«Зенит» направит все средства от матча с «Балтикой» на помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле»

«Зенит» окажет помощь семьям пострадавших во время теракта в Московской области.

«ФК « » поможет семьям погибших и пострадавших в страшной трагедии 22 марта. Сине-бело-голубые объединятся, чтобы поддержать жертв трагических событий, произошедших в Москве.

Все средства от домашнего матча с ФК « » на « » ФК «Зенит» направит в помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в подмосковном «Крокусе».

Москва. 22.03. Скорбим...» – говорится в заявлении клуба.

Команды встретятся 7 апреля в рамках матча Мир .

В пятницу вечером преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар.

По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека.