясо себя считает. )
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В полку воронежских борцов с позором прибыло.
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И тут Остапа понесло...
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Как эти доморощенные заколебали. За Зенит без москвичей и петербуржцев!
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Ответ Игорь Горочкин
Да ладно, ну какая конкуренция? Типа Семак поставит в основу вместо Клаудиньо какого-нибудь воспитанника Зенита? Даже на уровне условного Захаряна... Сильно сомневаюсь. Точнее уверен, что нет)
Конкурентом Кругового был Дуглас Сантос, конечно, Семак поставит Дугласа Сантоса, он же не идиот. Только вопрос не в паспорте тут.
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Ответ Злодей Спб
В общем, Круговому надо было просто предупредить действующего на тот момент работодателя (ФК Зенит), о том что он не намерен продлевать контракт летом, о том что подписал контракт с ЦСКА. Чтобы клуб мог ДО сборов и ДО отправки "лишних" игроков в аренду планировать весенний отрезок и искать замену на позицию из игроков состава или на рынке. Это было бы цивилизованно, с учетом, что Круг позиционирует себя как "воспитанника". Да и при любом раскладе информация бы всплыла, смысла утаивать не было. Но у него было два плана: План А. Круг рассчитывал, что ситуация порешается на уровне клубов - ЦСКА с Зенитом договорится о досрочном переходе за небольшую выплату. План Б. В качестве подстраховки от штрафных санкций, он рассчитывал на дефицит в Клубе игроков с паспортом и на позицию, после ухода большой группы футболистов по арендам. Рассчитывал, что от безысходности в дубль ссылать не будут, как-нибудь доиграет до лета в основе. Круговой специально дождался, когда игроки способные его подменить напрямую или путём перераспределения обязанностей в защитной линии уйдут. Это поставило клуб в сложное положение, но Медведев проявил принципиальность и выпинал его из состава. Хотя может быть Семак и дал доиграть в условиях дефицита игроков. Но в итоге он получил "ПЛАН Ж" - отправился в дубль чилить до лета и пока он там отдыхал, из ЦСКА ушел главный тренер, с которым возможно были какие-то персональные договорённости по игровому времени. Ну присядет теперь и там на лавку, только без титулов.
С волками жить, по волчьи выть
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Ответ Серхио Огурцов
Это называется дибилизм . Мы в девяностых заменили свою промышленность, на привозную из за бугра . Сейчас имеем то что вообще ничего не имеем . Потеряны многие компетенции , ценные кадры , наука за нененабностью на боку лежит . Превратились в сырьевую колонию
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