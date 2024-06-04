Данил Круговой: «Семаку и Медведеву было неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома. Богданыч вообще был в шоке, кажется. Я хотел спустить все на тормозах, сделать красиво и не обидно»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Зенит-2 Данил Круговой Футбол

Данил Круговой рассказал, как отнеслись в «Зените» к его решению уйти в ЦСКА.

– Когда «Зенит» все-таки узнал о твоей операции по переезду в Москву?

– После одной из тренировок на сборах ко мне подошел Медведев – предложил пообщаться по новому контракту и даже назвал конкретные условия. Я взял время обдумать.

– Почему сразу все не рассказал?

– Не знаю. Хотел спустить все на тормозах, сделать красиво и не обидно. Через пару дней ко мне подошел Богданыч [Семак]: «Если у тебя есть предложения от других клубов – хорошенько все обдумай и взвесь».

Мне показалось, что он уже обо всем догадался. Потом был один из сложных разговоров в моей жизни.

– С Медведевым?

– Да. После тренировки он подозвал меня и Семака, уже зная, что я подписался с ЦСКА: «Если бы ты предупредил, что ведешь переговоры с другими клубами, ситуацию можно было бы решить и ты бы остался у нас».

Потом он рассказал о решении отправить меня в дубль. Было видно – Богданычу и Медведеву неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома.

Мне кажется, Богданыч вообще был в шоке. Делать было нечего: собрал вещи и полетел в Питер – на сборы «Зенита-2» в манеже на академии, – сказал экс-защитник «Зенита», перешедший в ЦСКА.
 

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89 комментариев
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Почему сразу все не рассказал? Не знаю, хотел сделать красиво и не обидно

Перевожу: я зассал и решил молчать
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– Медведев – предложил пообщаться по новому контракту и даже назвал конкретные условия. Я взял время обдумать.

– Почему сразу все не рассказал?

