Ван дер Варт хочет, чтобы Ройс выиграл ЛЧ: «Мне жаль Марко – он травмировался перед ЧМ и Евро, ему часто не везло в финалах. Он невероятно хороший футболист»

Рафаэл ван дер Варт хочет, чтобы Марко Ройс выиграл Лигу чемпионов.

В финале турнира дортмундская « » встретится с «Реалом». Матч состоится сегодня, 1 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Мне так жаль этого парня. Он травмировался перед чемпионатами Европы и мира, и ему часто не везло в финалах. Он невероятно хороший футболист, а также лидер команды.

Я не знаком с ним лично, но он производит впечатление очень приземленного человека. Было бы здорово, если бы ему вручили этот прекрасный титул в субботу. Он заслуживает этого трофея», – сказал бывший игрок « » и сборной Нидерландов в интервью ran.