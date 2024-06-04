Круговой о легионерах «Зенита»: «Малком был топовым, реально другой уровень – если жопу поставит, не подберешься. Техничный и восхитительно играет корпусом»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аксель Витцель Халк Магомед Оздоев Малком Данил Круговой контент Футбол

Данил Круговой высоко оценил игровые навыки Малкома в «Зените».

Оздоев признавался, что считает почти всех легионеров, которых привозил «Зенит» после Халка и Витцеля – средними. Ты с ним не согласен?

– Малком был прям топовым, реально другой уровень. Помимо того, что он техничный, так еще и восхитительно играет корпусом – если жопу поставит, не подберешься.

Мне было приятно находиться с ним в одной команде и расти, играя против него на тренировках, – сказал экс-защитник «Зенита», перешедший в ЦСКА.

После перехода из «Зенита» за 60 млн евро Малком выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Саудовской Аравии, забив 23 гола за «Аль-Хилаль» в сезоне.

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19 комментариев
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какое то отвращение вызывает Круговой после вчерашнего признания в крысятничестве
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не сильно-то и вырос, играя с Малкомом в одной команде.
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Круговой решил видимо излить душу, а излил кое что другое, ну пусть фанаты ЦСКА теперь об этом переживают
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У него ж опыта больше
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У нас это называлось "ставить корпус". Но времена, видимо, поменялись.
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Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Рыбак - рыбака, да?
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Конкурс объявляется открытым
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Нормально Круговой так мем создал на ровном месте))
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Они на это место играли?
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Теперь ты навсегда останешься средним, возможно это твое последнее интервью...
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###(блин) будешь?
жопу ставишь?
)))))
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Без, " ж..пы ", ну никак. Как будто это основная характеристика Малкома. Тупой Круговой.
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