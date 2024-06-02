Мостовой о победе «Зенита» в Кубке: «Когда у тебя 12 бразильцев, вы чего хотите? Вы их поставьте в «Урал», они там так же будут играть»
Александр Мостовой поделился мнением о финале Фонбет Кубка России.
«Зенит» в решающем матче турнира победил «Балтику» со счетом 2:1. Петербуржцы забили на 81-й и 95-й минутах.
– Когда у тебя в составе 15 иностранцев, из них 12 бразильцев, вы чего хотите? По игре «Балтика» не заслуживала поражения однозначно.
Но после 75 минуты у них почему-то пропали силы. Они стали уступать в борьбе, не добегать, не досматривать, и из-за этого пропустили все свои голы.
– Можно ли сравнить «Зенит» с «Реалом»?
– Не надо их сравнивать. Мы изначально знаем, что «Зенит» сильнее [соперников]. Вы этих бразильцев уберите и поставьте в «Урал», они так же там будут играть, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Хорошая попытка выдать сказанное за реплики Мостового, но нас не проведёшь 🌚
Зенит что-ли запрещает бразильцев другим клубам покупать?
Пятюпл возьмут! Ливерпулю такое и не снилось 😁
Зенит правильно делает, что кладёт огромный х на всех чудиков, пишущих и орущих про русских и воспитанников, и выигрывает титулы, формируя сильнейший состав не по признаку наличия гражданства России.
Можно подумать Зенита до Семака не было. На пришел Семак и как из рога изобилия посыпалось благо.
Вроде взрослый, но что несёт?
Почему другие клубы скупают шлак, а не ищут бриллианты неограненные? Кто мешает покупать за небольшие деньги перспективных неизвестных бразильцев?
Балтика не отказалась бы от аренды.