Гершкович считает Семака лучшим тренером сезона: «Основным критерием всегда был результат. У «Зенита» был непростой сезон, но он стал чемпионом и завоевал кубок»
Михаил Гершкович назвал Сергея Семака лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.
«Основным критерием всегда являлся результат. У «Зенита» был непростой сезон, но он все равно стал чемпионом и завоевал кубок.
Непонятно, почему Семак не вошел даже в число номинантов. Но мое мнение заключается в том, что именно он является лучшим тренером сезона», – сказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу.
Лучшим тренером Премьер-лиги по итогам сезона был признан главный тренер «Динамо» Марцел Личка, его команда заняла третье место в чемпионате России. На награду также претендовали бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич и Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов».
«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России
Лучшего способа потроллить и нет))
Но, как говорил Клаудиньо в известном ролике: "Зенит - чемпион! И это нормально." 🤙