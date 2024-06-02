Сотрудники службы безопасности «Реала», «Уэмбли» и УЕФА вступили в конфликт после финала ЛЧ – охрана не пускала членов семей игроков на поле

Сотрудники службы безопасности «Реала», «Уэмбли» и УЕФА вступили в конфликт.

Вчера « » в Лондоне обыграл (2:0) в финале и завоевал 15-й кубок в истории.

Как сообщает Marca, после завершения матча у сотрудников службы безопасности «Реала» случились разногласия с сотрудниками « » и .

Футболисты «сливочных» ждали членов своих семей на поле, чтобы вместе отметить победу. Однако сотрудники стадиона и УЕФА на трибуне отказались пропустить их и людей из службы безопасности «Реала» в те зоны, куда у них не было доступа.

Утверждается, что стычка была довольно эмоциональной, однако мадридцам не удалось пройти туда, куда они намеревались пройти.

Впрочем, вскоре сотрудники «Реала» вывели членов семей игроков на газон через тоннель под трибунами.

Представители службы безопасности « » позже объяснили, что конфликт начался с того, что охрана стадиона не позволила жене вратаря выйти на поле: «Они решают, кто выйдет, а кто нет. Это просто бессмысленно».

Фото: marca.com