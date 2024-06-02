Анчелотти о «Реале»: «Этот сезон мы провели на десятку. Качество – залог этой команды»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти подвел итоги сезона «Реала».

1 июня «Мадрид» победил «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов. Ранее команда Карло Анчелотти стала чемпионом Испании.

«Залогом этой команды является качество. Этот сезон мы отыграли на десятку, провели его очень хорошо.

Я очень счастлив и очень доволен тем, что мы сделали», – заявил главный тренер «Реала».

Анчелотти о сезоне «Реала»: «Было немало проблем из-за травм – это еще больше сблизило нас. Нужен не только высокий класс, но и сплоченность в коллективе»

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19 комментариев
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Риго, как дела?
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Ну, не на десятку, кубок Испании то не взяли)
Так что в следующем сезоне надо прибавлять 😄
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я б сказал, на 15
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Ответ VuNePonimaete
Ну, не на десятку, кубок Испании то не взяли) Так что в следующем сезоне надо прибавлять 😄
Да, на крепчайшую девятку. Есть над чем работать. Хотя при таких травмах ведущих игроков, да и по ходу сезона травм было много у того же Винисиуса, Камавинги, Тчуамени и многих других Мадрид можно сказать выжал максимум. Атлетико нужно отдать должное, против Мадрида костьми ложаться всегда.
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Сезон и правда удачный ! Вот прям всё и все . Посмотрим что будет после прихода черепашки
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Барселоне надо дважды себя клонировать, клонировать титулы и трофеи, чтобы хотя бы рядом с Реалом постоять. Но так не бывает. Реал лучший клуб в истории человечества.
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Анчелотти вновь декласировал Гвардиолку
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Ответ Lobelopa
Риго, как дела?
Что-то его нет сегодня. Может, празднует? Или спился?
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Всех мадридистов с дежурной победой ЛЧ! Батька Фло уже объявил поход за следующим, 16-м кубком ЛЧ)) Честно говоря, первый раз по ходу сезона не было у меня уверенности, что РМ способен взять ЛЧ, однако Анчи и его тренерский штаб обеспечили успех в Ла Лиге и в ЛЧ без спадов. По сути, Реал провалил только матчи с индейцами в начале сезоне, далее мастерски справился с блудницей в ЛЛ и с манчестерской тайфой в ЛЧ, Отлично выросла команда при Анчи, особенно Кама и Вини. Грустно, что Тони Кроос уходит...Еще грустнее видеть Модрича на скамейке, и не в качестве тренера, а а игрока запаса, меня это прямо коробит(( На моей памяти эта победа в ЛЧ наименее эмоциональная из всех - никакой феерии ни разу не было, рабочая такая победа, постная что ли ..., но победа же! Hala Madrid !
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Ответ Topwintop
Анчелотти вновь декласировал Гвардиолку
У Пепа ещё много лет в запасе что бы превзойти достижения Папы Карло, 12 лет разницы , по чемпионатам Пеп далеко впереди , отстаёт на две лч, пока Карло топ 1 тренер в 21 веке а может и в истории , но Пеп скорее всего будет на троне сумарно
Ну и да , проход по пенальти не очень соотносится со словом «деклассировал»
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Ответ VuNePonimaete
Ну, не на десятку, кубок Испании то не взяли) Так что в следующем сезоне надо прибавлять 😄
Да нафиг он нужен. Силы еще распылять на него. А вот возможность вновь защитить титул победителя Лиги Чемпионов очень радует.
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Ответ Zlatan!
Что-то его нет сегодня. Может, празднует? Или спился?
Он вздернулся
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Перед началом сезона думал ЧИ в упорной борьбе да весной в ЛЧ пошуметь - будет отличный результат. Ветеранов много, молодежь зеленая...
А вышло просто здорово. Ветераны могут. Молодежь прогрессирует. Микроклимат в команде шикарный. Даже возрастные середняки от которых никто особо ничего не ждет проявили себя.
Индивидуально сезон провальный для Кепы, Себальоса и Франа. Причем последний не безнадежен, надеюсь останется на след сезон. Алаба, Милитао и Куртуа - тяжелые травмы. Остальные все на своем уровне или даже выше ожиданий.
10 из 10 команде.

ПыСы. Кубок не нужен вообще. Считаю надо играть дублем на всех стадиях. Матчей в сезоне и так слишком много.
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Папа Карло - самая Большая Умница !
Ждём повторения этого сезона в следующем !
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Великий сезон.
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Да, почти идеальный сезон, как у Байера (выиграй Аталанту, вообще поставили бы вечный рекорд). Но боюсь, с приходом Мбаппе будет еще сложнее, хотя мы все ожидаем от них тотального доминирования таким составом
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Интересный факт:Три хозяина Гвардиолы:Клопп,Анчи и Моур были вчера на финале ЛЧ
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Папа Карло официально величайший тренер в истории ЛЧ, 5 кубок чемпионов. Реал позволил Дортмунду поиграть в футбол, зная, что в концов победа будет за ними, это называется класс, опыт и величие.
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