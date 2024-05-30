«Локомотив» близок к подписанию Воробьева за 2,5 млн евро. «Краснодар» предложил 1,5 млн и Эктова – «Оренбург» не устроила высокая зарплата хавбека (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Краснодар Дмитрий Воробьев Александр Эктов Футбол

«Локомотив» близок к подписанию Дмитрия Воробьева.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Краснодар» не планирует активировать опцию выкупа за 2 млн евро, как сообщалось ранее. Клуб предложил за Воробьева 1,5 млн евро и Эктова, однако «Оренбург» не готов выполнить требования хавбека по зарплате – 3,5 млн рублей в месяц.

«Локомотив» наиболее близок к трансферу Воробьева – железнодорожники предложили 2,5 млн евро, что превышает сумму отступных футболиста. При этом «Локомотив» и «Оренбург» уже согласовали выплату суммы трансфера несколькими платежами – клубам осталось лишь обсудить детали сделки.

В этом сезоне Воробьев принял участие в 25 матчах Мир РПЛ, отметившись восемью голами и одной результативной передачей. С подробной статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

10 комментариев
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Так, погодите. Это у Эктова требования по зарплате 3,5 млн рублей в месяц? А сколько же тогда требует человек забивший аж 8 голов за год?
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Краснодар не может выкупить за 2 и тут же продать Локо за 2,5??
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а при чём тут евро?
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Я в шоке, ну есть же Сулейманов, возьмите вы центрального напа качественного, для основы, забивного, вон Даку берут, Гуарирапу...
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Ну стабильный игрок - два сезона подряд по 8 голов забивает за далеко не самый забивной (в этом сезоне) Оренбург.
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Лучше того типа из Осиека взять
Рамона Мьересса
Он хоть за 34 игры забил 19
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Какие хорошие запросы у наших паспортистов
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