Более 100 000 болельщиков «Боруссии» приехали в Лондон на финал ЛЧ с «Реалом»
Более 100 тысяч болельщиков «Боруссии» приехали в Лондон на финал Лиги чемпионов.
Каждому клубу выделили по 25 тысяч билетов, а остальные 40 тысяч были переданы УЕФА.
Сообщается, что, несмотря на рекомендации не приезжать без билета, более ста тысяч болельщиков «Боруссии» прибыли в Лондон.
Для обеспечения безопасности в городе будут задействованы более двух тысяч полицейских.
Матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.