Президент «Оренбурга» о трансфере Воробьева: «Переговоры напоминают «собачьи свадьбы», хотите купить игрока – напишите бумагу. Официальных предложений не было»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Оренбург Краснодар Дмитрий Воробьев Василий Еремякин Футбол

Президент «Оренбурга» высказался о переговорах по трансферу Дмитрия Воробьева.

Ранее стало известно об интересе к лучшему бомбардиру клуба со стороны «Локомотива», «Динамо» и «Краснодара».

– Много информации о возможном трансфере Дмитрия Воробьева. Есть ли в клубе официальные предложения по нему?

– Официальное предложение – это письменно сформулированная позиция того или иного клуба, направленная в наш адрес. Таких документов в «Оренбурге» нет.

– Но разговоры с другими клубами по нему есть?

– Скажу грубо – переговоры напоминают мне «собачьи свадьбы». Мы в этом не участвуем.

Если хотите купить игрока, напишите бумагу. Выскажите позицию, начнем переписку. А болтать неизвестно с чьей подачи, непонятно для чего – мы этим не занимаемся, – заявил Василий Еремякин.

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2 комментария
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Правильная позиция! А то на одних разговорах Карпов всю карьеру инсайдера построил
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