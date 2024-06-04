Круговой о «Зените»: «Клаудиньо получил гражданство, еще есть Марио. Из 11 игроков вакантная позиция для русского – только вратарь, получается. Мне тяжело с этим смириться»

Данил Круговой высказался о большом количестве легионеров в «Зените».

– Почему в « » практически не играют свои воспитанники?

– Наверное, такова политика клуба. Я не могу никого осуждать, потому что результат налицо: шесть лет – шесть чемпионств. Какие тут могут быть вопросы?

Но мне, как воспитаннику, интересно, что будет дальше. Клаудиньо в прошлом году получил российское гражданство. С будущего сезона он перестанет считаться легионером.

Если взять еще и , получается, из 11 игроков вакантная позиция для русского футболиста – только вратарь. Мне тяжело с этим смириться, – сказал экс-защитник «Зенита», перешедший в .