«Краснодару», «Динамо» и «Локо» интересен лучший бомбардир «Оренбурга» Воробьев («Матч ТВ»)
Дмитрий Воробьев, вероятно, покинет «Оренбург» ближайшим летом.
Как сообщает «Матч ТВ», наибольший интерес к лучшему бомбардиру команды проявляет «Краснодар». Также с агентом 26-летнего игрока связывались «Динамо» и «Локомотив».
Некоторое время назад на форварда также претендовали «Крылья Советов», но самарцы вряд ли смогут сделать лучшее предложение, чем вышеупомянутые клубы.
В текущем сезоне Воробьев забил 8 голов в 24 матчах Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
С другой стороны, на него вся команда и играет.
что манит - паспортист..
Но я ему всё равно желаю удачи, где бы он ни играл.