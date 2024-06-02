«Юве» предложит Рабьо контракт по схеме «2+1» на 9 млн евро в год. Мама Адриена хочет, чтобы он получал больше всех в команде (GdS)

Теги Ювентус серия А Италия Адриен Рабьо агенты деньги Футбол

«Ювентус» ведет переговоры о продлении контракта с Адриеном Рабьо.

По информации La Gazzetta dello Sport, туринцы готовы предложить полузащитнику двухлетнее соглашение с опцией автоматического продления на год при достижении определенных личных целей.

Зарплата по новому контракту останется на прежнем уровне – около 9 млн евро в год с учетом бонусов. При этом мать Рабьо, являющаяся его агентом, намерена добиться для футболиста самой высокой зарплаты в команде.

Отмечается, что Рабьо хочет остаться в «Ювентусе» и до сих пор не вел переговоры с другими клубами, несмотря на то, что его контракт истекает 30 июня. Кроме того, у француза сложились доверительные отношения с Тиаго Моттой, который, как ожидается, возглавит команду в ближайшее время.

В сезоне-2023/24 Рабьо отметился 5 голами и 3 ассистами в 31 матче за «Ювентус» в Серии А. Подробная статистика 29-летнего полузащитника доступна здесь.

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17 комментариев
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3 легендарных мамы: мама Рабьо, мама Мбаппе, мама Стифлера.
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Один из не многих игроков в Юве высшего класса, основной игрок одной из сильнейших сборных мира! однозначно оставлять
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Рабьо бы пригодился в новом сезоне, это единственный топ в полузащите Юве
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А за что самую большую? Да, он работающий и без травм, но самую большую за что? Какого-то дриблинга, прорывов от него особо не замечал. Просто добротный игрок, на которого можно рассчитывать. Тот же фаджоли йылдыс куда интереснее смотрятся. Разве что косячат по неопытности
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Если 9 чистыми, после налогов, то это сумасшествие, деньги на уровне звезд АПЛ
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Все мамы хотят, чтобы их дети много зарабатывали)
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Мне кажется что я эту новость читаю каждый год
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Ок, но для этого надо быть на голову, две, выше всех остальных в команде🤭✌️А в этом плане он точно мимо. Хорошмй, крепкий игрок, не более
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А в чём она неправа, собственно? Самый стабильный, эффективный и лучший игрок последних лет в Ювентусе (говорим о полузащите). Не ломается, всегда полезен, мячи не теряет, а по различным показателям он один из лучших всё-таки в лиге. Так-то уж Ювентус себе капитализацию поднимет нехило, если продлит француза, а также оставит в составе футболиста, вписавшегося в игру всех тренеров: от Сарри до Аллегри. Бетонный игрок основы сб.Франции к тому же, который остался в трудные и туманные для клуба времена.

Дать ему 9 млн или потратить ещё 50, чтобы найти ему замену? Ответ очевиден.
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Игрок добротный, но явно не мировая звезда для такой ЗП
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рабьо заслуживает денег, в юве есть кто-то лучше классом?
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