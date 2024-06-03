Гершкович считает Семака лучшим тренером сезона: «Основным критерием всегда был результат. У «Зенита» был непростой сезон, но он стал чемпионом и завоевал кубок»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Михаил Гершкович Объединение отечественных тренеров ТАСС Марцел Личка Футбол

Михаил Гершкович назвал Сергея Семака лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.

«Основным критерием всегда являлся результат. У «Зенита» был непростой сезон, но он все равно стал чемпионом и завоевал кубок.

Непонятно, почему Семак не вошел даже в число номинантов. Но мое мнение заключается в том, что именно он является лучшим тренером сезона», – сказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу.

Лучшим тренером Премьер-лиги по итогам сезона был признан главный тренер «Динамо» Марцел Личка, его команда заняла третье место в чемпионате России. На награду также претендовали бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич и Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов».

«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России

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4 комментария
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Шикарно везде довели до последних минут)
Лучшего способа потроллить и нет))
+8
-2
+6
Ответ Fintt
Шикарно везде довели до последних минут) Лучшего способа потроллить и нет))
Да, знатно полыхало 🔥
Но, как говорил Клаудиньо в известном ролике: "Зенит - чемпион! И это нормально." 🤙
+5
-1
+4
Ответ Юрий Кечко
Комментарий скрыт
ну давай расскажи нам как выступал в этом сезоне еврокубков Личка, Ивич и Карпин)))))
+5
-1
+4
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