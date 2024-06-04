Круговой о легионерах «Зенита»: «Малком был топовым, реально другой уровень – если жопу поставит, не подберешься. Техничный и восхитительно играет корпусом»
Данил Круговой высоко оценил игровые навыки Малкома в «Зените».
– Оздоев признавался, что считает почти всех легионеров, которых привозил «Зенит» после Халка и Витцеля – средними. Ты с ним не согласен?
– Малком был прям топовым, реально другой уровень. Помимо того, что он техничный, так еще и восхитительно играет корпусом – если жопу поставит, не подберешься.
Мне было приятно находиться с ним в одной команде и расти, играя против него на тренировках, – сказал экс-защитник «Зенита», перешедший в ЦСКА.
После перехода из «Зенита» за 60 млн евро Малком выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Саудовской Аравии, забив 23 гола за «Аль-Хилаль» в сезоне.
жопу ставишь?
)))))