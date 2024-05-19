«Краснодару», «Динамо» и «Локо» интересен лучший бомбардир «Оренбурга» Воробьев («Матч ТВ»)

Дмитрий Воробьев, вероятно, покинет «Оренбург» ближайшим летом.

Как сообщает « », наибольший интерес к лучшему бомбардиру команды проявляет « ». Также с агентом 26-летнего игрока связывались « » и « ».

Некоторое время назад на форварда также претендовали «Крылья Советов», но самарцы вряд ли смогут сделать лучшее предложение, чем вышеупомянутые клубы.

В текущем сезоне Воробьев забил 8 голов в 24 матчах Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.