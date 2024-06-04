Данил Круговой: «Семаку и Медведеву было неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома. Богданыч вообще был в шоке, кажется. Я хотел спустить все на тормозах, сделать красиво и не обидно»

Данил Круговой рассказал, как отнеслись в «Зените» к его решению уйти в ЦСКА.

– Когда « » все-таки узнал о твоей операции по переезду в Москву?

– После одной из тренировок на сборах ко мне подошел Медведев – предложил пообщаться по новому контракту и даже назвал конкретные условия. Я взял время обдумать.

– Почему сразу все не рассказал?

– Не знаю. Хотел спустить все на тормозах, сделать красиво и не обидно. Через пару дней ко мне подошел Богданыч [ ]: «Если у тебя есть предложения от других клубов – хорошенько все обдумай и взвесь».

Мне показалось, что он уже обо всем догадался. Потом был один из сложных разговоров в моей жизни.

– С Медведевым?

– Да. После тренировки он подозвал меня и Семака, уже зная, что я подписался с ЦСКА: «Если бы ты предупредил, что ведешь переговоры с другими клубами, ситуацию можно было бы решить и ты бы остался у нас».

Потом он рассказал о решении отправить меня в дубль. Было видно – Богданычу и Медведеву неприятно, что я подписал контракт с ЦСКА без их ведома.

Мне кажется, Богданыч вообще был в шоке. Делать было нечего: собрал вещи и полетел в Питер – на сборы «Зенита-2» в манеже на академии, – сказал экс-защитник «Зенита», перешедший в .

