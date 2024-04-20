«Лацио» выкупает Гендузи у «Марселя» за 13+5 млн евро

Маттео Гендузи продолжит выступать за «Лацио» в следующем сезоне.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что пункт о выкупе арендованного полузащитника у « » активирован. Французская команда получит 13 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

Calciomercato отмечает, что трансфер зависел от попадания « » в топ-12 Серии А. Римляне уже гарантировали себе место на этом отрезке. Также итальянский сайт пишет, что в сумме «Олимпик» может получить 15 млн евро, из которых бонусы – 3 млн.

В текущем сезоне провел 28 матчей в чемпионате Италии и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.