– Не знаю.
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Ну вот это офигеть по-взрослому, конечно. В лицо врал тренеру и директору и сам даже, якобы, не знает зачем. А тут ещё некоторые умудрялись Зенит обвинять в какой-то непорядочности за то, что он этому замечательному человеку навстречу не пошёл.
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Ну тогда все по делом. В крысу подписал контракт и ничего никому не хотел говорить.
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Сейчас этого клоуна Нобель пригласит к себе , потом коммент шоу. Сделают из него героя.
А в итоге новый тренер ЦСКА купит под себя какого нибудь Дугласа Сантоса и будет Данила сидеть ))
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+30
А что Богданыч должен был тебя по головке погладить ?
🤡
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+19
Ответ velvetdust2008
Комментарий скрыт
Как бы они его не отпустили? Заставили подписать контракт новый под дулом пистолета? Ну, допустим, предложили бы еще больше денег. Тогда тут уже был бы сам добровольный выбор игрока сидеть на банке с кучей бабла или уходить.
+18
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Зачем нужны это бесконечные оправдания? Поступил по-свински, теперь совесть мучает, а назад ситуацию не повернëшь.
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Но вообще парень оказался глупый. Что мешало прямо сказать, что я хочу уйти и буду вести переговоры с другими клубам, а вы пока ищите замену. Вот это красиво и без обид. Такой взрослый, а интелект на уровне подростка. Я думаю болельщики Зенита ждут, что он и в ЦСКА на скамейке загниет. Встретят его в Питере красиво.
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Ответ Pro_Zenit_7
Почему сразу все не рассказал? Не знаю, хотел сделать красиво и не обидно Перевожу: я зассал и решил молчать
«Красиво зассал» )))
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Ответ Святой Патрик
Назови хоть один переход между клубами-конкурентами за последнее время. =)
Медину в Спартак отдали. До этого Зобнина из Динамо в Спартак забирали. Это что первое приходит на ум.
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Сам признался честно,что Круг-крыса!
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Уходя — уходи. Надоел уже. Иди.
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Ответ Pro_Zenit_7
Почему сразу все не рассказал? Не знаю, хотел сделать красиво и не обидно Перевожу: я зассал и решил молчать
В это время в топе был сериал "Слово пацана" :D
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Ну не красиво
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Ответ velvetdust2008
Комментарий скрыт
Ага. В плену держат и угрожают убийством семьи
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Подгорание питерских бесценно.
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Зато я помню, как его обеляли все кому не лень этой зимой.
А щас, наоборот, поносят. Хотя ситуация что тогда, что сейчас была очевидна лично для меня.
+3
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Ответ velvetdust2008
Комментарий скрыт
Назови хоть один переход между клубами-конкурентами за последнее время. =)
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Ответ velvetdust2008
Комментарий скрыт
Кузяева не отпустили добровольно
Оздоева не отпустили добровольно
Дзюбу не отпустили добровольно (хотя тут наоборот, видимо больше Артем хотел остаться)
Кого еще там не отпустили добровольно, уже устал перечислять.
+9
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+2
Ответ Святой Патрик
Назови хоть один переход между клубами-конкурентами за последнее время. =)
Караскаль еще
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Ответ SMART789
Комментарий удален модератором
Да ничего он плохого не сделал, глупый просто.
Бати рядом не оказалось.
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Ответ velvetdust2008
А в чем разница между ними и Круговым? И те и этот заранее сообщили что не будут продлевать контракт. Просто остальные новый клуб не сразу нашли (потому что искали до упора за рубежом), а Данил нашел быстро. В остальном ситуация полностью аналогичная. Почему тогда Данил крыса, а остальные - нет.
Разница в том, что "этот" как раз не сообщил, что не будет продлевать. Ты текст-то читал? Руководство не в курсе было, что он не собирается продлевать и вообще уже подписался с ЦСКА. И узнало об этом в итоге даже не от него самого. Мальчику 26 лет, но даже набраться смелости и сообщить об уходе он не сумел. С таким менталитетом он и в ЦСКА будет под кем-нибудь сидеть, потом в 30 будет ныть, как его и в ЦСКА обделили. А очень жаль, потому что как атакующий игрок он мне нравится
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Ответ velvetdust2008
А в чем разница между ними и Круговым? И те и этот заранее сообщили что не будут продлевать контракт. Просто остальные новый клуб не сразу нашли (потому что искали до упора за рубежом), а Данил нашел быстро. В остальном ситуация полностью аналогичная. Почему тогда Данил крыса, а остальные - нет.
Может быть потому, что эти игроки прямо общались с клубом и выражали свою позицию, а Данил моросил мозг с переговорами, хотя уже для себя все решил? Просто боялся об этом прямо сказать руководству (если что, это прямые слова Данила).
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Ответ Владимир Владимир
Глядя со стороны, могу сказать, что решение отправить его в дубль теперь понятно. Но непонятно другое: у Андрея не нашлось нормального агента, который мог бы подсказать, как реализовать этот процесс перехода в ЦСКА без последствий? Футболисты реально как в инкубаторе выросли. Действительно, за такое поведение по голове не погладят.
Только такой закомплексованный как Медведев, психически здоровый человек не обиделся бы
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Ответ velvetdust2008
Комментарий скрыт
Дуст это порошок для травли клопов. Хороший ты выбрал ник.
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Пацаны не извиняются!
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«Если бы ты предупредил, что ведешь переговоры с другими клубами, ситуацию можно было бы решить и ты бы остался у нас»
медведев уверен, что деньги решают всё.
Все русскоязычные сидят на скамейке бразита на хороших зряплатах, выходят на свои 5-10 минут и не жужжат...
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Идиот. Классика.
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Ответ Владимир Владимир
Вопрос не обид, а корпоративной этики. На мой взгляд, конечно же. Хотя мера была излишняя, но, судя по всему
Может быть корпоративной антиэтики)? Как ещё это можно расценивать, большой властный дядя обиделся и показал кто тут главный
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Хотел нагадить красиво...
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