Макрон сыграет за «Варьете» в благотворительном матче. Ожидается участие Венгера, Пиреса, Блана, ван Бейтена, Карамбе, судья – Фраппар
Эммануэль Макрон примет участие в благотворительном матче ради помощи детям.
Целью проведения игры в поддержку «Фонда госпиталей» является сбор средств на улучшение условий госпитализации детей и подростков в рамках инициативы «Желтые монеты».
Ожидается, что президент Франции выйдет на поле вместе с бывшим тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, экс-игроками сборной Франции Робером Пиресом, Лораном Бланом, Кристианом Карамбе, Аленом Жирессом, а также бывшими футболистами Даниэлем ван Бейтеном, Мамаду Ньянгом и Фредериком Пикьоном.
Игру посетят Брижит Макрон, супруга президента Франции и глава «Фонда госпиталей», и тренер сборной Франции Дидье Дешам, спонсирующий организацию.
Главным арбитром встречи назначена Стефани Фраппар.
Это не первый благотворительный матч за «Варьете», в котором сыграет Макрон. В 2021 году он уже принимал участие в подобной акции, забив в той игре гол с пенальти.
Вечер бокса там не намечается у Макрона? А то можно ещё и Тайсона позвать, после таких-то тренировок👹