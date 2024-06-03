Семак о посещаемости матча с «Балтикой»: «Для этой игры болельщиков было много, думаю. Из-за Fan ID определенное количество недобрали»

Сергей Семак высказался о посещаемости Суперфинала Фонбет Кубка России.

«Зенит» стал обладателем Кубка России, обыграв «Балтику» (2:1) в финальной игре турнира на стадионе « ». Сообщалось, что на матче присутствовали 41 776 зрителей.

«Суперфинал Кубка России проходит с Fan ID – определенное количество болельщиков мы недобрали. В прошлом году в Суперфинале играла московская команда, и тоже был неполный стадион – чуть больше 50 тысяч

Думаю, что на финале было очень много болельщиков для матча «Зенит» – « », – сказал главный тренер « ».

Семак о Кубке: «Весь турнир проходит без Fan ID, финал – с Fan ID. Если начинаешь по одним правилам, то, наверное, более правильно и заканчивать его по тем же»