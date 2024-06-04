Хави хотел, чтобы «Барса» заменила Левандовского на Довбика. Лапорта был против, агент Роберта – его друг

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Пини Захави Роберт Левандовски Жирона агенты Артем Довбик Футбол

Хави хотел, чтобы «Барса» заменила Роберта Левандовского на Артема Довбика.

В ходе сезона Хави задумался о том, что в следующем сезоне ему потребуется центрфорвард иного типа, и сообщил об этом клубу, пишет Diario Sport.

Проблема заключалась в том, что агент Левандовского – Пини Захави. Это друг Жоана Лапорты, и поэтому он обладает большим весом в «Барселоне». Деку мысль о расставании с Робертом тоже не нравилась. Таким образом, требование Хави не могли удовлетворить.

Несмотря на это, тренер оценивал варианты усиления состава. Он выделил Артема Довбика, который забил 24 гола за «Жирону» в Ла Лиге.

Однако приглашение украинца было неосуществимой мечтой для Хави, так как Левандовски тоже не намеревался уходить.

Напомним, Хави покинул «Барселону» по окончании сезона. Тренером команды стал Ханси Флик, в прошлом работавший с Левандовским в «Баварии».

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15 комментариев
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«Хави уволили из-за украинца»
Эх,пропал такой заголовок
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Началось в колхозе утро 🌞 Пини Захави оказался Противхави.
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польское дерево уже реально надоело
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Тогда Гонсало Рамуша возьмите. Он тоже в клубе поскромнее был хорош, а на топовом уровне не тянет. Когда люди поймут, что быть крутым в клубе уровня Жироны - это не то же самое, что играть на топовом уровне и под давлением? Хави вообще Левандовского неправильно использовал. Смотрел матчи Барселоны. Да, Левандовски уже не тот, но он по-прежнему может спокойно много забивать. Но как ты будешь забивать много, если из тебя, как форварда, делают разыгрывающего опорника? Принимать мяч постоянно спиной к воротам. Это бред. Гюндоган так же страдает. Огромное количество моментов создаёт, но некому действовать дальше. В условном Манчестер Сити они оба бы блистали.
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Странно такое сейчас читать, ведь на протяжении двух сезонов Хави в каждом матче ставил поляка в основу и тот почти всегда играл полные матчи без замены, со стороны казалось что Хави полностью им доволен.
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Ответ Алексей Александрович
Тупая логика. С таким составом Довбик 50 забьет.
Ну пусть забьёт. Тогда поговорим. Не нужно делать из него топа после одного сезона.
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да все это слухи, правду никто не узнает
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В новом сезоне все будет известно
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Дружба Лапорты с агентами игроков - до добра не доведет - нужен Барсе опытный спортдир калибра Алемани или Чики - для нормального возрождения Барсы нужен авторитетный противовес диктату президента в Клубе и срочно…
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