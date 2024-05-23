«Челси» хочет подписать Араухо. В клубе считают, что защитник «Барсы» заменит Тиаго Силву

«Челси» может подписать Рональда Араухо из «Барселоны».

Лондонский клуб занял шестое место в турнирной таблице в завершившемся сезоне . В следующем сезоне «Челси» будет играть в Лиге конференции или Лиге Европы – это зависит от того, сумеет ли «Манчестер Юнайтед» обыграть «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

«Челси» контактировал с защитником «Барселоны» и уже сделал ему предложение. В клубе рассчитывают, что 25-летний игрок станет хорошей заменой , который объявил о своем уходе из « » и подписал двухлетний контракт с «Флуминенсе».

Несмотря на свои 39 лет, бразилец был важным игроком обороны и провел 31 матч в АПЛ, 28 из них – в стартовом составе.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Араухо провел в составе «Барселоны» 25 матчей, отметившись голом и 2 ассистами. Статистика 25-летнего защитника сборной Уругвая доступна здесь.