Мостовой о победе «Зенита» в Кубке: «Когда у тебя 12 бразильцев, вы чего хотите? Вы их поставьте в «Урал», они там так же будут играть»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Балтика Урал Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о финале Фонбет Кубка России.

«Зенит» в решающем матче турнира победил «Балтику» со счетом 2:1. Петербуржцы забили на 81-й и 95-й минутах.

– Когда у тебя в составе 15 иностранцев, из них 12 бразильцев, вы чего хотите? По игре «Балтика» не заслуживала поражения однозначно.

Но после 75 минуты у них почему-то пропали силы. Они стали уступать в борьбе, не добегать, не досматривать, и из-за этого пропустили все свои голы.

Можно ли сравнить «Зенит» с «Реалом»?

– Не надо их сравнивать. Мы изначально знаем, что «Зенит» сильнее [соперников]. Вы этих бразильцев уберите и поставьте в «Урал», они так же там будут играть, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

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59 комментариев
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Не нравилась игра Зенита в этом сезоне. Но истерика «всей России» всё перекрывает. Спасибо вам, «вся Россия»! Вы делаете эти победы слаще)
+96
-19
+77
Т.е если игроков Реала сейчас переместить в Урал то они возьмут ЛЧ получается? 🤔
+60
0
+60
Мы почти поверили, спортс, но в приведённом вами комментарии нет ни слова про Абаскаля.
Хорошая попытка выдать сказанное за реплики Мостового, но нас не проведёшь 🌚
+29
-1
+28
Ну началось! По регламенту в составе может быть 13 легионеров. Зенит регламент не нарушает.

Зенит что-ли запрещает бразильцев другим клубам покупать?
+25
-3
+22
Ответ IceBear27
Не нравилась игра Зенита в этом сезоне. Но истерика «всей России» всё перекрывает. Спасибо вам, «вся Россия»! Вы делаете эти победы слаще)
🤝
+22
-2
+20
Бразилец Мостовой принимает мяч, обыгрывает и навешивает на Алипиньо гооооол
+19
-1
+18
Стенания москвичей прекрасны, продолжайте, парни!
+18
-3
+15
Ответ Serge Vendino
Комментарий скрыт
Просто складывается такая ситуация, что истерика фанатов соперника стала особенно острой. Приятно наблюдать в телеграме, как «вся Россия» от своего бессилия ставит кучу эмодзи в виде пальцев вниз и клоунов… это невероятно приятно)
+17
-2
+15
Ответ Злодей Спб
Ну началось! По регламенту в составе может быть 13 легионеров. Зенит регламент не нарушает. Зенит что-ли запрещает бразильцев другим клубам покупать?
Ща про деньги расскажут, про триллионы Газпрома.
+15
-2
+13
Спасибо хейтерам, мы вас любим (с) Нуралы Алип
+9
0
+9
Ответ Bogdan
Т.е если игроков Реала сейчас переместить в Урал то они возьмут ЛЧ получается? 🤔
Лучшую лигу мира, кубок России через путь регионов, Суперкубок России и ЛЧ с Суперкубком Европы.

Пятюпл возьмут! Ливерпулю такое и не снилось 😁
+9
-1
+8
Царский подрыв!
+8
0
+8
Ответ Элдор ШоуУродов
Мы почти поверили, спортс, но в приведённом вами комментарии нет ни слова про Абаскаля. Хорошая попытка выдать сказанное за реплики Мостового, но нас не проведёшь 🌚
Тут Мостового можно было бы сломать, если задать ему вопрос : выиграл бы Урал золотой дубль, если бы за него играли все зенитовские бразильцы ,но их тренировал Абаскаль?
+7
0
+7
Ответ Serge Vendino
Комментарий скрыт
К победам Зенита я привык, а к акцентированной ненависти от "всей страны" - пока нет, так что да, видеть разочарование на криворотых лицах хейтеров - это реально приятно)
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-2
+7
Так чего ж другие не закупают столько иностранцев, если они приносят плоды в виде результатов?
Зенит правильно делает, что кладёт огромный х на всех чудиков, пишущих и орущих про русских и воспитанников, и выигрывает титулы, формируя сильнейший состав не по признаку наличия гражданства России.
+9
-2
+7
Но Семак же играл на высоком уровне и умеет чеканить
+5
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Какие же они🤡
+6
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+5
Зззависть...радует горение в Москве😂
+6
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Ответ Архитектор Мендисабаль
А если бразильцев из Реала убрать в Урал? Что будет, царь?
Урал Мадрид. Нормально звучит, чё.
+4
0
+4
Ответ AuroraBorealis
Зато россияне Сергеев и особенно Ерохин себя показали во всей красе
Ерохин очень хорошо вышел. Да, не успел в мяч попасть в одном эпизоде, но зато сколько борьбы навязал и выиграл.
+4
0
+4
Поставь а Зенит футболистов Реала они тоже лч выиграют )) логика отменная
+3
0
+3
Ответ Bogdan
Т.е если игроков Реала сейчас переместить в Урал то они возьмут ЛЧ получается? 🤔
Нет. Их даже в Еврокубки не допустят , если игроки Реала будут гонять мячик за Урал
+3
0
+3
Ответ Serge Vendino
Комментарий скрыт
Разочарование фанатов соперников само по себе не может вызывать радости или печали, это ваши проблемы. А вот собственно сам золотой дубль под хор хейта и истерик - вот это бесценно.
+5
-2
+3
У этих экспертов память как у рыбки.
Можно подумать Зенита до Семака не было. На пришел Семак и как из рога изобилия посыпалось благо.
Вроде взрослый, но что несёт?
+3
-1
+2
Можно подумать,что в остальных командах играют , исключительно,свои воспитанники... В той же ,,Балтике" Фернандесов аж двое...
+2
0
+2
Посмотрел сегодня шоу с Мостовым про футбольный IQ. Что-то он там не слишком был хорош и занял последнее место. Но языком чесать всегда первый, здравствуйте, вот он я, говорит
+2
0
+2
Ответ Serge Vendino
Комментарий скрыт
Расскажи, как там в параллельной реальности?
+2
0
+2
А чем бразильцы Зенита отличаются от легионеров других клубов? Кроме, безусловно, уровня.
Почему другие клубы скупают шлак, а не ищут бриллианты неограненные? Кто мешает покупать за небольшие деньги перспективных неизвестных бразильцев?
+4
-2
+2
Сергеев ждал финала чтобы сыграть хуже всех
Балтика не отказалась бы от аренды.
+1
0
+1
А если бразильцев из Реала убрать в Урал? Что будет, царь?
+1
0
+1
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