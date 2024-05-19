«Краснодару», «Динамо» и «Локо» интересен лучший бомбардир «Оренбурга» Воробьев («Матч ТВ»)

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Оренбург Краснодар Дмитрий Воробьев Матч ТВ Футбол

Дмитрий Воробьев, вероятно, покинет «Оренбург» ближайшим летом.

Как сообщает «Матч ТВ», наибольший интерес к лучшему бомбардиру команды проявляет «Краснодар». Также с агентом 26-летнего игрока связывались «Динамо» и «Локомотив».

Некоторое время назад на форварда также претендовали «Крылья Советов», но самарцы вряд ли смогут сделать лучшее предложение, чем вышеупомянутые клубы.

В текущем сезоне Воробьев забил 8 голов в 24 матчах Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев
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Как там Сычевой(Писарский) ? Такая же история получится )))
+20
-3
+17
Так он воспитанник Краснодара, чего вы хотите ) надо своих возвращать, тем более тех кто уже готов играть в основе. Парень молодец, с прогрессировал за эти годы и постепенно дошел до твердого игрока основы середняка ПЛ
+12
-2
+10
Ответ Денис
Опять стервятники налетели!
Так-то воспитанник Краснодара он. Кто ещё стервятник-то🙄
+8
-1
+7
Ответ Alex_Prinz
Так он воспитанник Краснодара, чего вы хотите ) надо своих возвращать, тем более тех кто уже готов играть в основе. Парень молодец, с прогрессировал за эти годы и постепенно дошел до твердого игрока основы середняка ПЛ
А точно ли готов, ему только 27 лет будет, совсем молодой и перспективный?
+7
-2
+5
Саню Эктова обратно, а Воробья забрать! Все в плюсе будут!
+5
-1
+4
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Как там Сычевой(Писарский) ? Такая же история получится )))
Нет. Этот заиграет.
+2
0
+2
Второй сезон забивает 8 в дно команде...
С другой стороны, на него вся команда и играет.
+3
-2
+1
Покупайте писарского😂😂😂
+1
0
+1
Ответ Shikari
А точно ли готов, ему только 27 лет будет, совсем молодой и перспективный?
Ну он долго в академии просидел за вторые и третьи команды играл. А возраст самый футбольный)
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Ответ Вячеслав Клименко
Хорошо, что у вас руководство адекватнее, чем вы
О да, перейти на личности, это верх адекватности! Впрочем как и фото на автарку заснять на калькулятор! Браво🤣
+1
-1
0
Ответ Вячеслав Клименко
Так-то воспитанник Краснодара он. Кто ещё стервятник-то🙄
Ну так и воспитывали бы дальше! Возомнили себя топами, чтоб в аренду для роста отдавать!
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И сколько у него мячей?) Бомбардира) Если у тебя больше 5, то ты Бомбардира?)
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Тюкавину, конечно, нужна замена или напарник впереди, но такой ли.....вон, в Сочи у парня не покатило..
что манит - паспортист..
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Один раз он уже уходил из Оренбурга, в статусе топ-нападающего, в Сочи к Федотову. И.... Не смог. Вернулся обратно через год. Сейчас опять начал играть - и снова засобирался...
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хороший игрок, добавит конкуренции везде..
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Воробьёв - хороший игрок, в этом сезоне ещё и очень полезный. В Оренбурге ему комфортно, но не знаю, получится ли у него также в более статусном клубе. Например, в Сочи у него ничего не срослось.
Но я ему всё равно желаю удачи, где бы он ни играл.
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Даку из Рубина, более классный футболист чем Воробьёв. Даку нужно покупать., или вброс про Воробьёва, отвлекающий маневр.
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