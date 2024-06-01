Дель Пьеро о «Золотых мячах» Месси и Роналду: «В некоторых случаях их заслуживали другие игроки. В этом году оценивать нужно по-другому»
Алессандро Дель Пьеро считает, что Джуд Беллингем заслуживает «Золотой мяч».
– Беллингем играет в финале Лиги чемпионов против своего бывшего клуба. Помните ли вы свой первый финал?
– Ну, да... Мы играли в Риме и выиграли, приятно это вспоминать.
Мы часто говорили об этом парне, нужно принимать во внимание его зрелость и интеллект выдающегося игрока. Я думаю, он отложит свои воспоминания в сторону. Он прекрасно провел время в этом клубе, «Дортмунд» очень гостеприимен в этом аспекте.
Эти воспоминания будут заблокированы в его сознании желанием наилучшим образом завершить замечательный сезон, концовку которого он проводит немного хуже, чем начало.
– Готов ли он к «Золотому мячу»?
– Определенно да, и я надеюсь, что при вручении «Золотого мяча» будут учитываться не только победы и поражения игрока, но и реальный эффект, который он оказал на свою команду, то, насколько он улучшил ее и своих партнеров.
Мы живем в эпоху, когда Роналду и Месси выигрывали его в подавляющем большинстве случаев, часто заслуженно, но в других случаях его заслуживали другие игроки. Чемпионаты Европы и мира имеют значение, но до определенного момента: это важные турниры, но при присуждении «Золотого мяча» должен оцениваться весь сезон.
В этом году оценивать нужно по-другому. Есть много игроков, которые провели невероятно удачный год, – сказал бывший нападающий «Ювентуса» в эфире Sky.
У Месси:
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А ее нет, под Месси меняют критерии Золотого мяча.