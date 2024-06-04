Экс-агент Мингелья заявил, что Мбаппе мог перейти из «Монако» в «Барсу»: «Он сказал мне, что с удовольствием перешел бы. В «Барселоне» считали, что Дембеле больше подойдет их стилю»

Экс-агент Хосеп Мария Мингелья рассказал, как предлагал Килиана Мбаппе «Барсе».

Вчера «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.

«Мой сын, который был во Франции, сказал мне, что « » распродает команду. Тогда я поговорил лично с родителями [ ]. Парню было 18 лет, и на фоне ухода он сказал мне, что с удовольствием перейдет в «Барсу». Я сообщил об этом «Барселоне», но они ответили, что за ту же цену будет лучше подписать . Они считали, что тогдашний игрок дортмундской «Боруссии» больше соответствует их стилю игры. Это короткая, но печальная история.

«Барса» находится в сложном финансовом положении, чудеса в футболе – редкость. Кроме того, «Реал» во время второго президентства Флорентино Переса очень силен. Мы должны преодолеть трудности и переломить ситуацию», – сказал Мингелья.

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