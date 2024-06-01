Более 100 000 болельщиков «Боруссии» приехали в Лондон на финал ЛЧ с «Реалом»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Уэмбли Футбол

Более 100 тысяч болельщиков «Боруссии» приехали в Лондон на финал Лиги чемпионов.

Каждому клубу выделили по 25 тысяч билетов, а остальные 40 тысяч были переданы УЕФА.

Сообщается, что, несмотря на рекомендации не приезжать без билета, более ста тысяч болельщиков «Боруссии» прибыли в Лондон.

Для обеспечения безопасности в городе будут задействованы более двух тысяч полицейских.

Матч между «Реалом» и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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11 комментариев
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Желаю всем болельщикам приятного просмотра этого шикарного матча .
+13
0
+13
Весь Дортмунд приехал?
+5
0
+5
Ответ haibr
Весь Дортмунд приехал?
17 процентов всего населения (включая стариков и детей)
+5
0
+5
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