Ван дер Варт хочет, чтобы Ройс выиграл ЛЧ: «Мне жаль Марко – он травмировался перед ЧМ и Евро, ему часто не везло в финалах. Он невероятно хороший футболист»

Теги Боруссия Дортмунд Рафаэл ван дер Варт бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Марко Ройс Футбол

Рафаэл ван дер Варт хочет, чтобы Марко Ройс выиграл Лигу чемпионов.

В финале турнира дортмундская «Боруссия» встретится с «Реалом». Матч состоится сегодня, 1 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Мне так жаль этого парня. Он травмировался перед чемпионатами Европы и мира, и ему часто не везло в финалах. Он невероятно хороший футболист, а также лидер команды.

Я не знаком с ним лично, но он производит впечатление очень приземленного человека. Было бы здорово, если бы ему вручили этот прекрасный титул в субботу. Он заслуживает этого трофея», – сказал бывший игрок «Реала» и сборной Нидерландов в интервью ran.

4 комментария
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Сколько же можно этих мольб и слез в пользу Ройса)
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А я хочу Mclaren P1🤷‍♂️
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Ройс обычный игрок
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