«Играй, учись, развивайся, повторяй». Роналду подвел итоги сезона, «Аль-Наср» назвал его величайшим в истории в комментариях
Криштиану Роналду подвел итоги сезона.
39-летний португалец выложил в соцсетях пост, в котором отмечены знаковые моменты сезона. В частности, выигранный Кубок арабских чемпионов и «Золотая бутса» Роналду по итогам сезона в саудовской лиге.
«Играй, учись, развивайся, повторяй. Всем спасибо за поддержку в этом сезоне. Мы вернемся еще сильнее!» – таким текстом Роналду обозначил итоги сезона.
«Аль-Наср» оставил комментарий под постом Криштиану: «Гордимся тобой и тем, что ты GOAT (величайший в истории – Sports)! И да, мы верим в тебя и твоих партнеров по команде, что вы вернетесь еще сильнее!»
С каждой победой Реала в ЛЧ становится очевидно, что именно Месси делал Барсу великой на стыке нулевых и десятых на протяжении целой декады, тогда как Мадрид побеждает и без Криштиану.
У Месси и Барсы требл.
Но как по мне он закончил карьеру в 2021 когда ушёл из Ювентуса :))
Всё что было дальше - история провалов и бесконечных постов в Инсте их оправдывающих
* на территории клубной базы Аль-Насра
Чего после 15 года не выиграл для Барсы ни одной лч?)
Месси в 2019 в соло вывел Барсу в 1/2 , а ты написала что без интесты нет даже 1/4.
Может тебе перед написанием комментария освежать голову ибо там знаний похоже нет.
Только вчера УЕФА назвала лучших и роналду в их числе нет.
Самые титулованные - Хенто, Модрич, Кроос.
Роналду нигде не лучший, вот это факт.