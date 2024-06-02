«Играй, учись, развивайся, повторяй». Роналду подвел итоги сезона, «Аль-Наср» назвал его величайшим в истории в комментариях

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

Криштиану Роналду подвел итоги сезона.

39-летний португалец выложил в соцсетях пост, в котором отмечены знаковые моменты сезона. В частности, выигранный Кубок арабских чемпионов и «Золотая бутса» Роналду по итогам сезона в саудовской лиге.

«Играй, учись, развивайся, повторяй. Всем спасибо за поддержку в этом сезоне. Мы вернемся еще сильнее!» – таким текстом Роналду обозначил итоги сезона.

«Аль-Наср» оставил комментарий под постом Криштиану: «Гордимся тобой и тем, что ты GOAT (величайший в истории – Sports)! И да, мы верим в тебя и твоих партнеров по команде, что вы вернетесь еще сильнее!»

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43 комментария
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Величайший в истории - Месси, он на другом уровне даже в сравнении с Роналду.
С каждой победой Реала в ЛЧ становится очевидно, что именно Месси делал Барсу великой на стыке нулевых и десятых на протяжении целой декады, тогда как Мадрид побеждает и без Криштиану.
+42
-21
+21
«Шакаль, ныряй, с пенальти забивай, повторяй»
+23
-11
+12
Ответ Leon Petov
Уход Хави с Иньестой показал, кто тащил ту барсу на самом деле
Ну расскажи как Хави тащил в сезоне 14 - 15 сидя глубоко в запасе под Ракитичем?)
У Месси и Барсы требл.
+7
-1
+6
Фанат Роналду

Но как по мне он закончил карьеру в 2021 когда ушёл из Ювентуса :))

Всё что было дальше - история провалов и бесконечных постов в Инсте их оправдывающих
+9
-4
+5
Ответ S. A.
Да, особенно в единственном финале, где они друг против друга играли
И в полуфинале, где они также друг против друга играли.
+5
-1
+4
Ответ Black Phoenix
Величайший в истории - Месси, он на другом уровне даже в сравнении с Роналду. С каждой победой Реала в ЛЧ становится очевидно, что именно Месси делал Барсу великой на стыке нулевых и десятых на протяжении целой декады, тогда как Мадрид побеждает и без Криштиану.
Уход Хави с Иньестой показал, кто тащил ту барсу на самом деле
+25
-21
+4
Ауф
+5
-1
+4
Ответ Leon Petov
Уход Хави с Иньестой показал, кто тащил ту барсу на самом деле
Уход кринжа из реала как то отразился? Бензема спокойно заменил авейру
+4
-1
+3
Ответ Accelgg
По факту. Это вам не Месси который был призраком в лч
Да, особенно в единственном финале, где они друг против друга играли
+4
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+3
«Играй, учись, развивайся, повторяй, лечись»
+4
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величайший в истории*

* на территории клубной базы Аль-Насра
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+2
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Все что доказал месси это то что он не может без барселоны , а барселона не может без хави и иньесты , и напомним что иньеста тоже сыграл ключевую роль в победе в лч в 2015 году ) без него ни месси ни барса не смогла потом выиграть лч , да даже дальше 1/4 не могли пройти ) , и да лео ушел в псж и даже там был пешеходом против баварии и дальше 1/8 не проходил, если считаешь кубок лиги 1 престижем которую они и так беж него выигрывают пачками то тебе не стоит рассуждать о футболе , а вот Криштиану был лучшим в Италии стал самым быстрым игроком который оформил 100 голов за полтора сезона и тащил как мог юве в лч забивая хетрик атлетико и забивая аяксу в двух встречах , только вот тот юве был как команда намного слабее , вывод ? Лео не может без барсы дабы он игрок одной команды , а криштиану был лучшим везде где играл и так же он лучший игрок в истории самого престижного турнира Лч , вот это факты , а не то что ты с горем пополам перечислил ))
Иньеста ушел в 2018.
Чего после 15 года не выиграл для Барсы ни одной лч?)

