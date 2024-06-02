Дюков о Сафонове в «ПСЖ»: «Хотелось бы, чтобы сильные российские футболисты играли в России»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия возможные трансферы РФС Александр Дюков Краснодар Матвей Сафонов Чемпионат.com Футбол

Александр Дюков высказался о возможном трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее информацию о трансфере голкипера «Краснодара» подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

Если переход Сафонова в «ПСЖ» состоится, как отнесетесь?

– Сперва давайте дождемся объявления. Я уже неоднократно высказывался, но не по Сафонову, а по теме переходов игроков в другие чемпионаты.

Мне как руководителю РФС хотелось бы, чтобы сильные российские футболисты играли и участвовали в соревнованиях на территории Российской Федерации, – сказал президент Российского футбольного союза.

Филимонов считает, что Сафонов достиг уровня «ПСЖ»: «Он может себя реализовать, лучше принять этот вызов и попробовать. Неплохо, что наши попадают в европейские чемпионаты»

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23 комментария
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Редактор из Украины?
+54
0
+54
То есть хотелось бы чтоб деградировали
+37
-2
+35
На России
+16
0
+16
Ответ Aleksey Yashin
Редактор из Украины?
С
+11
-2
+9
Чему тут удивляться, когда редактором такой человек как Игорь Новиков работает
+8
0
+8
Вот он Великий Могучий русский язык, на в Руси-Матушке
+2
0
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Логика странная.
+1
0
+1
Ты лучше как руководитель рфс сделай так чтобы тут было интересно и престижно играть
+1
0
+1
Редактор Хо-Хо?
+1
0
+1
Всё верно. Зениту скоро выступать в лиге чемпионов, отстаивать честь российского футбола. Пачки многомиллионных негров для достойного проигрыша Брюгге может не хватить. Поэтому хочется Сафонова.
+3
-2
+1
Ответ Aleksey Yashin
Редактор из Украины?
С
+2
-2
0
Ответ Pueblo
Представьте, если сможете. У вас средний бизнес, всё идёт неплохо, но лучшего спеца переманивает крупная компания. Вы, может, пожелаете ему удачи, но предпочтете, чтобы он работал у вас.
Для того, чтобы спец не переходил в крупную компанию, надо создавать ему стимулы остаться
0
0
0
Ответ Pueblo
Представьте, если сможете. У вас средний бизнес, всё идёт неплохо, но лучшего спеца переманивает крупная компания. Вы, может, пожелаете ему удачи, но предпочтете, чтобы он работал у вас.
Это типичное нашенское "мы должны ползать перед иностранцами" же) ОНИ ЗАМЕТИЛИ НАС, ООО, СРОЧНО ВСЕ БРОСАТЬ,
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В/на?
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На Руси хотел сказать?)
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Любит Владимир Зеленский 🤔🤔🤔
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Следует уезжать естественно , что тут обсуждать

P.S Игорь Игорев не забудь принять таблетки
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На России? Кто тут из Украины?
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Вна России?
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