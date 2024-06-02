Умер 15-летний воспитанник академии «Балтики» Ботоногов. У него был острый миелобластный лейкоз

Скончался 15-летний воспитанник академии «Балтики».

Полузащитник команды « » 2008 г.р. Валентин Ботоногов, выступавший в ЮФЛ Северо-Запад, боролся с острым миелобластным лейкозом (злокачественная патология крови и костного мозга, характеризующаяся бесконтрольным продуцированием незрелых (бластных) миелоцитарных клеток – Sports).

Несколько дней назад состояние Валентина резко ухудшилось, он был введен в медикаментозную кому. Сегодня, 2 июня, его не стало.

выразил соболезнования родным и близким юного футболиста.