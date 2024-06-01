Брат Брандта на велосипеде проехал 550 километров до Лондона на финал ЛЧ – для благотворительного проекта Суботича в Африке

Брат Юлиана Брандта доехал до Лондона на велосипеде перед финалом ЛЧ.

Сегодня « » сыграет с « » в решающем матче чемпионов на стадионе «Уэмбли».

Яннис Брандт, младший брат полузащитника «Дортмунда» , в целях благотворительности отправился в Лондон на велосипеде. Он преодолел в общей сложности 550 километров, чтобы добраться лондонского стадиона « » за три дневных этапа.

«Конечно, сначала он подумал, что я сошел с ума. Когда он понял, что мы действительно это сделаем, он, разумеется, обрадовался», – вспоминает Яннис Брандт о моменте, когда сообщил Юлиану о своих планах.

Яннис таким образом поддержал фонд бывшего игрока «Боруссии» Невена Суботича, который занимается сбором средств для открытия источников воды в Кении, Эфиопии и Танзании.

«Я не могу просто лежать на пляже и думать: «Жизнь удалась». Экс-защитник «Боруссии» открыл 99 источников воды в Эфиопии