Брат Брандта на велосипеде проехал 550 километров до Лондона на финал ЛЧ – для благотворительного проекта Суботича в Африке

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Уэмбли Невен Суботич Юлиан Брандт Благотворительность Футбол

Брат Юлиана Брандта доехал до Лондона на велосипеде перед финалом ЛЧ.

Сегодня «Боруссия» сыграет с «Реалом» в решающем матче Лиги чемпионов на стадионе «Уэмбли». 

Яннис Брандт, младший брат полузащитника «Дортмунда» Юлиана Брандта, в целях благотворительности отправился в Лондон на велосипеде. Он преодолел в общей сложности 550 километров, чтобы добраться лондонского стадиона «Уэмбли» за три дневных этапа.

«Конечно, сначала он подумал, что я сошел с ума. Когда он понял, что мы действительно это сделаем, он, разумеется, обрадовался», – вспоминает Яннис Брандт о моменте, когда сообщил Юлиану о своих планах.

Яннис таким образом поддержал фонд бывшего игрока «Боруссии» Невена Суботича, который занимается сбором средств для открытия источников воды в Кении, Эфиопии и Танзании.

«Я не могу просто лежать на пляже и думать: «Жизнь удалась». Экс-защитник «Боруссии» открыл 99 источников воды в Эфиопии

3 комментария
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Вы бы в заголовке указали что на велосипеде, а то я и побольше сегодня проехал, но меня в новостях почему то нет.
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брат Брандта)
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Закепил его брата в фентези !
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