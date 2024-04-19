Макрон сыграет за «Варьете» в благотворительном матче. Ожидается участие Венгера, Пиреса, Блана, ван Бейтена, Карамбе, судья – Фраппар

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Эммануэль Макрон примет участие в благотворительном матче ради помощи детям.

Целью проведения игры в поддержку «Фонда госпиталей» является сбор средств на улучшение условий госпитализации детей и подростков в рамках инициативы «Желтые монеты».

Ожидается, что президент Франции выйдет на поле вместе с бывшим тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, экс-игроками сборной Франции Робером Пиресом, Лораном Бланом, Кристианом Карамбе, Аленом Жирессом, а также бывшими футболистами Даниэлем ван Бейтеном, Мамаду Ньянгом и Фредериком Пикьоном.

Игру посетят Брижит Макрон, супруга президента Франции и глава «Фонда госпиталей», и тренер сборной Франции Дидье Дешам, спонсирующий организацию.  

Главным арбитром встречи назначена Стефани Фраппар.

Это не первый благотворительный матч за «Варьете», в котором сыграет Макрон. В 2021 году он уже принимал участие в подобной акции, забив в той игре гол с пенальти.

19 комментариев
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а что, он уже все груши отколотил?
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Вот уж точно «варьете»🤓
Вечер бокса там не намечается у Макрона? А то можно ещё и Тайсона позвать, после таких-то тренировок👹
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у макарона сейчас вся страна, как варьете
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Перенимает лучшие практики Рамзана Ахматовича. На Роналдиньо пока не накопил, да и Марадону уже не привезет, но верным путем идет товарищ Макрон.
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Наглый копипаст рамзана
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Арсен Венгер? деду лет 80, какой футбол 🤷‍♂️
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Бабка Макрона будет барабанщиком на фанатской сцене варьете!
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Макрон выступает в Варьете! 🤣🤣🤣 Докатилась 5 республика!
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А муж Эммануэли за кого?
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Макрон ИТБ 6.5
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Фраппар и за этими не успеет
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я очень уважаю Арсена Венгера, но почему-то вспомнился эпизод Сауф Парка про хоккейный матч пятилеток.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Вот уж точно «варьете»🤓 Вечер бокса там не намечается у Макрона? А то можно ещё и Тайсона позвать, после таких-то тренировок👹
Ага))) а судью надо было ВВП звать 😂🤣😂
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Ответ Любезный Коссутий
Макрон ИТБ 6.5
Гол с пенальти - да
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