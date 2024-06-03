Семак о посещаемости матча с «Балтикой»: «Для этой игры болельщиков было много, думаю. Из-за Fan ID определенное количество недобрали»

Теги Зенит Сергей Семак Лужники ФОНБЕТ Кубок России болельщики Балтика Чемпионат.com Fan ID Футбол

Сергей Семак высказался о посещаемости Суперфинала Фонбет Кубка России.

«Зенит» стал обладателем Кубка России, обыграв «Балтику» (2:1) в финальной игре турнира на стадионе «Лужники». Сообщалось, что на матче присутствовали 41 776 зрителей.

«Суперфинал Кубка России проходит с Fan ID – определенное количество болельщиков мы недобрали. В прошлом году в Суперфинале играла московская команда, и тоже был неполный стадион – чуть больше 50 тысяч

Думаю, что на финале было очень много болельщиков для матча «Зенит» – «Балтика», – сказал главный тренер «Зенита».

Семак о Кубке: «Весь турнир проходит без Fan ID, финал – с Fan ID. Если начинаешь по одним правилам, то, наверное, более правильно и заканчивать его по тем же»

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8 комментариев
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Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
А почему не было Спартака, кстати?
+10
-1
+9
Как показал матч Ахмат - Зенит , фан уйди не гарантирует безопасность. От слова - совсем! Там до сих пор не могут найти урода запустившего бутылку в голову игрока Зенита. Получается ,что деньги выделенные на безопасность игроков и зрителей просто разворовали,повесив муляжи? Или что?
+8
0
+8
Ответ Onion
А почему не было Спартака, кстати?
В отпуск пораньше уехали
+6
-1
+5
Оформить ФанИДи, да ещё потом на трибунах битый час в жаре и духоте сидеть слушать ослиные крики в микрофон.
Да ну нафиг
Поэтому недобор
+8
-4
+4
Комментарий удален пользователем
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