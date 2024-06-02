Бекхэм отпраздновал в стиле Беллингема победу «Реала» в ЛЧ: «Что за первый сезон! Чемпионы🏆🤍»

Дэвид Бекхэм поздравил Джуда Беллингема с ЛЧ, выложив празднование в его стиле.

20-летний английский хавбек в первом сезоне в «Реале» выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также вчера стал победителем , обыграв в финале в Лондоне «Боруссию» Дортмунд (2:0).

После победы «Реала» бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, игравший за «сливочных», опубликовал фотографию с празднованием в стиле .

«Эй, Джуд. Что за первый сезон! 🏆🏆 🤍🤍 Джуд Беллингем и « » 🤍🤍, чемпионы», – написал Дэвид.

Джуд ответил в комментариях: «🤍🤍🤍🤍🤍».

Фото: instagram.com/davidbeckham/

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