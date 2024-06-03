Гершкович считает Семака лучшим тренером сезона: «Основным критерием всегда был результат. У «Зенита» был непростой сезон, но он стал чемпионом и завоевал кубок»

Михаил Гершкович назвал Сергея Семака лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.

«Основным критерием всегда являлся результат. У « » был непростой сезон, но он все равно стал чемпионом и завоевал кубок.

Непонятно, почему не вошел даже в число номинантов. Но мое мнение заключается в том, что именно он является лучшим тренером сезона», – сказал председатель Объединения отечественных тренеров по футболу.

Лучшим тренером Премьер-лиги по итогам сезона был признан главный тренер «Динамо» Марцел Личка, его команда заняла третье место в чемпионате России. На награду также претендовали бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич и Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов».

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