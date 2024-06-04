«Барса» подозревает, что у Араухо есть предложение от другого клуба. В случае отказа от продления контракта его могут продать за 80 млн евро

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы агенты Рональд Араухо Футбол

У «Барселоны» есть вопросы к Рональду Араухо.

Как пишет As, его будущее остается неопределенным: «Барселоне» по-прежнему не удалось согласовать с его агентами дату встречи, на которой обсудят продление контракта. Систематические переносы встреч, инициируемые агентами игрока, вызывают у руководства «Барселоны» подозрения относительно того, что Рональд получил крупное предложение от другого клуба. Из-за этого, как считают каталонцы, сторона игрока пытается выиграть время, что в дальнейшем позволит добиться от «Барселоны» наилучших условий контракта.

Ситуация беспокоит боссов сине-гранатовых. Они не хотят, чтобы переговоры с Араухо превращались в мыльную оперу.

Клуб придерживается четкой позиции: если Рональд не примет предложение о новом контракте, его будут готовы продать. В таком случае за него запросят минимум 80 млн евро.

Сейчас все зависит от игрока. Многое станет понятно после встречи его агентов с представителями «Барселоны».

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16 комментариев
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Обмен на Упамекано и по рукам))))) да,я уже похмелился)
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Продажа-Араухо, Деёнг.
Купить вингера левого ( желательно Уильямса) и опорника.
На этом можно начинать следующий сезон, так как гави вернётся в строй. А в защиту включить Файе.
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Барсе выгоднее продать и постараться не разбрасываться этими деньгами
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Комментарий удален пользователем
Бавария
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Я предлагаю даже за 50 продать. Чтоб другим неповадно было!
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В Реал! Для подтверждения возвращения на топ уровень. Традиции-с 😎
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Киммих + 40-45 млн и Араухо ваш
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Араухо отличный игрок , но если не хочет продлевать контракт , то нужно продавать и как можно быстрее . Защитников в команде хватает , а вот опорника нет от слова - совсем . Все силы надо бросить в этом направлении , а потом если будет возможность то купить Нико и вперёд!
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Обмен на Упамекано и по рукам))))) да,я уже похмелился)
Де Лигт + 50м от Баварии
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Обмен на Упамекано и по рукам))))) да,я уже похмелился)
Араухо ведь считается заметно сильнее Упамекано, этот обмен в плюс только для Баварии.
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Ответ Avazbek Rasulov
Продажа-Араухо, Деёнг. Купить вингера левого ( желательно Уильямса) и опорника. На этом можно начинать следующий сезон, так как гави вернётся в строй. А в защиту включить Файе.
Ну на 100% Файе в первый сезон не сможет заменить Араухо
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Ответ Pelerin
Комментарий удален пользователем
2 года контракта ещё
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Ответ Зеленский
2 года контракта ещё
Спасибо!
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