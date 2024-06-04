«МЮ» хочет усилить центр обороны, полузащиты и атаки летом. Есть интерес к Брэнтуэйту, Тодибо и Шешко
«Манчестер Юнайтед» намерен усилить как минимум три позиции летом.
По данным The Athletic, приоритет «Ман Юнайтед» – усиление центра обороны, полузащиты и нападения. Ожидается, что после ухода нынешних игроков команды на этих позициях потребуются новички.
Также усилить могут левый фланг обороны, так как из-за травм Люка Шоу и Тирелла Маласиа «МЮ» провел без профильного левого защитника 32 из 52 матчей сезона.
«Ман Юнайтед» проявляет интерес к Джерреду Брэнтуэйту, но, как ожидается, «Эвертон», ориентируясь на трансферы Харри Магуайра, Уэсли Фофана и Йошко Гвардиола, за которых заплатили более 75 млн фунтов, запросит значительную сумму. Требования «Эвертона» во многом будут зависеть от того, потребуется ли клубу продавать игроков до 30 июня, чтобы вписаться в правила ФФП.
Также «МЮ» интересен защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо. За ним внимательно следят и видят в нем замену Магуайру.
Кроме того, «Юнайтед» внимательно следит за форвардом «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко. За ним наблюдают со времен его игры за молодежные команды, но, как ожидается, у «МЮ» будут конкуренты в борьбе за нападающего.
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