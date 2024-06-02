Умер 15-летний воспитанник академии «Балтики» Ботоногов. У него был острый миелобластный лейкоз

Теги премьер-лига Россия РФС происшествия Первая лига Балтика Футбол

Скончался 15-летний воспитанник академии «Балтики».

Полузащитник команды «Балтика» 2008 г.р. Валентин Ботоногов, выступавший в ЮФЛ Северо-Запад, боролся с острым миелобластным лейкозом (злокачественная патология крови и костного мозга, характеризующаяся бесконтрольным продуцированием незрелых (бластных) миелоцитарных клеток – Sports).

Несколько дней назад состояние Валентина резко ухудшилось, он был введен в медикаментозную кому. Сегодня, 2 июня, его не стало.

РФС выразил соболезнования родным и близким юного футболиста.

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7 комментариев
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Земля пухом, соболезнования родным и близким ...
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ужас. покойся с миром, парень. сил родным.
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Сил родным.Царство небесное,парню🙏
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Родителям, родным - сил. Страшное горе - смерть детей.
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Царство небесное 🙏🙏🙏😔😔😔
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Ответ Алексей Ненахов
Умирать молодым не страшно, страшно умирать молодым..... Это ужасный момент
WTF?
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