Алип о том, что разбил голову Кубком России: «Бог хотел, чтобы было так. Люди пока не могут сломать меня, только Кубок»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Балтика Нуралы Алип Спорт-Экспресс Футбол

Нуралы Алип прокомментировал травму крышкой от Кубка России.

Во время празднования после победы в суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» (2:1) защитник «Зенита», ставший автором победного гола на 95-й минуте, разбил себе голову трофеем – крышка кубка упала Алипу на голову в момент, когда футболист поднял его над головой. Футболисту забинтовали голову, а позже наложили швы.

«Я когда хотел поднять кубок, крышка упала на голову. Посмотрю видео, будет интересно.

Бог хотел, чтобы было так. Люди пока не могут сломать меня, только Кубок», – заявил игрок сине-бело-голубых.

Алип о том, что разбил голову Кубком России: «Лучше трофеем ломать, чем просто так. Чувствую себя нормально, несильно пострадал»

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12 комментариев
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Конечно, так хотел Бог, а не руки из задницы.
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Баран какой то этот Алип
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Аллах хотел, ты ж казах
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На неделю теперь про голову будет?
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Естествееено
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Бог значит хотел
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Ну кстати очень удобно: крышка упала - бог так хотел, проиграли - бог так хотел, выиграли - бог так хотел
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Ждём реванш между Алипом и кубком
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Зато ты Торопа сломал
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Теперь не Валуев Стоунхед😁
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