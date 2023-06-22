РФС с прибылью 1,4 млрд рублей закончил 2022 год. Выручка – 5,4 млрд

Теги премьер-лига Россия бизнес РФС деньги Футбол

РФС получил прибыль 1,4 млрд рублей по итогам 2022 года.

Об этом рассказал председатель Контрольно-ревизионной комиссии союза Иван Перонко.

– Отчет комиссии показывает стабильную динамику. Все показатели в хорошем состоянии. По многим направлениям есть улучшения – по дебиторской и кредиторской задолженностям. В целом РФС сработал с прибылью. Финансовое состояние стабильное.

– Большая прибыль?

– Прибыль составила 1,4 миллиарда рублей. Это чистая прибыль с вычетом всех налогов. В результате операционной деятельности выручка РФС составила 5,4 миллиарда.

– Это не рекордная прибыль?

– За последние три-четыре года такой цифры не было. Раньше бывали годы и с «минусом». Так что уже четыре года подряд мы наблюдаем стабильную прибыль, – сказал Перонко.

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10 комментариев

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Сергей48
Удивительно, но когда прослеживается стагнация, мы выходим в прибыль? Чудо чудное🤦‍♂️
+9
-2
+7
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old folk
Ответ Сергей48
Удивительно, но когда прослеживается стагнация, мы выходим в прибыль? Чудо чудное🤦‍♂️
Надо просто посмотреть, на чём они зарабатывают)
+5
0
+5
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Пётр Смирнов
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
фанатов меньше, траты на "подарки", раздача бесплатных билетов, повышение цен на практически всё. Это стагнация или рывок с прорывом?
+3
-2
+1
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donatodonatore
Вся прибыль уйдет на зарплату менеджмента и персонала
0
0
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Кеша
Ответ Сергей48
Удивительно, но когда прослеживается стагнация, мы выходим в прибыль? Чудо чудное🤦‍♂️
Комментарий удален пользователем
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Кеша
Ответ Пётр Смирнов
фанатов меньше, траты на "подарки", раздача бесплатных билетов, повышение цен на практически всё. Это стагнация или рывок с прорывом?
Комментарий удален пользователем
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razoblachitel
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
интересно, как ты умный вид распознаешь в комментарии) экстрасенс, не иначе
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