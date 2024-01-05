Умер экс-тренер «Балтики» Ткаченко, с ним команда стала 7-й в чемпионате России – до сих пор лучший результат. Он был консультантом в штабе Игнашевича

Умер бывший тренер «Балтики» Леонид Ткаченко.

Калининградский клуб сообщил, что Ткаченко не стало утром 4 января. Ему было 70 лет.

«Его футбольная карьера началась именно в Калининграде, куда переехал в 1967 году вместе со своей семьей. Спустя почти 30 лет Ткаченко вернулся в самый западный регион страны, чтобы вывести «Балтику» в Высшую лигу российского футбола. Сезон 1996 года команда под его руководством завершила на 7-м месте, что по сей день является лучшим достижением в истории клуба.

Рекордсмен по числу матчей среди всех тренеров «Балтики». В прошлом сезоне вошел в штаб и помог команде вернуться в элиту российского футбола.

Заслуженный Балтиец, великий человек. Имя Леонида Ткаченко вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами навечно.

Светлая память!

Спасибо за все.

Вы подарили нам огромный праздник в далеком 1995-м году… Вы добывали великие победы калининградского футбола… Вы творили историю… Вы помогли вернуть нам футбольный праздник четверть века спустя…» – сказано в сообщении «Балтики».

Главный тренер калининградского клуба Сергей Игнашевич, в штабе которого Ткаченко был консультантом, сказал: «Очень сложно подобрать слова, потому что уход для меня большая потеря. Я не знаком с семьей Леонида Ивановича, но хочу передать им слова поддержки в этот тяжелый день.

Леонид Иванович — символ Калининграда. Человек, благодаря которому « » вписала яркое имя в историю российского футбола. Познакомившись с ним, я узнал, что за этими достижениями стоит выдающаяся личность и преданный делу волевой человек.

Сегодня мы скорбим вместе с семьей Леонида Ивановича. Пусть земля ему будет пухом».

Помимо «Балтики», Ткаченко работал в «Металлисте», «Соколе», «Анжи», «Динамо» Санкт-Петербург, «Петротресте», «Севере» и тверской «Волге».

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