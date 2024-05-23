Тодибо интересен «МЮ», «Юве», «Милану» и «Тоттенхэму». Защитник «Ниццы» оценивается в 40 млн евро (Nice-Matin)

Теги Ницца Милан Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Жан-Клер Тодибо Футбол

Жан-Клер Тодибо интересен ряду европейских клубов.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Nice-Matin, интерес к защитнику «Ниццы» проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ювентус» и «Милан». Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро. 

Французский клуб считает, что сейчас, возможно, настало подходящее время для того, чтобы продать 24-летнего футболиста. 

Отмечается, что «шпоры» хотели подписать Тодибо еще зимой, но тогда «Ницца» потребовала 60 миллионов евро, и сделка не состоялась. 

В минувшем сезоне Лиги 1 французский защитник провел 30 матчей. Его статистика – здесь

2 комментария
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За 40 млн Милан сразу аут, Милан покупает защитников только до 10 млн или за бесплатно ...
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Ницца принадлежит Рэтклиффу, если что
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