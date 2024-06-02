Газманов о финале Кубка: «Я из Калининграда, «Балтика» – моя команда. Остаюсь болеть за наших. Стадион прекрасный, иду и радуюсь!»

Теги Зенит Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Олег Газманов Спорт-Экспресс музыка Футбол

Олег Газманов поделился впечатлениями от посещения финала Фонбет Кубка России.

«Меня огромным количеством зрителей не испугаешь. Чем больше зрителей, тем больше энергии. Такой драйв идет!

Прекрасный стадион. Иду и радуюсь! Такие девочки стоят, улыбаются. Все организовано классно! Прошел со всеми людьми сквозь рамки, все отлично.

Великолепный стадион, меня это радует. Тем более что в финале «Балтика»! Я из Калининграда, это моя команда! Остаюсь болеть за наших», – сказал поп-исполнитель, приглашенный выступить перед игрой.

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4 комментария
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Дак и сидел бы на трибунах. Зачем под фанеру петь вышел?
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Да всем насрать.
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🤮
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Ты из Калининграда, но живешь в Майями… патриот херов
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