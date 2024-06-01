«Арсенал» активно работает над трансфером Шешко, «МЮ» и «Челси» тоже его хотят – борьба продолжается. Отступные до конца июня – 65 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия сборная Словении по футболу Арсенал возможные трансферы Евро-2024 РБ Лейпциг Беньямин Шешко Футбол

«Арсенал», «МЮ» и «Челси» хотят подписать Беньямина Шешко.

Как сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг, наиболее активно над трансфером форварда «РБ Лейпциг» сейчас работает «Арсенал», но окончательного решения по его будущему пока нет.

Также Шешко входит в шорт-лист «Манчестер Юнайтед», клуб сделал запрос по нему. «Челси» тоже следит за форвардом. Борьба за игрока продолжается. 

До конца июня у Шешко действуют отступные в размере 65 млн евро.

Руководство «Лейпцига» любит Беньямина и хочет, чтобы он остался. Все вовлеченные в сделку стороны хотят, чтобы решение о будущем форварда сборной Словении было принято до Евро-2024.

В этом сезоне 21-летний центрфорвард забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах за «Лейпциг». Его полную статистику можно найти здесь.

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17 комментариев
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Ответ Пацанчик реальный
Я болею за Челси с 2002г. и моя фамилия Шешко и он просто обязан рано или поздно туда перейти,это судьба!😂
А ну раз так, то это обязательно произойдёт 😁
+1
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+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
А ну раз так, то это обязательно произойдёт 😁
А других вариантов нету!😂
+1
0
+1
Ответ FEZ10
Очень неплох .Высокий,с достаточно сильным ударом .То ,что не хватило Арсеналу в этом сезоне ,когда игра низом не приносила пользы .
но 65 млн - перебор, пока лишь подающий надежды
+1
0
+1
Очень неплох .Высокий,с достаточно сильным ударом .То ,что не хватило Арсеналу в этом сезоне ,когда игра низом не приносила пользы .
+2
-2
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Тульский Арсенал..???))
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65 перебор, он транжира моментов как Мората/Вернер!
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Глупости
Судьба ведет его в Челси!👌
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Какой такой Челси?Там Чуквуэмеки должны прогрессировать 😁
Нет,там должен Шешко в нападение играть!и докажи что не должен!)
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Ответ Пацанчик реальный
Нет,там должен Шешко в нападение играть!и докажи что не должен!)
У них там уже есть нападающий, да и Мареска не факт, что захочет менять схему на игру с двумя нападающими
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Ответ Инсаф Галиуллинн
У них там уже есть нападающий, да и Мареска не факт, что захочет менять схему на игру с двумя нападающими
Я болею за Челси с 2002г. и моя фамилия Шешко и он просто обязан рано или поздно туда перейти,это судьба!😂
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