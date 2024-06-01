Дель Пьеро о «Золотых мячах» Месси и Роналду: «В некоторых случаях их заслуживали другие игроки. В этом году оценивать нужно по-другому»

Теги Боруссия Дортмунд Криштиану Роналду Алессандро Дель Пьеро Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч Джуд Беллингем Футбол

Алессандро Дель Пьеро считает, что Джуд Беллингем заслуживает «Золотой мяч».

Беллингем играет в финале Лиги чемпионов против своего бывшего клуба. Помните ли вы свой первый финал?

– Ну, да... Мы играли в Риме и выиграли, приятно это вспоминать.

Мы часто говорили об этом парне, нужно принимать во внимание его зрелость и интеллект выдающегося игрока. Я думаю, он отложит свои воспоминания в сторону. Он прекрасно провел время в этом клубе, «Дортмунд» очень гостеприимен в этом аспекте.

Эти воспоминания будут заблокированы в его сознании желанием наилучшим образом завершить замечательный сезон, концовку которого он проводит немного хуже, чем начало. 

– Готов ли он к «Золотому мячу»?

– Определенно да, и я надеюсь, что при вручении «Золотого мяча» будут учитываться не только победы и поражения игрока, но и реальный эффект, который он оказал на свою команду, то, насколько он улучшил ее и своих партнеров.

Мы живем в эпоху, когда Роналду и Месси выигрывали его в подавляющем большинстве случаев, часто заслуженно, но в других случаях его заслуживали другие игроки. Чемпионаты Европы и мира имеют значение, но до определенного момента: это важные турниры, но при присуждении «Золотого мяча» должен оцениваться весь сезон.

В этом году оценивать нужно по-другому. Есть много игроков, которые провели невероятно удачный год, – сказал бывший нападающий «Ювентуса» в эфире Sky. 

47 комментариев
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Золотой мяч давно превратился в несерьезную награду, в которой кроме нападающих никого не замечают
+48
-2
+46
Поэтому статус золотого мяча и упал, его начали выдавать не за реальную игру, а за популярность и былые заслуги. Тем более его почти всегда выдают за голы, хотя в обороне часто игроки тоже проделывают огромную работу
+29
-3
+26
Ответ jet_set
У Роналду - 2013 левый У Месси: 2010 2012 2019 2021 2023 Левейшие
В 2012 90+ голов, в 2019 возможно лучшая версия Месси в индивидуальном плане, последний за ЧМ, также как дали Модричу
+26
-9
+17
Ответ Саша Вжухов
ЗМ 2013 мы не забудем никогда...
2010, 2023 тоже
+21
-6
+15
У Роналду - 2013 левый

У Месси:

