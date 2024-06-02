Анчелотти о «Реале»: «Этот сезон мы провели на десятку. Качество – залог этой команды»
Карло Анчелотти подвел итоги сезона «Реала».
1 июня «Мадрид» победил «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов. Ранее команда Карло Анчелотти стала чемпионом Испании.
«Залогом этой команды является качество. Этот сезон мы отыграли на десятку, провели его очень хорошо.
Я очень счастлив и очень доволен тем, что мы сделали», – заявил главный тренер «Реала».
Анчелотти о сезоне «Реала»: «Было немало проблем из-за травм – это еще больше сблизило нас. Нужен не только высокий класс, но и сплоченность в коллективе»
Так что в следующем сезоне надо прибавлять 😄
Ну и да , проход по пенальти не очень соотносится со словом «деклассировал»
А вышло просто здорово. Ветераны могут. Молодежь прогрессирует. Микроклимат в команде шикарный. Даже возрастные середняки от которых никто особо ничего не ждет проявили себя.
Индивидуально сезон провальный для Кепы, Себальоса и Франа. Причем последний не безнадежен, надеюсь останется на след сезон. Алаба, Милитао и Куртуа - тяжелые травмы. Остальные все на своем уровне или даже выше ожиданий.
10 из 10 команде.
ПыСы. Кубок не нужен вообще. Считаю надо играть дублем на всех стадиях. Матчей в сезоне и так слишком много.
Ждём повторения этого сезона в следующем !