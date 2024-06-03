Мбаппе убрал упоминания «ПСЖ» из описания профилей в соцсетях

Килиан Мбаппе убрал упоминания «ПСЖ» из описания своих аккаунтов в соцсетях.

Нападающий покидает « » на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что сегодня может быть объявлено о его переходе в « » – впоследствии подтвердил это в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В своих социальных сетях Мбаппе убрал из описания профилей упоминания о том, что является игроком парижского клуба.

Мбаппе – в «Реале». Он подтвердил