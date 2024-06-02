Прибыль РФС составила 1,2 млрд рублей в 2023-м, выручка – 7,2 млрд
В РФС сообщили о прибыли более 1 миллиарда рублей в 2023 году.
«В 2023 году РФС получил выручку в размере 7,2 млрд с ростом почти на треть по сравнению с 2022 году. Чистая прибыль составила 1,2 млрд рублей.
По итогам операционной деятельности 2023 года мы получим профицит бюджета, доходная и расходная части соответствовали сметам и бюджету.
Такие результаты стали возможны не только благодаря работе со спонсорами и партнерами, но и за счет эффективных и оперативных действий РФС.
Все соревнования и мероприятия проведены в рамках утвержденного бюджета, регламента и программ развития РФС», – рассказал председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко на конференции организации.
Вот это я понимаю "эффективные и оперативные действий РФС".
В 2023 выручка 7.2 млрд., прибыль 1.2 млрд.
Выручка несколько выросла, но принципиально ничего не поменялось.
бить, так на всю катушку!)
ПАО «Новатэк», МегаФон, «Газпромбанк», Газпромнефть сеть АЗС, G-Drive, G-Energy, «Магнит», «Согаз», РЖД, Трубная металлургическая компания, «Фонбет», ПАО «ГМК «Норильский никель», Букмекерская компания «Олимп», Букмекерская контора БЕТСИТИ, LADA, «Деловые Решения и Технологии» и др..
Прямых дотаций от государства РФС не получает.