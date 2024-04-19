Макрон сыграет за «Варьете» в благотворительном матче. Ожидается участие Венгера, Пиреса, Блана, ван Бейтена, Карамбе, судья – Фраппар

Эммануэль Макрон примет участие в благотворительном матче ради помощи детям.

Целью проведения игры в поддержку «Фонда госпиталей» является сбор средств на улучшение условий госпитализации детей и подростков в рамках инициативы «Желтые монеты».

Ожидается, что президент Франции выйдет на поле вместе с бывшим тренером «Арсенала» , экс-игроками сборной Франции Робером Пиресом, , , Аленом Жирессом, а также бывшими футболистами Даниэлем ван , и Фредериком Пикьоном.

Игру посетят Брижит Макрон, супруга президента Франции и глава «Фонда госпиталей», и тренер сборной Франции Дидье Дешам, спонсирующий организацию.

Главным арбитром встречи назначена Стефани Фраппар.

Это не первый благотворительный матч за «Варьете», в котором сыграет Макрон. В 2021 году он уже принимал участие в подобной акции, забив в той игре гол с пенальти.