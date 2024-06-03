Глава «Зенита» Илюхина о том, чего не хватает остальным клубам РПЛ: «Сергея Богдановича и наших игроков»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Елена Илюхина Футбол

Елена Илюхина рассказала, чего не хватает клубам России, чтобы превзойти «Зенит».

Вчера «Зенит» стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв «Балтику» в Суперфинале (2:1). В сезоне-2023/24 команда Сергея Семака также выиграла Суперкубок России и в 6-й раз подряд стала чемпионом страны.

– Нет слов. Одни эмоции, счастье.

– Сергей Богданович – лучший тренер в России?

– Безусловно, без сомнений. Сергей Богданович – лучший.

– Получается, что «Зенит» – лучшая команда?

– А есть сомнения?

– А чего не хватает остальным клубам?

– Сергея Богдановича и наших игроков, – сказала председатель совета директоров «Зенита».

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16 комментариев
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Ага, по такой логике Боруссии в ЛЧ не хватило Анчелотти на тренерском мостике и игроков Реала в составе) и это глава футбольного клуба)
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+4
ну и конечно же национального достояния...
+3
-1
+2
Ответ Кирилл.С-Пб
Ща масквачи расскажут чего не хватает)))
Денег Газпрома.
У тебя другие варианты? )
+10
-8
+2
А еще больше не хватает наших игроков Сергея Богдановича.. Таких, как Клаудинин, Нинов, Артуров, Барриосян, Дуглас-Сантосов и прочих..
Вот таких бы наших ребят клубам РПЛ..
+4
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0
Крыши Миллера остальным всем не хватает
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0
И бабок, бабок, бабок! И да, админ ресурса если бабок не хватает 🤣🤣🤣
0
0
0
Кто такая, почему не знаем?
0
0
0
Ответ Pelerin
Денег Газпрома. У тебя другие варианты? )
Пффф, ну не тушинским это рассказывать )))
+7
-7
0
Ответ Pelerin
Денег Газпрома. У тебя другие варианты? )
В Москве так пилят... что никаких денег Газпрома тебе не хватит.
+1
-1
0
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