Алип о том, что разбил голову Кубком России: «Бог хотел, чтобы было так. Люди пока не могут сломать меня, только Кубок»

Нуралы Алип прокомментировал травму крышкой от Кубка России.

Во время празднования после победы в суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» (2:1) защитник «Зенита», ставший автором победного гола на 95-й минуте, разбил себе голову трофеем – крышка кубка упала Алипу на голову в момент, когда футболист поднял его над головой. Футболисту забинтовали голову, а позже наложили швы.

«Я когда хотел поднять кубок, крышка упала на голову. Посмотрю видео, будет интересно.

Бог хотел, чтобы было так. Люди пока не могут сломать меня, только Кубок», – заявил игрок сине-бело-голубых.

Алип о том, что разбил голову Кубком России: «Лучше трофеем ломать, чем просто так. Чувствую себя нормально, несильно пострадал»