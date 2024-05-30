«Локомотив» близок к подписанию Воробьева за 2,5 млн евро. «Краснодар» предложил 1,5 млн и Эктова – «Оренбург» не устроила высокая зарплата хавбека (Иван Карпов)
«Локомотив» близок к подписанию Дмитрия Воробьева.
По информации инсайдера Ивана Карпова, «Краснодар» не планирует активировать опцию выкупа за 2 млн евро, как сообщалось ранее. Клуб предложил за Воробьева 1,5 млн евро и Эктова, однако «Оренбург» не готов выполнить требования хавбека по зарплате – 3,5 млн рублей в месяц.
«Локомотив» наиболее близок к трансферу Воробьева – железнодорожники предложили 2,5 млн евро, что превышает сумму отступных футболиста. При этом «Локомотив» и «Оренбург» уже согласовали выплату суммы трансфера несколькими платежами – клубам осталось лишь обсудить детали сделки.
В этом сезоне Воробьев принял участие в 25 матчах Мир РПЛ, отметившись восемью голами и одной результативной передачей. С подробной статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Рамона Мьересса
Он хоть за 34 игры забил 19