«Арсенал» активно работает над трансфером Шешко, «МЮ» и «Челси» тоже его хотят – борьба продолжается. Отступные до конца июня – 65 млн евро
«Арсенал», «МЮ» и «Челси» хотят подписать Беньямина Шешко.
Как сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг, наиболее активно над трансфером форварда «РБ Лейпциг» сейчас работает «Арсенал», но окончательного решения по его будущему пока нет.
Также Шешко входит в шорт-лист «Манчестер Юнайтед», клуб сделал запрос по нему. «Челси» тоже следит за форвардом. Борьба за игрока продолжается.
До конца июня у Шешко действуют отступные в размере 65 млн евро.
Руководство «Лейпцига» любит Беньямина и хочет, чтобы он остался. Все вовлеченные в сделку стороны хотят, чтобы решение о будущем форварда сборной Словении было принято до Евро-2024.
В этом сезоне 21-летний центрфорвард забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах за «Лейпциг». Его полную статистику можно найти здесь.