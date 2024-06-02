Дюков о Сафонове в «ПСЖ»: «Хотелось бы, чтобы сильные российские футболисты играли в России»
Александр Дюков высказался о возможном трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Ранее информацию о трансфере голкипера «Краснодара» подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.
– Если переход Сафонова в «ПСЖ» состоится, как отнесетесь?
– Сперва давайте дождемся объявления. Я уже неоднократно высказывался, но не по Сафонову, а по теме переходов игроков в другие чемпионаты.
Мне как руководителю РФС хотелось бы, чтобы сильные российские футболисты играли и участвовали в соревнованиях на территории Российской Федерации, – сказал президент Российского футбольного союза.
Филимонов считает, что Сафонов достиг уровня «ПСЖ»: «Он может себя реализовать, лучше принять этот вызов и попробовать. Неплохо, что наши попадают в европейские чемпионаты»
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