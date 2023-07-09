Круговой считает, что матчи «Зенита» с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче» были на уровне ЛЕ: «На таблицу внимания не обращаем – надо подготовиться к сезону»
Данил Круговой прокомментировал выступление «Зенита» на Кубке PARI Премьер.
В заключительном для себя матче турнира «Зенит» обыграл «Фенербахче» в серии пенальти (0:0, пен. 4:3). Питерцы лишились шансов на победу в турнире.
– Уровень матчей с «Фенербахче» и «Црвеной Звездой» соответствовал уровню Лиги чемпионов?
– Скорее, Лиги Европы. Но команды очень хорошие. Спасибо, что был организован такой турнир.
– Это был последний матч «Зенита» на турнире. О месте в таблице думали?
– Нет. Изначально надо было просто хорошо подготовиться к сезону. А на таблицу и результат в таких случаях, как говорит главный тренер, внимания не обращаем.
– Когда в игре с «Фенербахче» дело дошло до пенальти, было волнительно?
– Конечно. Миша Кержаков отбил два пенальти. Как я знаю, ему писали, что он якобы никогда не отбивал пенальти! Так что с почином. И ящик картошки не проиграл, – сказал защитник «Зенита».
7 комментариев