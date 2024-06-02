Прибыль РФС составила 1,2 млрд рублей в 2023-м, выручка – 7,2 млрд

Теги премьер-лига Россия бизнес РФС Иван Перонко ТАСС деньги Футбол

В РФС сообщили о прибыли более 1 миллиарда рублей в 2023 году.

«В 2023 году РФС получил выручку в размере 7,2 млрд с ростом почти на треть по сравнению с 2022 году. Чистая прибыль составила 1,2 млрд рублей.

По итогам операционной деятельности 2023 года мы получим профицит бюджета, доходная и расходная части соответствовали сметам и бюджету.

Такие результаты стали возможны не только благодаря работе со спонсорами и партнерами, но и за счет эффективных и оперативных действий РФС.

Все соревнования и мероприятия проведены в рамках утвержденного бюджета, регламента и программ развития РФС», – рассказал председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко на конференции организации.

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9 комментариев
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Ответ Alexandr Bychkov
А выручка эт дотации государства?
От букмекеров
+3
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+3
Ключевое во всей этот бухгалтерии - управленческие расходы возросли почти в 1,5 раза – до 872 млн рублей.
Вот это я понимаю "эффективные и оперативные действий РФС".
+2
0
+2
А выручка эт дотации государства?
+2
-1
+1
хоть что-то осталось?)))
+1
0
+1
В 2022 выручка 5.4 млрд., прибыль 1.4 млрд..
В 2023 выручка 7.2 млрд., прибыль 1.2 млрд.
Выручка несколько выросла, но принципиально ничего не поменялось.
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0
+1
на чём подняли ???
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Ответ Eduard Rastryopin
Ключевое во всей этот бухгалтерии - управленческие расходы возросли почти в 1,5 раза – до 872 млн рублей. Вот это я понимаю "эффективные и оперативные действий РФС".
там люди копейками не играют!
бить, так на всю катушку!)
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Ответ Alexandr Bychkov
А выручка эт дотации государства?
Партнеры и спонсоры РФС:
ПАО «Новатэк», МегаФон, «Газпромбанк», Газпромнефть сеть АЗС, G-Drive, G-Energy, «Магнит», «Согаз», РЖД, Трубная металлургическая компания, «Фонбет», ПАО «ГМК «Норильский никель», Букмекерская компания «Олимп», Букмекерская контора БЕТСИТИ, LADA, «Деловые Решения и Технологии» и др..
Прямых дотаций от государства РФС не получает.
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