Сотрудники службы безопасности «Реала», «Уэмбли» и УЕФА вступили в конфликт после финала ЛЧ – охрана не пускала членов семей игроков на поле

Теги Боруссия Дортмунд премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА происшествия Уэмбли Тибо Куртуа Футбол

Сотрудники службы безопасности «Реала», «Уэмбли» и УЕФА вступили в конфликт.

Вчера «Мадрид» в Лондоне обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0) в финале Лиги чемпионов и завоевал 15-й кубок в истории.

Как сообщает Marca, после завершения матча у сотрудников службы безопасности «Реала» случились разногласия с сотрудниками «Уэмбли» и УЕФА.

Футболисты «сливочных» ждали членов своих семей на поле, чтобы вместе отметить победу. Однако сотрудники стадиона и УЕФА на трибуне отказались пропустить их и людей из службы безопасности «Реала» в те зоны, куда у них не было доступа.

Утверждается, что стычка была довольно эмоциональной, однако мадридцам не удалось пройти туда, куда они намеревались пройти.

Впрочем, вскоре сотрудники «Реала» вывели членов семей игроков на газон через тоннель под трибунами.

Представители службы безопасности «Мадрида» позже объяснили, что конфликт начался с того, что охрана стадиона не позволила жене вратаря Тибо Куртуа выйти на поле: «Они решают, кто выйдет, а кто нет. Это просто бессмысленно».

Фото: marca.com

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22 комментария
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Зато меллстроевцев прямо по ходу матча - пускала)
+27
-7
+20
Лучше бы за болельщиками в начале матча следили, те спокойно по полю гуляли
+7
-3
+4
Приложение тупит, не отправляло сообщение, зато потом сразу очередь выдало, сори за спам
+2
0
+2
Тупость
+7
-5
+2
Жена Куртуа из ЦАХАЛа, может проблема была в этом)
+2
0
+2
Английская FA вкинула 5 млн на обеспечение безопасности дополнительно. В итоге семьи не могут на поле воссоединиться после матча, зато на поле могут скакать треш-контент-мейкеры. Справедливо, что тут скажешь (нет)
+1
0
+1
Ответ Растиньяк
Реалу стоит обратиться в Вагнер в след раз
Пусть звонят Пригожину
+3
-2
+1
Английская FA вкинула 5 млн на обеспечение безопасности дополнительно. В итоге семьи не могут на поле воссоединиться после матча, зато на поле могут скакать треш-контент-мейкеры. Справедливо, что тут скажешь (нет)
+1
0
+1
Ну хоть кто то немного(точнее эмоционально) потолкался:)
0
0
0
А вот это странно всегда же членов семьи пускали
0
0
0
Английская FA вкинула 5 млн на обеспечение безопасности дополнительно. В итоге семьи не могут на поле воссоединиться после матча, зато на поле могут скакать треш-контент-мейкеры. Справедливо, что тут скажешь (нет)
0
0
0
Английская FA вкинула 5 млн на обеспечение безопасности дополнительно. В итоге семьи не могут на поле воссоединиться после матча, зато на поле могут скакать треш-контент-мейкеры. Справедливо, что тут скажешь (нет)
0
0
0
Английская FA вкинула 5 млн на обеспечение безопасности дополнительно. В итоге семьи не могут на поле воссоединиться после матча, зато на поле могут скакать треш-контент-мейкеры. Справедливо, что тут скажешь (нет)
0
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Когда я слышу про службу безопасности Реала, сразу вспоминается видос, как они запретили Гинеру трогать своих игроков))
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Службы безопасности УЕФА и Уембли стоит больше беспокоиться о выбежавших на поле хулиганов Меллстроя.
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Кевин Костнер бы сразу в морду дал.
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Чеферин гадит опять
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Ответ Зеленский
Чеферин гадит опять
зависть англичан - она такая
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