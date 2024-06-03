Глава «Зенита» Илюхина о том, чего не хватает остальным клубам РПЛ: «Сергея Богдановича и наших игроков»

Елена Илюхина рассказала, чего не хватает клубам России, чтобы превзойти «Зенит».

Вчера «Зенит» стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв «Балтику» в Суперфинале (2:1). В сезоне-2023/24 команда Сергея Семака также выиграла Суперкубок России и в 6-й раз подряд стала чемпионом страны.

– Нет слов. Одни эмоции, счастье.

– Сергей Богданович – лучший тренер в России?

– Безусловно, без сомнений. Сергей Богданович – лучший.

– Получается, что «Зенит» – лучшая команда?

– А есть сомнения?

– А чего не хватает остальным клубам?

– Сергея Богдановича и наших игроков, – сказала председатель совета директоров «Зенита».

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