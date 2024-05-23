Тодибо интересен «МЮ», «Юве», «Милану» и «Тоттенхэму». Защитник «Ниццы» оценивается в 40 млн евро (Nice-Matin)

Жан-Клер Тодибо интересен ряду европейских клубов.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Nice-Matin, интерес к защитнику «Ниццы» проявляют « », « », « » и « ». Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

Французский клуб считает, что сейчас, возможно, настало подходящее время для того, чтобы продать 24-летнего футболиста.

Отмечается, что «шпоры» хотели подписать еще зимой, но тогда «Ницца» потребовала 60 миллионов евро, и сделка не состоялась.

В минувшем сезоне Лиги 1 французский защитник провел 30 матчей. Его статистика – здесь.