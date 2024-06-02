Президент «Оренбурга» о трансфере Воробьева: «Переговоры напоминают «собачьи свадьбы», хотите купить игрока – напишите бумагу. Официальных предложений не было»
Президент «Оренбурга» высказался о переговорах по трансферу Дмитрия Воробьева.
Ранее стало известно об интересе к лучшему бомбардиру клуба со стороны «Локомотива», «Динамо» и «Краснодара».
– Много информации о возможном трансфере Дмитрия Воробьева. Есть ли в клубе официальные предложения по нему?
– Официальное предложение – это письменно сформулированная позиция того или иного клуба, направленная в наш адрес. Таких документов в «Оренбурге» нет.
– Но разговоры с другими клубами по нему есть?
– Скажу грубо – переговоры напоминают мне «собачьи свадьбы». Мы в этом не участвуем.
Если хотите купить игрока, напишите бумагу. Выскажите позицию, начнем переписку. А болтать неизвестно с чьей подачи, непонятно для чего – мы этим не занимаемся, – заявил Василий Еремякин.