2010
2012
2019
2021
2023
Левейшие
+50
-40
+10
Эталон адекватности
+12
-2
+10
Ответ jet_set
У Роналду - 2013 левый У Месси: 2010 2012 2019 2021 2023 Левейшие
Хахаха,тебя жутко зацепило ))
+17
-10
+7
Ответ Подкат Мальдини
Эталон адекватности
на то он и Алекс Дель Пеьро)
+8
-2
+6
Месси и Роналду в этом сезоне и в топ 30 не должно быть .
+7
-3
+4
Ответ jet_set
У Роналду - 2013 левый У Месси: 2010 2012 2019 2021 2023 Левейшие
У Месси еще 3 года забыл дописать 😂😂😂😂😂
+7
-3
+4
Ответ jet_set
У Роналду - 2013 левый У Месси: 2010 2012 2019 2021 2023 Левейшие
Здоровья
+4
-2
+2
Ответ people people
В 2012 90+ голов, в 2019 возможно лучшая версия Месси в индивидуальном плане, последний за ЧМ, также как дали Модричу
Ну то есть в 2022 году надо давать ща победу на ЧМ, а в 2012 пошли нахер победители ЧМ. Давайте дадим за голы. В обоих случаях дали Месси. А почему не наоборот? Ну или прчему дали Модричу за второе место на ЧМ, а не Роналлу за голы? Где последовательность?
А ее нет, под Месси меняют критерии Золотого мяча.
+7
-5
+2
Ответ jet_set
У Роналду - 2013 левый У Месси: 2010 2012 2019 2021 2023 Левейшие
Ахахах
+5
-3
+2
Ответ Пытливый Исследователь
Для меня ЗМ это индивидуальный вклад в трофеи. Если есть команда взявшая требл, то первая тройка ЗМ должна состоять только из игроков этого клуба
В этом и бред ЗМ. Непонятны его критерии. Я считаю что индивидуальная награда вообще не должна быть привязана к трофеям
+2
0
+2
Нет ни одного игрока который наиграл на золотой мяч, на данный момент
+1
0
+1
Ответ Александр Северный
Беллингем вместе с Винисимусом за сезон и половины не сделали того, что делали Месси и Рональду за свои ЗМ. Сюда идёт статистика и вклад в игру. так что пускай чешет лесом этот Пьеро.
что такого сделал роналду в 2013, что получил ЗМ?
+5
-4
+1
ЗМ 2013 мы не забудем никогда...
+14
-13
+1
Ответ 2vdhrvmmzf
В этом году кто то хоть близко играл на уровне Месси и Роналду, в годы которые они брали ЗМ? Что по статистике, что по игре и близко нет никого
Согласен с тобой полностью, никто сейчас так не влияет на игру, как это делали Месси и Роналду, особенно на своем пике, Месси вообще психанул 91 гол за сезон вломил, и это не считая голевых передач!
+4
-3
+1
Всё будет зависеть от Евро и Копы. Если Роналду и Месси опять покажут космос, то они опять будут разыгрывать ЗМ. Холланд в этом сезоне посредственный, Мбаппе в тени Барколя и Дембеле, Беллингем под конец сдулся и стал тенью Винисиуса и Родриго.
+3
-2
+1
В истории футбола такое соперничество, как у Месси Роналду, больше не будет. Они делали разницу, много забивали и делали футбол популярным. Оба показывали уровень с 20 лет, выиграли всевозможные кубки и побили почти все рекорды. Хоть один футболист сейчас показывает тот уровень, что эти двое в свои лучшие годы? Роналду в свои 35 первый бомбардир МЮ, а Месси сделал свою сборную чемпионом мира. Да им обоим каждый год должны были отдавать ЗМ, потому что даже в самые неудачные сезоны эти парни были намного лучше всех
+5
-4
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В этом году кто то хоть близко играл на уровне Месси и Роналду, в годы которые они брали ЗМ? Что по статистике, что по игре и близко нет никого
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Ответ Омичёв
Золотой мяч давно превратился в несерьезную награду, в которой кроме нападающих никого не замечают
А ты уверен, что раньше он как-то подругому вручался? Авторитет у негт был, потому что люди и 10% контента не видели о нынешнего. Новости чаще всего получали в специализированной периодически прессе. Поэтому другого не оставалось, кроме как верить. Жизнь и люди во все эпохи одинаковые. А вот неограниченный доступ к информации- главная особенность нынешней эпохи. Как принято шутить под видео с очередной дичью от подростков- хорошо, что в нашем детстве не было телефонов с камерами.
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0
Ответ убунту
Всё будет зависеть от Евро и Копы. Если Роналду и Месси опять покажут космос, то они опять будут разыгрывать ЗМ. Холланд в этом сезоне посредственный, Мбаппе в тени Барколя и Дембеле, Беллингем под конец сдулся и стал тенью Винисиуса и Родриго.
Хохланд и не должен претендовать на зм, это бездарное норвежское полено. В МанСити есть гораздо более подходящие игроки для ЗМ, например Де Брюйне и Родри.
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Ответ Jurgen Klinsmann
рибери, иньеста/снейдер и нойер думаю заслужили по одному мячу.
Не
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Ответ Адепт Суперлиги
Хохланд и не должен претендовать на зм, это бездарное норвежское полено. В МанСити есть гораздо более подходящие игроки для ЗМ, например Де Брюйне и Родри.
Фодена забыл.
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Ответ mix94strikesback
Попробуй додуматься до мысли, что Месси просто лучше других играет в футбол, я верю в тебя
Поверю, что Месси лучше всех играет в футбол, когда увижу его игру на воротах, в защите и опорке. Я понимаю, что секта игроков обороны за футболистов не считает, но всё же...
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Ответ elkipalki
Ну то есть в 2022 году надо давать ща победу на ЧМ, а в 2012 пошли нахер победители ЧМ. Давайте дадим за голы. В обоих случаях дали Месси. А почему не наоборот? Ну или прчему дали Модричу за второе место на ЧМ, а не Роналлу за голы? Где последовательность? А ее нет, под Месси меняют критерии Золотого мяча.
Попробуй додуматься до мысли, что Месси просто лучше других играет в футбол, я верю в тебя
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий удален пользователем
Да заговор, не иначе
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Саня как обычно базу выдал
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Как вы не понимаете, нет такого понятия "заслуживает ЗМ". Есть правила, что выигрввает тот, за кого больше проголосовали. А понятие "заслуживает" - субективное. Простой пример : ЗМ Бензема многие считают "заслуженным", а я, и такие как я,могут сказать- заслужил Куртуа. Что мы делаем в такои случае? Правильно- голосуем. За кого большинство тот и забирает ЗМ. А понятие "заслуживает" чистая отсебятина.
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