Бекхэм отпраздновал в стиле Беллингема победу «Реала» в ЛЧ: «Что за первый сезон! Чемпионы🏆🤍»
Дэвид Бекхэм поздравил Джуда Беллингема с ЛЧ, выложив празднование в его стиле.
20-летний английский хавбек в первом сезоне в «Реале» выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также вчера стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале в Лондоне «Боруссию» Дортмунд (2:0).
После победы «Реала» бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, игравший за «сливочных», опубликовал фотографию с празднованием в стиле Беллингема.
«Эй, Джуд. Что за первый сезон! 🏆🏆 🤍🤍 Джуд Беллингем и «Реал Мадрид» 🤍🤍, чемпионы», – написал Дэвид.
Джуд ответил в комментариях: «🤍🤍🤍🤍🤍».
Фото: instagram.com/davidbeckham/
И вообще Бэкхем - очень достойный человек ( понравилась мне статья о нем на прошлой неделе).