Данил Круговой: «Зенит» сохраняет неплохой уровень. С нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы ЛЧ»

Данил Круговой оценил уровень нынешнего состава «Зенита».

«Считаю, что мы сохраняем неплохой уровень. Да, уходят какие-то игроки, но вместо них приходят новые. Нынешний состав даже стал играть по-другому. Условно, когда были , – там была другая игра. Сейчас больше похоже на тики-таку. Хорошее взаимопонимание с нашими бразильскими легионерами.

Понятно, что до совершенства далеко. И отрабатывать в обороне тоже надо. Но считаю, что с нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы чемпионов», – сказал защитник « ».

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