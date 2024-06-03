Мбаппе убрал упоминания «ПСЖ» из описания профилей в соцсетях

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы соцсети Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе убрал упоминания «ПСЖ» из описания своих аккаунтов в соцсетях.

Нападающий покидает «ПСЖ» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что сегодня может быть объявлено о его переходе в «Реал» – впоследствии Килиан подтвердил это в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В своих социальных сетях Мбаппе убрал из описания профилей упоминания о том, что является игроком парижского клуба.

Мбаппе – в «Реале». Он подтвердил

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37 комментариев
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И в чем новость?)

Врятли у Холанда в соц сетях все ещё стоит "игрок БД", у Гюндогана - "игрок МС", а у Крооса все эти годы висел статус "игрок Баварии" 😅

В общем новость ниочем.
+14
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+14
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
Но это же тоже скорее всего в контракте прописано, что там теперь реал появится или нет?
Так естественно он не оставит psg если он не их игрок уже, как и абсолютно любой
+11
0
+11
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Посмотрим как он будет праздновать голы в ворота Доннаруммы.
Не посмотрим. Будет стоять Сафонов. (Шутка)
+6
0
+6
Но это же тоже скорее всего в контракте прописано, что там теперь реал появится или нет?
+4
0
+4
Типичная девушка после ссоры и расставания 😅
+15
-12
+3
Ответ Bergkamp007
Комментарий скрыт
В смысле? Это имеется ввиду, что он просто из биографии убрал неактуальный статус. Зачем ему там информация, что он игрок ПСЖ, если он уже оттуда ушёл
+7
-4
+3
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Далее новость: Мбаппе сходил в туалет
Ымгыр, как дела в империи?
+2
-1
+1
Новость дня, ШОК
0
0
0
дальше пойдут новости о продаже недвижимости и расставании с французским трансом?..
0
0
0
Как убрать все фотки и упоминания жены после развода
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-4
0
Ответ Ольгерд Фон-Эверек
Ымгыр, как дела в империи?
Нормально
0
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У меня в профиле вк стоит ещё работа от 2007 года, на которой месяц работал, и лень менять до сих пор
0
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Ответ Bergkamp007
Комментарий скрыт
в чем проблема если он уже не их игрок? Вот то что Хелайфи шантажировал его исключением от игр если он не откажется от бонусов, стоит обсуждать. Вот это низкий поступок
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Ровно в 18:00 по Мадриду у Киллиана развязался левый шнурок и буквально через пару часов зачесалось правое колено. (Marca)
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Ответ Tristan...
Обувные магазины Мадрида на низком старте
Комментарий удален модератором
Ответ Tristan...
Обувные магазины Мадрида на низком старте
Дристан ты крепись 😁✌️Всё хорошо
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Ответ Дмитрий Валерьевич
А через пару часов увидим заголовок..... "Я выбрал Акрон! "
Макрон.
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Килиан Искариот
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Ответ Gon3a1e5@mail.ru
Но это же тоже скорее всего в контракте прописано, что там теперь реал появится или нет?
Надеюсь, что нет. И это будет справедливо. Ибо, не фиг.
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