Беллингем попросил Моуринью о фото с мамой после победы в ЛЧ. Жозе сказал: «Теперь ты переходишь в «Фенербахче»

Теги Жозе Моуринью Реал Мадрид Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА ахахаха Джуд Беллингем Футбол

Жозе Моуринью в шутку позвал Джуда Беллингема в «Фенербахче».

Тренер, который в ближайшее время возглавит турецкий клуб, вчера как эксперт TNT Sports работал на финале Лиги чемпионов между его бывшей командой «Реалом» и «Боруссией» Дортмунд (2:0).

После победы хавбек «Мадрида» Беллингем попросил Жозе сфотографироваться с его матерью Дениз, которой португалец давно нравится: «Извините за это, вы нравитесь моей маме много лет».

Моуринью согласился, а после этого сказал Джуду: «Теперь ты переходишь в «Фенербахче»

Изображение: кадр из трансляции TNT Sports

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26 комментариев
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Жозе красавчик, с чувством юмора и самоиронией полный порядок 😆👍
+113
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+109
И всё-таки каким бы футболист не был выдающимся - для своей матери он всегда остается таким же ребенком, который вчера смог исполнить ее мечту🤍
+52
-7
+45
У Жозе и у Юргена Клоппа чувство юмора не отнять😁
+25
0
+25
Ответ Василий Василий
Комментарий удален модератором
Жозе вернул Мадрид на европейский Олимп и заложил фундамент для будущих побед. Его Мадрид 2011/2012 года - это лучшая команда по игре, которую я только видел. Сносили всех, как бешеный ветер и очень жаль, что он так и не выиграл Лигу чемпионов с Мадридом. Да и противостоял он тогда пожалуй одной ( если не лучшей) команде в истории мирового футбола и те Класико были просто огонь. Это было очень круто. И очень грустно, что к сожалению Жозе уже не так успешен, но он безусловно великий тренер и я рад, что он оставил яркий след в истории Мадрида.
+26
-1
+25
Жозе душевный дядька, кто бы что ни говорил)
+17
0
+17
Вот такие добрые с чувством юмора должны быть отношения.
Респект !
+6
0
+6
Ответ corazon blanco
Жозе вернул Мадрид на европейский Олимп и заложил фундамент для будущих побед. Его Мадрид 2011/2012 года - это лучшая команда по игре, которую я только видел. Сносили всех, как бешеный ветер и очень жаль, что он так и не выиграл Лигу чемпионов с Мадридом. Да и противостоял он тогда пожалуй одной ( если не лучшей) команде в истории мирового футбола и те Класико были просто огонь. Это было очень круто. И очень грустно, что к сожалению Жозе уже не так успешен, но он безусловно великий тренер и я рад, что он оставил яркий след в истории Мадрида.
Моур ультра топ, взял два лч с командами андердогами, вот это уровень, вот это тренер. Легендище.
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+5
Жозе лучший! 😃
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+4
Ответ PIT-BUL
Жалко Джуд вчера не играл. Как и в играх с Баварией. Синдром Хохланда в важных матчах ходить за пивом
Видимо через микроволновку смотрел матч. Или вы только замечаете по атакующим действиям игрока. Он вчера не плохо отработал в защите
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* просто нравится моей маме
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Не просто так Моуриньо называют особенным .
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Ну в принципе в Реале Джуд все выиграл, можно и за новым вызовом отправиться)))
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Ответ супермяч
Жозе Моуриньо ухажёр для твоей мамки!
Кирилл Набабкин :» Это наша корова , и мы ее доим! «
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Жозе хорош!
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Лет через пятнадцать может быть.) Нередко бывает, что случайные высказывания и шутки опытных специалистов оказываются пророческими. Но это через многие годы возможно. Джудд только в начале пути, и сколько ему предстоит выиграть титулов, и суждено ли стать настоящей суперзвездой никто не знает. Многие дороги для топ-игроков на закате их карьеры, как известно, в последние годы ведут в сторону Азии и Северной Америки. Но Турция вполне достойный вариант, учитывая сколько в турецкую лигу уезжало известных личностей не просто доигрывать и заканчивать с футболом, но и полноценно играть)
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Там ещё Бейл появлялся в кадре с Жозе перед матчем, они обсуждали их короткий период работы вместе в Тоттенхеме, Жозе потроллил Бейла, сказав что тот тогда уже головой был больше на турнире в Аугасто :))
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Ответ Idalgo
Комментарий скрыт
Но у тебя это отлично получилось )
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специальный один!
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Жозе Моуриньо ухажёр для твоей мамки!
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Ответ Игорь Новиков
При всем уважении, на Олимп он не вернул. Олимп - это самая вершина все-таки. Много сделал для того, чтобы Мадрид выдал лучший отрезок в истории - это да.
Учитывая как Реал до него вылетал 6 раз подряд в 1 8 финала, а во время Моура - 3 1 2 финала подряд. А вот Зизу, когда выиграл 3 лч подряд, поднял Реал не то, что на Олимп, а на Эверест.
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Ответ corazon blanco
Жозе вернул Мадрид на европейский Олимп и заложил фундамент для будущих побед. Его Мадрид 2011/2012 года - это лучшая команда по игре, которую я только видел. Сносили всех, как бешеный ветер и очень жаль, что он так и не выиграл Лигу чемпионов с Мадридом. Да и противостоял он тогда пожалуй одной ( если не лучшей) команде в истории мирового футбола и те Класико были просто огонь. Это было очень круто. И очень грустно, что к сожалению Жозе уже не так успешен, но он безусловно великий тренер и я рад, что он оставил яркий след в истории Мадрида.
значит ты не видел Динамо при Силкине
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Ответ PIT-BUL
Жалко Джуд вчера не играл. Как и в играх с Баварией. Синдром Хохланда в важных матчах ходить за пивом
Джуд ЦП, ему не надо много забивать
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