«Лацио» выкупает Гендузи у «Марселя» за 13+5 млн евро
Маттео Гендузи продолжит выступать за «Лацио» в следующем сезоне.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что пункт о выкупе арендованного полузащитника у «Марселя» активирован. Французская команда получит 13 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
Calciomercato отмечает, что трансфер зависел от попадания «Лацио» в топ-12 Серии А. Римляне уже гарантировали себе место на этом отрезке. Также итальянский сайт пишет, что в сумме «Олимпик» может получить 15 млн евро, из которых бонусы – 3 млн.
В текущем сезоне Гендузи провел 28 матчей в чемпионате Италии и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.