Хави хотел, чтобы «Барса» заменила Левандовского на Довбика. Лапорта был против, агент Роберта – его друг
Хави хотел, чтобы «Барса» заменила Роберта Левандовского на Артема Довбика.
В ходе сезона Хави задумался о том, что в следующем сезоне ему потребуется центрфорвард иного типа, и сообщил об этом клубу, пишет Diario Sport.
Проблема заключалась в том, что агент Левандовского – Пини Захави. Это друг Жоана Лапорты, и поэтому он обладает большим весом в «Барселоне». Деку мысль о расставании с Робертом тоже не нравилась. Таким образом, требование Хави не могли удовлетворить.
Несмотря на это, тренер оценивал варианты усиления состава. Он выделил Артема Довбика, который забил 24 гола за «Жирону» в Ла Лиге.
Однако приглашение украинца было неосуществимой мечтой для Хави, так как Левандовски тоже не намеревался уходить.
Напомним, Хави покинул «Барселону» по окончании сезона. Тренером команды стал Ханси Флик, в прошлом работавший с Левандовским в «Баварии».
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