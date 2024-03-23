«Зенит» направит все средства от матча с «Балтикой» на помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле»
«Зенит» окажет помощь семьям пострадавших во время теракта в Московской области.
«ФК «Зенит» поможет семьям погибших и пострадавших в страшной трагедии 22 марта. Сине-бело-голубые объединятся, чтобы поддержать жертв трагических событий, произошедших в Москве.
Все средства от домашнего матча с ФК «Балтика» на «Газпром Арене» ФК «Зенит» направит в помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в подмосковном «Крокусе».
Москва. 22.03. Скорбим...» – говорится в заявлении клуба.
Команды встретятся 7 апреля в рамках матча Мир РПЛ.
В пятницу вечером преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар.
По последним данным СК, в результате теракта погибли 133 человека.