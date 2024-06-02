«Юве» предложит Рабьо контракт по схеме «2+1» на 9 млн евро в год. Мама Адриена хочет, чтобы он получал больше всех в команде (GdS)
«Ювентус» ведет переговоры о продлении контракта с Адриеном Рабьо.
По информации La Gazzetta dello Sport, туринцы готовы предложить полузащитнику двухлетнее соглашение с опцией автоматического продления на год при достижении определенных личных целей.
Зарплата по новому контракту останется на прежнем уровне – около 9 млн евро в год с учетом бонусов. При этом мать Рабьо, являющаяся его агентом, намерена добиться для футболиста самой высокой зарплаты в команде.
Отмечается, что Рабьо хочет остаться в «Ювентусе» и до сих пор не вел переговоры с другими клубами, несмотря на то, что его контракт истекает 30 июня. Кроме того, у француза сложились доверительные отношения с Тиаго Моттой, который, как ожидается, возглавит команду в ближайшее время.
В сезоне-2023/24 Рабьо отметился 5 голами и 3 ассистами в 31 матче за «Ювентус» в Серии А. Подробная статистика 29-летнего полузащитника доступна здесь.
Дать ему 9 млн или потратить ещё 50, чтобы найти ему замену? Ответ очевиден.