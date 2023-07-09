Круговой считает, что матчи «Зенита» с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче» были на уровне ЛЕ: «На таблицу внимания не обращаем – надо подготовиться к сезону»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда Данил Круговой Кубок PARI Премьер Футбол

Данил Круговой прокомментировал выступление «Зенита» на Кубке PARI Премьер.

В заключительном для себя матче турнира «Зенит» обыграл «Фенербахче» в серии пенальти (0:0, пен. 4:3). Питерцы лишились шансов на победу в турнире.

– Уровень матчей с «Фенербахче» и «Црвеной Звездой» соответствовал уровню Лиги чемпионов?

– Скорее, Лиги Европы. Но команды очень хорошие. Спасибо, что был организован такой турнир.

– Это был последний матч «Зенита» на турнире. О месте в таблице думали?

– Нет. Изначально надо было просто хорошо подготовиться к сезону. А на таблицу и результат в таких случаях, как говорит главный тренер, внимания не обращаем.

– Когда в игре с «Фенербахче» дело дошло до пенальти, было волнительно?

– Конечно. Миша Кержаков отбил два пенальти. Как я знаю, ему писали, что он якобы никогда не отбивал пенальти! Так что с почином. И ящик картошки не проиграл, – сказал защитник «Зенита».

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7 комментариев

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Фут.Боль
Уровень матчей соответствовал товарищескому турниру.
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сергей николаев
Да приседает наш чемпионат.
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свинья в лесу
обосру зенит. точка.
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Kazbek Ilyassovskiy
Только выиграли!
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