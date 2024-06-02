«Играй, учись, развивайся, повторяй». Роналду подвел итоги сезона, «Аль-Наср» назвал его величайшим в истории в комментариях

Криштиану Роналду подвел итоги сезона.

39-летний португалец выложил в соцсетях пост, в котором отмечены знаковые моменты сезона. В частности, выигранный Кубок арабских чемпионов и «Золотая бутса» по итогам сезона в саудовской лиге.

«Играй, учись, развивайся, повторяй. Всем спасибо за поддержку в этом сезоне. Мы вернемся еще сильнее!» – таким текстом Роналду обозначил итоги сезона.

« » оставил комментарий под постом Криштиану: «Гордимся тобой и тем, что ты GOAT (величайший в истории – Sports)! И да, мы верим в тебя и твоих партнеров по команде, что вы вернетесь еще сильнее!»