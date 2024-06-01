«Арсенал» активно работает над трансфером Шешко, «МЮ» и «Челси» тоже его хотят – борьба продолжается. Отступные до конца июня – 65 млн евро

«Арсенал», «МЮ» и «Челси» хотят подписать Беньямина Шешко.

Как сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг, наиболее активно над трансфером форварда « » сейчас работает « », но окончательного решения по его будущему пока нет.

Также Шешко входит в шорт-лист « », клуб сделал запрос по нему. « » тоже следит за форвардом. Борьба за игрока продолжается.

До конца июня у Шешко действуют отступные в размере 65 млн евро.

Руководство «Лейпцига» любит Беньямина и хочет, чтобы он остался. Все вовлеченные в сделку стороны хотят, чтобы решение о будущем форварда сборной Словении было принято до .

В этом сезоне 21-летний центрфорвард забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах за «Лейпциг». Его полную статистику можно найти здесь.