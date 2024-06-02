Бекхэм отпраздновал в стиле Беллингема победу «Реала» в ЛЧ: «Что за первый сезон! Чемпионы🏆🤍»

Теги Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Ла Лига Лига чемпионов УЕФА соцсети Джуд Беллингем Футбол

Дэвид Бекхэм поздравил Джуда Беллингема с ЛЧ, выложив празднование в его стиле.

20-летний английский хавбек в первом сезоне в «Реале» выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также вчера стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале в Лондоне «Боруссию» Дортмунд (2:0).

После победы «Реала» бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, игравший за «сливочных», опубликовал фотографию с празднованием в стиле Беллингема.

«Эй, Джуд. Что за первый сезон! 🏆🏆 🤍🤍 Джуд Беллингем и «Реал Мадрид» 🤍🤍, чемпионы», – написал Дэвид.

Джуд ответил в комментариях: «🤍🤍🤍🤍🤍».

Фото: instagram.com/davidbeckham/

Этот «Реал» – золотое сечение футбола

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13 комментариев
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Да уж, перейти в Мадрид в столь юном возрасте, побить рекорд Роналду по лучшему старту в клубе, забить кучу голов, выиграть Суперкубок Испании, забить два победных гола в Класико, выиграть чемпионат и выиграть Лигу Чемпионов на самом главном стадионе своей страны- фантастика!
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Ригоберша, ты как там?
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Вспомнил его спасительный гол в ворота Греции со штрафного в 2001 году в добавленное время и легендарное празднование после этого. Бекс легенда.
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Дэвид сам играл в Реале и поэтому с удовольствием поздравил новую звезду Мадрида Джуда.
И вообще Бэкхем - очень достойный человек ( понравилась мне статья о нем на прошлой неделе).
+8
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+8
Ответ corazon blanco
Да уж, перейти в Мадрид в столь юном возрасте, побить рекорд Роналду по лучшему старту в клубе, забить кучу голов, выиграть Суперкубок Испании, забить два победных гола в Класико, выиграть чемпионат и выиграть Лигу Чемпионов на самом главном стадионе своей страны- фантастика!
даже в карьере за игрока в фифе такое не сыграть 😂
+7
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+6
Ответ Lobelopa
Ригоберша, ты как там?
В реанимации. Откачивают.
+4
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+4
Ответ stason79
Комментарий скрыт
а голевая не считается? или только это у меськи голевые и предголевые были показателем уровня 🤣
+3
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+3
Бэксу под 50 годов уже. Отлично выглядит.
+2
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
В реанимации. Откачивают.
Нет еще не в реанимации, он на операции ему язык укорачивают)
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Беллингем уже вписал свое имя в историю Реала Мадрида
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