Газманов о финале Кубка: «Я из Калининграда, «Балтика» – моя команда. Остаюсь болеть за наших. Стадион прекрасный, иду и радуюсь!»
Олег Газманов поделился впечатлениями от посещения финала Фонбет Кубка России.
«Меня огромным количеством зрителей не испугаешь. Чем больше зрителей, тем больше энергии. Такой драйв идет!
Прекрасный стадион. Иду и радуюсь! Такие девочки стоят, улыбаются. Все организовано классно! Прошел со всеми людьми сквозь рамки, все отлично.
Великолепный стадион, меня это радует. Тем более что в финале «Балтика»! Я из Калининграда, это моя команда! Остаюсь болеть за наших», – сказал поп-исполнитель, приглашенный выступить перед игрой.