Бонуччи о «Ювентусе»: «Шрам от ухода все еще болит, но любовь цела. Мечтаю выиграть ЛЧ в качестве тренера клуба»

Теги Леонардо Бонуччи Ювентус бундеслига Германия сборная Италии по футболу серия А Италия Фенербахче высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Футбол

Леонардо Бонуччи высказался о своем отношении к «Ювентусу».

Ранее 37-летний защитник окончил свою игровую карьеру. Он завершил этот сезон в «Фенербахче», куда в январе перешел из «Униона».

«Нахожусь в балансе с самим собой. У меня был двойной опыт за границей, теперь я наслаждаюсь своей семьей. В июле я начну тренерский курс в Коверчано.

[Прощанию с «Ювентусом»] – это шрам, который все еще болит. Мне бы хотелось другого финала, но, возможно, он еще не наступил. Моя любовь остается нетронутой. Мечтаю выиграть Лигу чемпионов в качестве тренера «Ювентуса», поскольку мне не удалось сделать это как игроку», – заявил экс-игрок туринского клуба в интервью La Gazzetta dello Sport.

Бонуччи закончил. Удивительный путь: поиграл и за «Интер», и за «Ювентус», и за «Милан»

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5 комментариев
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Сам ведь нанес огромный шрам всем болельщикам Ювентуса уходом в Милан, а потом через год вернулся, как ни в чем не бывало.
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Ответ Winter Soldier
А ниче, что этот перец забил Ювентусу и поцеловал эмблему Милана перед их болелами? 😂 совсем не наемник) Потом вернулся в Юве и давай обсирать Милан, мол помутнение было, что перешел в этот клуб
Ну с кем не бывает, все ошибаются. Тем более Милан не Интер
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