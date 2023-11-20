Данил Круговой: «Зенит» сохраняет неплохой уровень. С нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы ЛЧ»
Данил Круговой оценил уровень нынешнего состава «Зенита».
«Считаю, что мы сохраняем неплохой уровень. Да, уходят какие-то игроки, но вместо них приходят новые. Нынешний состав даже стал играть по-другому. Условно, когда были Дзюба, Ракицкий – там была другая игра. Сейчас больше похоже на тики-таку. Хорошее взаимопонимание с нашими бразильскими легионерами.
Понятно, что до совершенства далеко. И отрабатывать в обороне тоже надо. Но считаю, что с нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы Лиги чемпионов», – сказал защитник «Зенита».
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