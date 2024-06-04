Анелька о Мбаппе: «Болельщики «Реала» не более требовательные, чем у «ПСЖ», просто у «Мадрида» больше побед в ЛЧ. Килиан испытывал такое же давление в Париже, думаю»
Николя Анелька сравнил давление на Килиана Мбаппе в «ПСЖ» и «Реале».
«Болельщики требовательные, конечно. Но не более, чем у «ПСЖ». Просто «Реал Мадрид» – это клуб с большим количеством титулов Лиги чемпионов, чем Париж.
«ПСЖ» развивается по-другому и не так давно был куплен Катаром. Когда «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, тогда клуб будет на одном уровне с «Реалом».
Но несмотря на это, я думаю, что Мбаппе испытывал такое же давление со стороны болельщиков в «Париже». Ничего не изменится», – сказал бывший нападающий «Реала» и сборной Франции.
Напомним, «ПСЖ» ни разу не выигрывал главный еврокубковый турнир, клуб один раз в своей истории дошел до финала – в 2020 году уступил «Баварии» (0:1).