«Барса» подозревает, что у Араухо есть предложение от другого клуба. В случае отказа от продления контракта его могут продать за 80 млн евро

У «Барселоны» есть вопросы к Рональду Араухо.

Как пишет As, его будущее остается неопределенным: «Барселоне» по-прежнему не удалось согласовать с его агентами дату встречи, на которой обсудят продление контракта. Систематические переносы встреч, инициируемые агентами игрока, вызывают у руководства «Барселоны» подозрения относительно того, что Рональд получил крупное предложение от другого клуба. Из-за этого, как считают каталонцы, сторона игрока пытается выиграть время, что в дальнейшем позволит добиться от «Барселоны» наилучших условий контракта.

Ситуация беспокоит боссов сине-гранатовых. Они не хотят, чтобы переговоры с превращались в мыльную оперу.

Клуб придерживается четкой позиции: если Рональд не примет предложение о новом контракте, его будут готовы продать. В таком случае за него запросят минимум 80 млн евро.

Сейчас все зависит от игрока. Многое станет понятно после встречи его агентов с представителями «Барселоны».