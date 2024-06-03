Мбаппе убрал упоминания «ПСЖ» из описания профилей в соцсетях
Килиан Мбаппе убрал упоминания «ПСЖ» из описания своих аккаунтов в соцсетях.
Нападающий покидает «ПСЖ» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что сегодня может быть объявлено о его переходе в «Реал» – впоследствии Килиан подтвердил это в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В своих социальных сетях Мбаппе убрал из описания профилей упоминания о том, что является игроком парижского клуба.
Врятли у Холанда в соц сетях все ещё стоит "игрок БД", у Гюндогана - "игрок МС", а у Крооса все эти годы висел статус "игрок Баварии" 😅
В общем новость ниочем.