«Зенит» направит все средства от матча с «Балтикой» на помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле»

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«Зенит» окажет помощь семьям пострадавших во время теракта в Московской области.

«ФК «Зенит» поможет семьям погибших и пострадавших в страшной трагедии 22 марта. Сине-бело-голубые объединятся, чтобы поддержать жертв трагических событий, произошедших в Москве.

Все средства от домашнего матча с ФК «Балтика» на «Газпром Арене» ФК «Зенит» направит в помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в подмосковном «Крокусе».

Москва. 22.03. Скорбим...» – говорится в заявлении клуба. 

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В пятницу вечером преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар.

По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека.

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