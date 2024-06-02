Бонуччи о «Ювентусе»: «Шрам от ухода все еще болит, но любовь цела. Мечтаю выиграть ЛЧ в качестве тренера клуба»
Леонардо Бонуччи высказался о своем отношении к «Ювентусу».
Ранее 37-летний защитник окончил свою игровую карьеру. Он завершил этот сезон в «Фенербахче», куда в январе перешел из «Униона».
«Нахожусь в балансе с самим собой. У меня был двойной опыт за границей, теперь я наслаждаюсь своей семьей. В июле я начну тренерский курс в Коверчано.
[Прощанию с «Ювентусом»] – это шрам, который все еще болит. Мне бы хотелось другого финала, но, возможно, он еще не наступил. Моя любовь остается нетронутой. Мечтаю выиграть Лигу чемпионов в качестве тренера «Ювентуса», поскольку мне не удалось сделать это как игроку», – заявил экс-игрок туринского клуба в интервью La Gazzetta dello Sport.
Бонуччи закончил. Удивительный путь: поиграл и за «Интер», и за «Ювентус», и за «Милан»