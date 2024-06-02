Прибыль РФС составила 1,2 млрд рублей в 2023-м, выручка – 7,2 млрд

В РФС сообщили о прибыли более 1 миллиарда рублей в 2023 году.

«В 2023 году РФС получил выручку в размере 7,2 млрд с ростом почти на треть по сравнению с 2022 году. Чистая прибыль составила 1,2 млрд рублей.

По итогам операционной деятельности 2023 года мы получим профицит бюджета, доходная и расходная части соответствовали сметам и бюджету.

Такие результаты стали возможны не только благодаря работе со спонсорами и партнерами, но и за счет эффективных и оперативных действий РФС.

Все соревнования и мероприятия проведены в рамках утвержденного бюджета, регламента и программ развития РФС», – рассказал председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко на конференции организации.