Хави хотел, чтобы «Барса» заменила Левандовского на Довбика. Лапорта был против, агент Роберта – его друг

Хави хотел, чтобы «Барса» заменила Роберта Левандовского на Артема Довбика.

В ходе сезона Хави задумался о том, что в следующем сезоне ему потребуется центрфорвард иного типа, и сообщил об этом клубу, пишет Diario Sport.

Проблема заключалась в том, что агент Левандовского – . Это друг , и поэтому он обладает большим весом в «Барселоне». Деку мысль о расставании с тоже не нравилась. Таким образом, требование Хави не могли удовлетворить.

Несмотря на это, тренер оценивал варианты усиления состава. Он выделил , который забил 24 гола за «Жирону» в .

Однако приглашение украинца было неосуществимой мечтой для Хави, так как Левандовски тоже не намеревался уходить.

Напомним, Хави покинул «Барселону» по окончании сезона. Тренером команды стал Ханси Флик, в прошлом работавший с Левандовским в «Баварии».