Данил Круговой: «Семаку и Медведеву было неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома. Богданыч вообще был в шоке, кажется. Я хотел спустить все на тормозах, сделать красиво и не обидно»
Данил Круговой рассказал, как отнеслись в «Зените» к его решению уйти в ЦСКА.
– Когда «Зенит» все-таки узнал о твоей операции по переезду в Москву?
– После одной из тренировок на сборах ко мне подошел Медведев – предложил пообщаться по новому контракту и даже назвал конкретные условия. Я взял время обдумать.
– Почему сразу все не рассказал?
– Не знаю. Хотел спустить все на тормозах, сделать красиво и не обидно. Через пару дней ко мне подошел Богданыч [Семак]: «Если у тебя есть предложения от других клубов – хорошенько все обдумай и взвесь».
Мне показалось, что он уже обо всем догадался. Потом был один из сложных разговоров в моей жизни.
– С Медведевым?
– Да. После тренировки он подозвал меня и Семака, уже зная, что я подписался с ЦСКА: «Если бы ты предупредил, что ведешь переговоры с другими клубами, ситуацию можно было бы решить и ты бы остался у нас».
Потом он рассказал о решении отправить меня в дубль. Было видно – Богданычу и Медведеву неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома.
Мне кажется, Богданыч вообще был в шоке. Делать было нечего: собрал вещи и полетел в Питер – на сборы «Зенита-2» в манеже на академии, – сказал экс-защитник «Зенита», перешедший в ЦСКА.
Перевожу: я зассал и решил молчать
– Почему сразу все не рассказал?
– Не знаю.
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Ну вот это офигеть по-взрослому, конечно. В лицо врал тренеру и директору и сам даже, якобы, не знает зачем. А тут ещё некоторые умудрялись Зенит обвинять в какой-то непорядочности за то, что он этому замечательному человеку навстречу не пошёл.
А в итоге новый тренер ЦСКА купит под себя какого нибудь Дугласа Сантоса и будет Данила сидеть ))
🤡
А щас, наоборот, поносят. Хотя ситуация что тогда, что сейчас была очевидна лично для меня.
Оздоева не отпустили добровольно
Дзюбу не отпустили добровольно (хотя тут наоборот, видимо больше Артем хотел остаться)
Кого еще там не отпустили добровольно, уже устал перечислять.
Бати рядом не оказалось.
медведев уверен, что деньги решают всё.
Все русскоязычные сидят на скамейке бразита на хороших зряплатах, выходят на свои 5-10 минут и не жужжат...