Бонуччи о «Ювентусе»: «Шрам от ухода все еще болит, но любовь цела. Мечтаю выиграть ЛЧ в качестве тренера клуба»

Леонардо Бонуччи высказался о своем отношении к «Ювентусу».

Ранее 37-летний защитник окончил свою игровую карьеру. Он завершил этот сезон в « », куда в январе перешел из « ».

«Нахожусь в балансе с самим собой. У меня был двойной опыт за границей, теперь я наслаждаюсь своей семьей. В июле я начну тренерский курс в Коверчано.

[Прощанию с «Ювентусом»] – это шрам, который все еще болит. Мне бы хотелось другого финала, но, возможно, он еще не наступил. Моя любовь остается нетронутой. Мечтаю выиграть Лигу чемпионов в качестве тренера « », поскольку мне не удалось сделать это как игроку», – заявил экс-игрок туринского клуба в интервью La Gazzetta dello Sport.

Бонуччи закончил. Удивительный путь: поиграл и за «Интер», и за «Ювентус», и за «Милан»