Анчелотти о «Реале»: «Этот сезон мы провели на десятку. Качество – залог этой команды»

Карло Анчелотти подвел итоги сезона «Реала».

1 июня « » победил «Боруссию» (2:0) в финале чемпионов. Ранее команда стала чемпионом .

«Залогом этой команды является качество. Этот сезон мы отыграли на десятку, провели его очень хорошо.

Я очень счастлив и очень доволен тем, что мы сделали», – заявил главный тренер «Реала».

Анчелотти о сезоне «Реала»: «Было немало проблем из-за травм – это еще больше сблизило нас. Нужен не только высокий класс, но и сплоченность в коллективе»