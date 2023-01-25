Марцел Личка: «Такой «Зенит» в ЛЧ мог бы сделать несколько шагов в плей-офф. Его не догнать в РПЛ в этом году»

Теги Зенит Бавария Сергей Семак Интер премьер-лига Россия Барселона Лига чемпионов УЕФА Оренбург Дуглас Сантос Данил Круговой Марцел Личка Футбол

Марцел Личка оценил уровень «Зенита» в текущем сезоне Мир РПЛ.

– Аршавин называет вас лучшим тренером осени. Согласны? Или лучший кто-то другой?

– Ого! Не знал, очень приятно. Но уважаю работу всех тренеров, тем более в РПЛ. Сегодня мы с вами сидим, у меня все идет хорошо, и все смотрят на меня добрыми глазами. Завтра дела пойдут не так хорошо, и первым виноватым в этой ситуации будет главный тренер. А если кого-то выделять, то я бы хорошие слова сказал про Сергея Семака. У него в раздевалке сидит 24 или больше хороших, чертовски хороших игроков, но каждую неделю он только десяток из них может поставить на поле.

Каждый из «Зенита» легко бы был основным игроком в любой команде РПЛ, а в Петербурге он сидит в запасе. Вот Данил Круговой – отличный крайний защитник, но там на его позиции играет Дуглас Сантос. Как выиграть у него конкуренцию? В итоге у него минимальное игровое время. Со стороны кажется, тренеру легко, когда у тебя такой состав, но на самом деле очень много нюансов. Нужно создавать атмосферу, разговаривать с игроками, держать все под контролем. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу: уважаю всех тренеров РПЛ – и тех, кто сейчас в лидерах, и тех, кто пытается спасти команду от вылета.

– «Зенит» – чемпион?

– Да, конечно. Думаю, в этом году «Зенит» не догнать, уровень команды заметно выше, чем у соперников. К сожалению, сейчас российские клубы не представлены в Лиге чемпионов. На мой взгляд, такой «Зенит» вполне мог бы не только побороться за выход из группы, но и сделать несколько шагов в плей-офф. Понятно, что если бы «Зенит» попал в группу с «Барселоной», «Интером» и «Баварией», то выйти было бы очень тяжело, но при других раскладах – вполне реально, – сказал тренер «Оренбурга».

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12 комментариев

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Роман
Ответ Иван Тасминский
Нифига, Политик. Зениту по силам выйти в плей офф ЛЧ очень спокойно, даже этим составом, без норм нападающих, просто должно чуть-чуть повезти с жеребьёвкой, а в Лиге Европе/Лиге Конференций бороться за медали, но опять же "Бороться" и "повезти". При отсутствии везения Зенит это команда примерно уровня 1/4 Лиги Европы, которая вполне может как скакнуть выше, так и обкакакаться, как в группе с Брюгге, Лацио и Боруссией
Прими таблетки. После приёма наверно и в полуфинал зенит выйдет)
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Иван Тасминский
Ответ Stas Politik
В Лиге Европы - вполне вероятно. По факту, это турнир, где Зениту вполне по силам после вылета с 3 места из ЛЧ пройти 1-2 стадии, и то в зависимости от жеребьевки. С Бетисом банально команде Семака не повезло в обоих матчах. В Лиге Чемпионов, будем честны, выше 3 места забраться практически невозможно ни одной нашей команде. Там банально гораздо выше уровнем практически все клубы из первых двух корзин и половина из третьей - сильнее наших. С ними можно иногда цеплять очки, как было у наших клубов с Челси дважды, Реалом, Атлетико, Ливерпулем. Но выше 3-го места запрыгнуть там практически невозможно.
Нифига, Политик. Зениту по силам выйти в плей офф ЛЧ очень спокойно, даже этим составом, без норм нападающих, просто должно чуть-чуть повезти с жеребьёвкой, а в Лиге Европе/Лиге Конференций бороться за медали, но опять же "Бороться" и "повезти".

При отсутствии везения Зенит это команда примерно уровня 1/4 Лиги Европы, которая вполне может как скакнуть выше, так и обкакакаться, как в группе с Брюгге, Лацио и Боруссией
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Stas Politik
Ответ Сергей Ефимов
По факту всего же 6 очков отрыв, не видится безнадежным…
Отрыв-то не видится безнадёжным, да и Зенит явно очки терять будет. Но суть в том, что Питер их будет упускать гораздо меньше, чем конкуренты в силу более сыгранного и мастеровитого состава. Зенит часто валяет дурака на поле, но, если включается - практически ни одна команда не выдерживает.
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+6
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Stas Politik
В Лиге Европы - вполне вероятно. По факту, это турнир, где Зениту вполне по силам после вылета с 3 места из ЛЧ пройти 1-2 стадии, и то в зависимости от жеребьевки. С Бетисом банально команде Семака не повезло в обоих матчах.
В Лиге Чемпионов, будем честны, выше 3 места забраться практически невозможно ни одной нашей команде. Там банально гораздо выше уровнем практически все клубы из первых двух корзин и половина из третьей - сильнее наших.
С ними можно иногда цеплять очки, как было у наших клубов с Челси дважды, Реалом, Атлетико, Ливерпулем. Но выше 3-го места запрыгнуть там практически невозможно.
+1
0
+1
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RamZessss
Зачем если и так заплатят?
0
-1
-1
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Спартакус Москвакус
Зенит может ,но не хочет , а может и хочет ,но не может
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ta-tosha
Да чего уж там говорить про какие то шаги в плей-офф. Выиграть мог бы эту ЛЧ, в одну калитку, надавать по щам всяким там Ливерпуля и Реалам с Бавариями, на изи :)))))
Все равно фиг проверишь в ближайшие 7-8 лет
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-5
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Vahe Sardaryan
🤣🤣🤣
0
-2
-2
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TIMOXA1979 TIMOXIN
А нас лишили матча с РБ, ссуки как я его ждал, причём были в неплохом состоянии и могли бороться.
0
-4
-4
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mr.snooker
😂😂😂
+1
-3
-2
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Flow market Victor Mercedes
Несколько шагов и Шериф может, ты попробуй хотя бы в ЛЕ попасть с 3места
+21
-11
+10
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Сергей Ефимов
По факту всего же 6 очков отрыв, не видится безнадежным…
+8
-7
+1
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