Данил Круговой: «Зенит» сохраняет неплохой уровень. С нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы ЛЧ»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Ярослав Ракицкий Данил Круговой Чемпионат.com Футбол

Данил Круговой оценил уровень нынешнего состава «Зенита».

«Считаю, что мы сохраняем неплохой уровень. Да, уходят какие-то игроки, но вместо них приходят новые. Нынешний состав даже стал играть по-другому. Условно, когда были Дзюба, Ракицкий – там была другая игра. Сейчас больше похоже на тики-таку. Хорошее взаимопонимание с нашими бразильскими легионерами.

Понятно, что до совершенства далеко. И отрабатывать в обороне тоже надо. Но считаю, что с нынешним составом мы поборолись бы за выход из группы Лиги чемпионов», – сказал защитник «Зенита».

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12 комментариев

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Артем Коваленко
Если бы не этот бан, мы выиграли бы чемпионат галактики Млечный Путь!!! А там уже и Вселенную заграбастали бы)
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ALMANAC
Да я бы, да мы бы…
Круговой бы еще сказал, что смог мяч перебить через 9 этажей
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Aleksey Yashin
Новый круг рассказов, как Зенит вышел бы из группы
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Артем Артем
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Я люблю картошку
Ну, лично я верю. Зенит который год без поражений в ЛЧ идет.
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Dizzod
ну тогда Краснодар в 1/2 однозначно
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Зелёный гопник
А Спартак бы выиграл группу в Лиге Европы - достижение 💪🏻
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Алексей Ненахов
Поборолись бы ща выход в ЛЕ точнее
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Алексей Воскресенский
Нью Васюки. По всей стране.
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KasperSurgut
Ответ Aleksey Yashin
Новый круг рассказов, как Зенит вышел бы из группы
а то все про Спартак, за про Спартак... вот где настоящие сектанты, которые бредят выходом из группы, полуфиналами ЛЧ... Спартак всего лишь о чемпионате думает)
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