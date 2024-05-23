«Челси» хочет подписать Араухо. В клубе считают, что защитник «Барсы» заменит Тиаго Силву

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Тиаго Силва Рональд Араухо Футбол

«Челси» может подписать Рональда Араухо из «Барселоны».

Лондонский клуб занял шестое место в турнирной таблице в завершившемся сезоне АПЛ. В следующем сезоне «Челси» будет играть в Лиге конференции или Лиге Европы – это зависит от того, сумеет ли «Манчестер Юнайтед» обыграть «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

«Челси» контактировал с защитником «Барселоны» Рональдом Араухо и уже сделал ему предложение. В клубе рассчитывают, что 25-летний игрок станет хорошей заменой Тиаго Силве, который объявил о своем уходе из «Челси» и подписал двухлетний контракт с «Флуминенсе». 

Несмотря на свои 39 лет, бразилец был важным игроком обороны и провел 31 матч в АПЛ, 28 из них – в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Араухо провел в составе «Барселоны» 25 матчей, отметившись голом и 2 ассистами. Статистика 25-летнего защитника сборной Уругвая доступна здесь.

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16 комментариев
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Боули окончательно хочет развалить Челси?)
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В Челси за 200 мин
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Боули: 100млн? Договорились! Даю 150!
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Может он просто из племен "Чукву")
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Араухо напоминает Варана: очень хорош при плотной игре и в единоборствах но при этом плох с мячом и совершает глупые ошибки.Если Челси хочет играть в современный футбол с владением и прессингом с высокими линиями то не лучший вариант
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Только в Реал!!
Нужно чтить традиции и подтвердить возвращение на топ уровень!
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Ответ Shuller18
Кстати, хороший он защитник, я бы не отказался, потенциально всяко надёжнее Бадиашиля условного
Он же для тебя был деревянным бруском и костолома со времён его прихода в Барселону)
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