Марцел Личка: «Такой «Зенит» в ЛЧ мог бы сделать несколько шагов в плей-офф. Его не догнать в РПЛ в этом году»

оценил уровень «Зенита» в текущем сезоне Мир РПЛ.

– Аршавин называет вас лучшим тренером осени. Согласны? Или лучший кто-то другой?

– Ого! Не знал, очень приятно. Но уважаю работу всех тренеров, тем более в РПЛ. Сегодня мы с вами сидим, у меня все идет хорошо, и все смотрят на меня добрыми глазами. Завтра дела пойдут не так хорошо, и первым виноватым в этой ситуации будет главный тренер. А если кого-то выделять, то я бы хорошие слова сказал про . У него в раздевалке сидит 24 или больше хороших, чертовски хороших игроков, но каждую неделю он только десяток из них может поставить на поле.

Каждый из « » легко бы был основным игроком в любой команде , а в Петербурге он сидит в запасе. Вот Данил Круговой – отличный крайний защитник, но там на его позиции играет . Как выиграть у него конкуренцию? В итоге у него минимальное игровое время. Со стороны кажется, тренеру легко, когда у тебя такой состав, но на самом деле очень много нюансов. Нужно создавать атмосферу, разговаривать с игроками, держать все под контролем. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу: уважаю всех тренеров РПЛ – и тех, кто сейчас в лидерах, и тех, кто пытается спасти команду от вылета.

– «Зенит» – чемпион?

– Да, конечно. Думаю, в этом году «Зенит» не догнать, уровень команды заметно выше, чем у соперников. К сожалению, сейчас российские клубы не представлены в Лиге чемпионов. На мой взгляд, такой «Зенит» вполне мог бы не только побороться за выход из группы, но и сделать несколько шагов в плей-офф. Понятно, что если бы «Зенит» попал в группу с «Барселоной», «Интером» и «Баварией», то выйти было бы очень тяжело, но при других раскладах – вполне реально, – сказал тренер «Оренбурга».