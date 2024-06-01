Дмитрий Сычев: «Сафонову по силам вытеснить Доннарумму. Дал бы совет учить язык и быть коммуникабельным»

Дмитрий Сычев считает, что Матвей Сафонов может заиграть в «ПСЖ».

«Трансфер Сафонова во Францию не популяризация футбола, а реальная оценка уровня нашего чемпионата. Оценка подготовки резервов академии « ».

Все говорят об уровне нашего футбола, но если бы в России не было квалифицированных игроков, то никто бы не получал предложения из других стран. А у нас часто футболистов зовут в команды топовых чемпионатов. Это оценка реального уровня.

Думаю, может заиграть в « ». Ему по силам не только стать сменщиком , но и вытеснить его. Из бытовых трудностей отмечу менталитет и язык.

Европа – не Россия. Там нужно все доказывать заново. Никто не хочет отдавать место просто так, его надо выгрызать. Во Франции легионеру надо быть на голову сильнее местного игрока, чтобы получить место. У нас в России немного по-другому.

Дал бы Сафонову совет учить язык и быть коммуникабельным. Все в его силах. Надо доказывать свой уровень. Все просто», – сказал экс-игрок «Марселя» и сборной России.