Дмитрий Сычев: «Сафонову по силам вытеснить Доннарумму. Дал бы совет учить язык и быть коммуникабельным»

Теги ПСЖ Дмитрий Сычев премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Футбол

Дмитрий Сычев считает, что Матвей Сафонов может заиграть в «ПСЖ».

«Трансфер Сафонова во Францию не популяризация футбола, а реальная оценка уровня нашего чемпионата. Оценка подготовки резервов академии «Краснодара».

Все говорят об уровне нашего футбола, но если бы в России не было квалифицированных игроков, то никто бы не получал предложения из других стран. А у нас часто футболистов зовут в команды топовых чемпионатов. Это оценка реального уровня.

Думаю, Матвей может заиграть в «ПСЖ». Ему по силам не только стать сменщиком Доннаруммы, но и вытеснить его. Из бытовых трудностей отмечу менталитет и язык.

Европа – не Россия. Там нужно все доказывать заново. Никто не хочет отдавать место просто так, его надо выгрызать. Во Франции легионеру надо быть на голову сильнее местного игрока, чтобы получить место. У нас в России немного по-другому.

Дал бы Сафонову совет учить язык и быть коммуникабельным. Все в его силах. Надо доказывать свой уровень. Все просто», – сказал экс-игрок «Марселя» и сборной России.

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13 комментариев
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Примерно как у тебя шанс вытеснить Дрогба
+12
-6
+6
Сперва идут завышенные ожидания, а потом сильное разочарование, что их не оправдали.
Аршавин был прав)
+2
-2
0
У тебя в 2002 в Марселе тоже были шансы вытеснить Дрогба. Но через 2 года Дрогба уехал в Челси, а ты в Локомотив )))
+3
-3
0
Сафонова берут вторым номером это всем понятно
+1
-1
0
Шанс есть, надо только уговорить Доннарумму начать делать ставки
+1
-1
0
Сафонову стоит побороться за место на скамейке, а то там врачи и массажисты коренастые наверняка
+1
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0
Ага с личкой 10 млн вытеснит, скринь
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да из таких ,,вытеснителей,, можно целую команду собрать!захарян,миранчук...то ли ещё будет
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Тренироваться и ждать шанса , я думаю для начала в кубке получит возможность себя проявить . В любом случае это реальный шанс доказать чего ты стоишь
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А что тут комментаторы такие токсичные?
Сычев неплохо попылил за Марсель, его гол вывел клуб в ЛЧ 2003/2004, добрую память о себе оставил, вряд ли обе стороны жалеют о переходе
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