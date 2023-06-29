ФИФА выплатила РФС ₽2,7 млрд по программе наследия ЧМ-2018, $4,5 млн по FIFA Forward, до 2026-го придут еще $9,5 млн

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Сборная России по футболу бизнес ФИФА РФС ЧМ-2018 FIFA Максим Митрофанов деньги Футбол

Генсек РФС рассказал, сколько денег поступает от ФИФА по программам развития футбола.

– Мы уже получили 2,7 млрд рублей. В соответствии с условием программы, когда мы их потратим, нам выплачивают деньги дальше. Пока мы их не потратили, поэтому ждем. Но мы получаем средства по другой программе – FIFA Forward.

– Какие это суммы?

– По текущей программе FIFA Forward мы получили 4,5 млн долларов. Сейчас начался новый трехлетний цикл, до 2026 года должны получить еще 9,5 млн, которые будут направлены на проекты развития.

– Есть переживания, что деньги перестанут приходить?

– В ситуации, в которой мы находимся последние два года, определенные переживания есть, но нет формальных опасений.

– На чем основаны эти переживания?

– Мы же не знаем, что случится завтра. Проснется кто-то и скажет: «Мы решили не перечислять деньги». Я же не могу это предвидеть и предотвратить. Поэтому в текущей ситуации переживаю за это.

– Но это же будет неправомерно.

– Разве спортсменов отстранять от соревнований правомерно? Хорошо, вы отстранили сборную, что тоже неправомерно. Но вы отстранили и клубы, причем в них половина команды – легионеры.

Вы отстранили частную компанию, которая добилась возможности играть в Лиге чемпионов. На каком основании ее отстранили? Что плохого она сделала? Ничего, – сказал Максим Митрофанов.

 

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28 комментариев

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Барсик Юрана
А как же брать деньги от нацисткого Запада? Лицемерие?🤔
+38
-17
+21
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Kexit Kexit
Ответ Барсик Юрана
А как же брать деньги от нацисткого Запада? Лицемерие?🤔
РФС - иностранный агент
+21
-2
+19
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Hitgoe Himgob
Ответ Glukinho
у кого у вас?
У нас в России, заколебали с дебильными этими закидонами уже. По твоему мы все с Украины что ли тут?
+24
-6
+18
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cektor
Лавеха мутится ))
+19
-4
+15
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Hitgoe Himgob
Ответ Glukinho
я думал, прокинут
прокидывают в парламенте у нас
+22
-7
+15
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Александр Лабкович
В России по всяким офисам в Питере и микроавтобусах по 4млрд и более находят). Так что это копейки.
+6
0
+6
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Барсик Юрана
А как же брать деньги от нацисткого Запада? Лицемерие?🤔
А как же до сих пор покупать российский газ? Лицемерие?
+7
-3
+4
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Dizzod
это фобия или ...изм?
+4
-1
+3
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Егор Егор
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
все деньги уйдут не на детский спорт а на войну..
Да, именно эти деньги и пойдут, других-то доходов нет. Никто там за газ не платит...
+2
0
+2
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Остап Бендер Сгибальщик
все деньги уйдут не на детский спорт а на войну..
+11
-9
+2
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Hilperico
Так вот каких потерь мы боимся в случае исключения из ФИФА. 10 миллионов долларов до 26 года.
+6
-5
+1
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ta-tosha
ага, получили :) клубы по новостям тоже уже получили за проданных игроков 8 раз, Но денег до сих пор - нет
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Burel
Ответ cektor
Лавеха мутится ))
дюков опять распилит в карман себе и петерской шайке
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андрэ
интересно за что платить то?
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Сергей48
Вот и хорошо 👌😁
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OldRedWhite
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
все деньги уйдут не на детский спорт а на войну..
А разве ФИФА не контролирует расходование средств ?
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Антимосковский
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
все деньги уйдут не на детский спорт а на войну..
прям как бюджеты наших клубов или лиги? да, эти копейки сильно на войне зарешают))))
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Tun
копейки, но приятно)
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