Анелька о Мбаппе: «Болельщики «Реала» не более требовательные, чем у «ПСЖ», просто у «Мадрида» больше побед в ЛЧ. Килиан испытывал такое же давление в Париже, думаю»

Теги ПСЖ Николя Анелька Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Николя Анелька сравнил давление на Килиана Мбаппе в «ПСЖ» и «Реале».

«Болельщики требовательные, конечно. Но не более, чем у «ПСЖ». Просто «Реал Мадрид» – это клуб с большим количеством титулов Лиги чемпионов, чем Париж.

«ПСЖ» развивается по-другому и не так давно был куплен Катаром. Когда «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, тогда клуб будет на одном уровне с «Реалом».

Но несмотря на это, я думаю, что Мбаппе испытывал такое же давление со стороны болельщиков в «Париже». Ничего не изменится», – сказал бывший нападающий «Реала» и сборной Франции.

Напомним, «ПСЖ» ни разу не выигрывал главный еврокубковый турнир, клуб один раз в своей истории дошел до финала – в 2020 году уступил «Баварии» (0:1). 

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5 комментариев
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Если ПСЖ выиграет Лигу Чемпионов- он все равно не будет на одном уровне с Мадридом.
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+10
Вообще не согласен.
+3
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👀👀👀
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"Куплен Катаром" - хорошо о ПСЖ сказано.
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