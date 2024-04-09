Прибыль РФС в 2023 году сократилась на 7,5% и составила 1,27 млрд рублей

Прибыль РФС в 2023 году сократилась на 7,5%.

По данным «РБ Бизнес», чистая прибыль РФС по итогам прошлого года составила 1,27 млрд рублей. В предыдущем отчетном периоде доходы составили 1,368 млрд рублей.

Выручка РФС за отчетный период возросла на 33,4% – до 7,16 млрд рублей. Управленческие расходы возросли почти в 1,5 раза – до 872 млн рублей.

Всего на счета РФС за прошедший год поступило 5,56 млрд рублей. К концу 2023 года на счетах организации осталось 6,13 млрд рублей.