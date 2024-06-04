«МЮ» хочет усилить центр обороны, полузащиты и атаки летом. Есть интерес к Брэнтуэйту, Тодибо и Шешко

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«Манчестер Юнайтед» намерен усилить как минимум три позиции летом.

По данным The Athletic, приоритет «Ман Юнайтед» – усиление центра обороны, полузащиты и нападения. Ожидается, что после ухода нынешних игроков команды на этих позициях потребуются новички.

Также усилить могут левый фланг обороны, так как из-за травм Люка Шоу и Тирелла Маласиа «МЮ» провел без профильного левого защитника 32 из 52 матчей сезона.

«Ман Юнайтед» проявляет интерес к Джерреду Брэнтуэйту, но, как ожидается, «Эвертон», ориентируясь на трансферы Харри Магуайра, Уэсли Фофана и Йошко Гвардиола, за которых заплатили более 75 млн фунтов, запросит значительную сумму. Требования «Эвертона» во многом будут зависеть от того, потребуется ли клубу продавать игроков до 30 июня, чтобы вписаться в правила ФФП.

Также «МЮ» интересен защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо. За ним внимательно следят и видят в нем замену Магуайру.

Кроме того, «Юнайтед» внимательно следит за форвардом «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко. За ним наблюдают со времен его игры за молодежные команды, но, как ожидается, у «МЮ» будут конкуренты в борьбе за нападающего.

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14 комментариев
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Мю по-любому в защите конкретный порядок нужно наводить
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Если они подпишут Инасиу, то Брантвейт тоже будет отличным вариантом. Потому что Инасиу умеет хорошо созидать, а Брантвейт - классический защ. Но зачем это всё обсуждать, если до сих пор не ясно, кто будет главным тренером. Нужно же от чего-то отталкиваться
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Отсутствие грамотной трансферной политики от руководства МЮ иногда пугает даже сильнее, чем результаты команды.
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Ответ Иван Иванов
Тодибо хорош?? В сборную вроде не вызывается?
Хорош, но там такая конкуренция на место в сборной.
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Ответ hiper26
Хорош, но там такая конкуренция на место в сборной.
Эт да.. но вроде, как многие (из Челси) не в форме, кто то привозилла (Умпенкано) и тд..
Даже лавку греть не вызывают
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Ответ Иван Иванов
Эт да.. но вроде, как многие (из Челси) не в форме, кто то привозилла (Умпенкано) и тд.. Даже лавку греть не вызывают
По сути 5 цз есть у Дешама: Салиба, Конате, Дайо, Кунде, Павар. Видимо ему достаточно этих игроков.
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