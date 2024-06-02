Беллингем попросил Моуринью о фото с мамой после победы в ЛЧ. Жозе сказал: «Теперь ты переходишь в «Фенербахче»

Жозе Моуринью в шутку позвал Джуда Беллингема в «Фенербахче».

Тренер, который в ближайшее время возглавит турецкий клуб, вчера как эксперт TNT Sports работал на финале между его бывшей командой « » и «Боруссией» Дортмунд (2:0).

После победы хавбек «Мадрида» Беллингем попросил сфотографироваться с его матерью Дениз, которой португалец давно нравится: «Извините за это, вы нравитесь моей маме много лет».

Моуринью согласился, а после этого сказал : «Теперь ты переходишь в « »

Изображение: кадр из трансляции TNT Sports

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