Марцел Личка: «Такой «Зенит» в ЛЧ мог бы сделать несколько шагов в плей-офф. Его не догнать в РПЛ в этом году»
Марцел Личка оценил уровень «Зенита» в текущем сезоне Мир РПЛ.
– Аршавин называет вас лучшим тренером осени. Согласны? Или лучший кто-то другой?
– Ого! Не знал, очень приятно. Но уважаю работу всех тренеров, тем более в РПЛ. Сегодня мы с вами сидим, у меня все идет хорошо, и все смотрят на меня добрыми глазами. Завтра дела пойдут не так хорошо, и первым виноватым в этой ситуации будет главный тренер. А если кого-то выделять, то я бы хорошие слова сказал про Сергея Семака. У него в раздевалке сидит 24 или больше хороших, чертовски хороших игроков, но каждую неделю он только десяток из них может поставить на поле.
Каждый из «Зенита» легко бы был основным игроком в любой команде РПЛ, а в Петербурге он сидит в запасе. Вот Данил Круговой – отличный крайний защитник, но там на его позиции играет Дуглас Сантос. Как выиграть у него конкуренцию? В итоге у него минимальное игровое время. Со стороны кажется, тренеру легко, когда у тебя такой состав, но на самом деле очень много нюансов. Нужно создавать атмосферу, разговаривать с игроками, держать все под контролем. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу: уважаю всех тренеров РПЛ – и тех, кто сейчас в лидерах, и тех, кто пытается спасти команду от вылета.
– «Зенит» – чемпион?
– Да, конечно. Думаю, в этом году «Зенит» не догнать, уровень команды заметно выше, чем у соперников. К сожалению, сейчас российские клубы не представлены в Лиге чемпионов. На мой взгляд, такой «Зенит» вполне мог бы не только побороться за выход из группы, но и сделать несколько шагов в плей-офф. Понятно, что если бы «Зенит» попал в группу с «Барселоной», «Интером» и «Баварией», то выйти было бы очень тяжело, но при других раскладах – вполне реально, – сказал тренер «Оренбурга».
При отсутствии везения Зенит это команда примерно уровня 1/4 Лиги Европы, которая вполне может как скакнуть выше, так и обкакакаться, как в группе с Брюгге, Лацио и Боруссией
В Лиге Чемпионов, будем честны, выше 3 места забраться практически невозможно ни одной нашей команде. Там банально гораздо выше уровнем практически все клубы из первых двух корзин и половина из третьей - сильнее наших.
С ними можно иногда цеплять очки, как было у наших клубов с Челси дважды, Реалом, Атлетико, Ливерпулем. Но выше 3-го места запрыгнуть там практически невозможно.
Все равно фиг проверишь в ближайшие 7-8 лет