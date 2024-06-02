Дюков о Сафонове в «ПСЖ»: «Хотелось бы, чтобы сильные российские футболисты играли в России»

Александр Дюков высказался о возможном трансфере Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее информацию о трансфере голкипера « » подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

– Если переход в «ПСЖ» состоится, как отнесетесь?

– Сперва давайте дождемся объявления. Я уже неоднократно высказывался, но не по Сафонову, а по теме переходов игроков в другие чемпионаты.

Мне как руководителю хотелось бы, чтобы сильные российские футболисты играли и участвовали в соревнованиях на территории Российской Федерации, – сказал президент Российского футбольного союза.

Филимонов считает, что Сафонов достиг уровня «ПСЖ»: «Он может себя реализовать, лучше принять этот вызов и попробовать. Неплохо, что наши попадают в европейские чемпионаты»