Месси в 2019 в соло вывел Барсу в 1/2 , а ты написала что без интесты нет даже 1/4.
Может тебе перед написанием комментария освежать голову ибо там знаний похоже нет.
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Ответ Leon Petov
Уход Хави с Иньестой показал, кто тащил ту барсу на самом деле
Месси продолжал тащить Барсу, несмотря на засилье физруков после Пепа, кучу неудачных трансферов и снижение уровня состава команды. Благодаря Лео это команда сохраняла приставку "топ". Сейчас язык не повернётся назвать эту команду топ-клубом
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0
+2
Ответ Wale
Когда он закончит карьеру, мир станет немножечко лучше 😊
Когда у тебя отключат интернет, мир станет намного лучше
+7
-5
+2
Живи, кайфуй, гуляй, играй, упал - вставай, наглей, ругай, чужих роняй, своих спасай. Пельмени, суп, картошка, чай.
+3
-1
+2
Ответ Black Phoenix
Величайший в истории - Месси, он на другом уровне даже в сравнении с Роналду. С каждой победой Реала в ЛЧ становится очевидно, что именно Месси делал Барсу великой на стыке нулевых и десятых на протяжении целой декады, тогда как Мадрид побеждает и без Криштиану.
Даже можно не сравнивать с Реалом, а просто посмотреть во что превратилась Барса. Уровень Лиги Европы в лучшем случае, повезло в этом году со жребием в ЛЧ, а так от первого крепкого клуба отлетели.
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+1
Ответ Accelgg
По факту. Это вам не Месси который был призраком в лч
А где вы нашли в статье упоминание Месси?
+3
-2
+1
Ответ Max Maximus
Фанат Роналду Но как по мне он закончил карьеру в 2021 когда ушёл из Ювентуса :)) Всё что было дальше - история провалов и бесконечных постов в Инсте их оправдывающих
Он закончил, когда ушел из Реала.
+1
-1
0
Величайший в истории в комментариях - если прям так и сказали то очень двусмысленно!
+1
-1
0
Ответ Black Phoenix
Величайший в истории - Месси, он на другом уровне даже в сравнении с Роналду. С каждой победой Реала в ЛЧ становится очевидно, что именно Месси делал Барсу великой на стыке нулевых и десятых на протяжении целой декады, тогда как Мадрид побеждает и без Криштиану.
🤡🤡🤡
+16
-16
0
Ответ Black Phoenix
Величайший в истории - Месси, он на другом уровне даже в сравнении с Роналду. С каждой победой Реала в ЛЧ становится очевидно, что именно Месси делал Барсу великой на стыке нулевых и десятых на протяжении целой декады, тогда как Мадрид побеждает и без Криштиану.
Удобно сову на глобус натягивать
+3
-3
0
Ответ Black Phoenix
Величайший в истории - Месси, он на другом уровне даже в сравнении с Роналду. С каждой победой Реала в ЛЧ становится очевидно, что именно Месси делал Барсу великой на стыке нулевых и десятых на протяжении целой декады, тогда как Мадрид побеждает и без Криштиану.
А Месси один бегал по полю?
+2
-2
0
Играй, учись, развивайся, приседай, повторяй.
0
0
0
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Все что доказал месси это то что он не может без барселоны , а барселона не может без хави и иньесты , и напомним что иньеста тоже сыграл ключевую роль в победе в лч в 2015 году ) без него ни месси ни барса не смогла потом выиграть лч , да даже дальше 1/4 не могли пройти ) , и да лео ушел в псж и даже там был пешеходом против баварии и дальше 1/8 не проходил, если считаешь кубок лиги 1 престижем которую они и так беж него выигрывают пачками то тебе не стоит рассуждать о футболе , а вот Криштиану был лучшим в Италии стал самым быстрым игроком который оформил 100 голов за полтора сезона и тащил как мог юве в лч забивая хетрик атлетико и забивая аяксу в двух встречах , только вот тот юве был как команда намного слабее , вывод ? Лео не может без барсы дабы он игрок одной команды , а криштиану был лучшим везде где играл и так же он лучший игрок в истории самого престижного турнира Лч , вот это факты , а не то что ты с горем пополам перечислил ))
А кто кринжа признал лучшим в истории лч?
Только вчера УЕФА назвала лучших и роналду в их числе нет.
Самые титулованные - Хенто, Модрич, Кроос.

Роналду нигде не лучший, вот это факт.
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Ответ songbilong
Когда у тебя отключат интернет, мир станет намного лучше
Комментарий удален модератором
Его Ротенберг укусил что ли, пафос так и прёт из него
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