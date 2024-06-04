Экс-агент Мингелья заявил, что Мбаппе мог перейти из «Монако» в «Барсу»: «Он сказал мне, что с удовольствием перешел бы. В «Барселоне» считали, что Дембеле больше подойдет их стилю»

Теги ПСЖ Монако Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар агенты Килиан Мбаппе Усман Дембеле Футбол

Экс-агент Хосеп Мария Мингелья рассказал, как предлагал Килиана Мбаппе «Барсе».

Вчера «Реал» официально объявил о трансфере Мбаппе.

«Мой сын, который был во Франции, сказал мне, что «Монако» распродает команду. Тогда я поговорил лично с родителями [Килиана Мбаппе]. Парню было 18 лет, и на фоне ухода Неймара он сказал мне, что с удовольствием перейдет в «Барсу». Я сообщил об этом «Барселоне», но они ответили, что за ту же цену будет лучше подписать Дембеле. Они считали, что тогдашний игрок дортмундской «Боруссии» больше соответствует их стилю игры. Это короткая, но печальная история.

«Барса» находится в сложном финансовом положении, чудеса в футболе – редкость. Кроме того, «Реал» во время второго президентства Флорентино Переса очень силен. Мы должны преодолеть трудности и переломить ситуацию», – сказал Мингелья.

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27 комментариев
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Караван ошуительных историй объявляется открытым!
+29
0
+29
Ответ yellow boy
Караван ошуительных историй объявляется открытым!
Вскоре выяснится, что Килиан больше всех плакал от радости после гола Серджи Роберто Почти все молодые игроки Реала плакали после того гола)
+19
-2
+17
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Дембеле и Коутиньо худшие трансферы в истории
Азар ну-ну подержи мое пиво 🤣
+6
-2
+4
Где-то тут должен быть комментарий Арсена Венгера, что они могли подписать Мбаппе в Арсенал еще в утробе матери
+3
0
+3
Ответ SaH4r.
Коутиньо ладно, но Дембель последние 2 года перед уходом очень даже хорошо играл и своим уходом за 50 млн вычеркнкл себя из худших трансферов. Азар, Антони, Йович, Мудрик, Энцо, Кайседо они тоже в топ 10.
Только 25 млн из 50 пошли не Барсе, а Усману. Конечно, не худший трансфер в истории, уж точно лучше Азара. Но уж точно неудачный, особенно учитывая средства, на него потраченные
+3
0
+3
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Дембеле и Коутиньо худшие трансферы в истории
Коутиньо ладно, но Дембель последние 2 года перед уходом очень даже хорошо играл и своим уходом за 50 млн вычеркнкл себя из худших трансферов. Азар, Антони, Йович, Мудрик, Энцо, Кайседо они тоже в топ 10.
+7
-4
+3
Ага.. ещё одна офигительная история.. это когда Килиан уже сверкнул в ЛЧ с Монако, да?? Уже тогда было видно, что зверь
+2
-1
+1
Ответ Иван Иванов
Ага.. ещё одна офигительная история.. это когда Килиан уже сверкнул в ЛЧ с Монако, да?? Уже тогда было видно, что зверь
Ну, это правдивая история. Барса продала Неймара, в Монако шла распродажа, поэтому они предлагали Мбаппе всем топ-клубам, кому был нужен правый вингер и у кого денег, как у дурака фантиков. И Барсе в том числе. Да, и на тот момент Дембеле казался ровно таким же зверем, как и Черепашка. Но ценник на него был сильно меньше, чем на Мбаппе. Поэтому Барса предпочла купить игрока подешевле.
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Ответ Илья Егоров
Где-то тут должен быть комментарий Арсена Венгера, что они могли подписать Мбаппе в Арсенал еще в утробе матери
Раньше, когда маленький Килиан был в отце:)
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Не сыпьте соль на рану
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Ответ Иван Иванов
Каким "зверем" он был? В Лиге 1?? Мбаппе в ЛЧ разрывал + он "парижанин" и сам хотел в ПСЖ
Мбаппе всегда хотел в Реал. Но ему было 18 лет, его родители считали, что он еще маленький для переезда в другую страну, поэтому решили, что ПСЖ - отличный вариант для пацана. Большой клуб, ЛЧ, родной город, все дела.
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Ответ hardkor i kotiki
Ну, это правдивая история. Барса продала Неймара, в Монако шла распродажа, поэтому они предлагали Мбаппе всем топ-клубам, кому был нужен правый вингер и у кого денег, как у дурака фантиков. И Барсе в том числе. Да, и на тот момент Дембеле казался ровно таким же зверем, как и Черепашка. Но ценник на него был сильно меньше, чем на Мбаппе. Поэтому Барса предпочла купить игрока подешевле.
Каким "зверем" он был? В Лиге 1?? Мбаппе в ЛЧ разрывал + он "парижанин" и сам хотел в ПСЖ
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Ответ suka1989
Азар ну-ну подержи мое пиво 🤣
скорее бургер
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Ответ SaH4r.
Коутиньо ладно, но Дембель последние 2 года перед уходом очень даже хорошо играл и своим уходом за 50 млн вычеркнкл себя из худших трансферов. Азар, Антони, Йович, Мудрик, Энцо, Кайседо они тоже в топ 10.
Ну и особенно на контрасте с Мбаппе. Даже не по разности развития карьер или силе таланта, а по профессионализму
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Думаю, никто спорить не будет с тем, что Дембеле действительно был очень многообещающим талантом. Предсказать его дальнейшую карьеру и непрофессиональное отношение никто не мог. Это был критически провальный выбор Барсы
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Думаю, что таких новостей много написать можно. Так или иначе большинство топ клубов интересуются большинством топ игроков. Вот только всё на уровне интереса и остаётся
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мог перейти туда где больше предложили..
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Скоро мы услышим море сказок про Мбаппе и его семью от непонятно кого.
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Агент так и должен себя вести когда ведёт переговоры об уходе. На торгах растут предложения. ПСЖ хорошо заплатил подопечному и в первый и второй раз.)
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Так Мбаппе первым Зарема приметила и говорила Леонидычу купить его
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Дембеле и Коутиньо худшие трансферы в истории
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