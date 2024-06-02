Беллингем попросил Моуринью о фото с мамой после победы в ЛЧ. Жозе сказал: «Теперь ты переходишь в «Фенербахче»
Жозе Моуринью в шутку позвал Джуда Беллингема в «Фенербахче».
Тренер, который в ближайшее время возглавит турецкий клуб, вчера как эксперт TNT Sports работал на финале Лиги чемпионов между его бывшей командой «Реалом» и «Боруссией» Дортмунд (2:0).
После победы хавбек «Мадрида» Беллингем попросил Жозе сфотографироваться с его матерью Дениз, которой португалец давно нравится: «Извините за это, вы нравитесь моей маме много лет».
Моуринью согласился, а после этого сказал Джуду: «Теперь ты переходишь в «Фенербахче»
Изображение: кадр из трансляции TNT Sports
Родители Беллингема – главные люди в его карьере. И пока они все делают идеально
Респект !