«Локомотив» близок к подписанию Воробьева за 2,5 млн евро. «Краснодар» предложил 1,5 млн и Эктова – «Оренбург» не устроила высокая зарплата хавбека (Иван Карпов)

«Локомотив» близок к подписанию Дмитрия Воробьева.

По информации инсайдера Ивана Карпова, « » не планирует активировать опцию выкупа за 2 млн евро, как сообщалось ранее. Клуб предложил за Воробьева 1,5 млн евро и , однако «Оренбург» не готов выполнить требования хавбека по зарплате – 3,5 млн рублей в месяц.

« » наиболее близок к трансферу – железнодорожники предложили 2,5 млн евро, что превышает сумму отступных футболиста. При этом «Локомотив» и «Оренбург» уже согласовали выплату суммы трансфера несколькими платежами – клубам осталось лишь обсудить детали сделки.

В этом сезоне Воробьев принял участие в 25 матчах Мир , отметившись восемью голами и одной результативной передачей. С подробной статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.