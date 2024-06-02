Мостовой о победе «Зенита» в Кубке: «Когда у тебя 12 бразильцев, вы чего хотите? Вы их поставьте в «Урал», они там так же будут играть»

Александр Мостовой поделился мнением о финале Фонбет Кубка России.

« » в решающем матче турнира победил «Балтику» со счетом 2:1. Петербуржцы забили на 81-й и 95-й минутах.

– Когда у тебя в составе 15 иностранцев, из них 12 бразильцев, вы чего хотите? По игре « » не заслуживала поражения однозначно.

Но после 75 минуты у них почему-то пропали силы. Они стали уступать в борьбе, не добегать, не досматривать, и из-за этого пропустили все свои голы.

– Можно ли сравнить «Зенит» с «Реалом»?

– Не надо их сравнивать. Мы изначально знаем, что «Зенит» сильнее [соперников]. Вы этих бразильцев уберите и поставьте в «Урал», они так же там будут играть, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.