Круговой считает, что матчи «Зенита» с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче» были на уровне ЛЕ: «На таблицу внимания не обращаем – надо подготовиться к сезону»

Данил Круговой прокомментировал выступление «Зенита» на Кубке PARI Премьер.

В заключительном для себя матче турнира «Зенит» обыграл «Фенербахче» в серии пенальти (0:0, пен. 4:3). Питерцы лишились шансов на победу в турнире.

– Уровень матчей с «Фенербахче» и « » соответствовал уровню Лиги чемпионов?

– Скорее, Лиги Европы. Но команды очень хорошие. Спасибо, что был организован такой турнир.

– Это был последний матч «Зенита» на турнире. О месте в таблице думали?

– Нет. Изначально надо было просто хорошо подготовиться к сезону. А на таблицу и результат в таких случаях, как говорит главный тренер, внимания не обращаем.

– Когда в игре с « » дело дошло до пенальти, было волнительно?

– Конечно. Миша Кержаков отбил два пенальти. Как я знаю, ему писали, что он якобы никогда не отбивал пенальти! Так что с почином. И ящик картошки не проиграл, – сказал защитник « ».